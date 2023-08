Uhrík nebol len v mládežníckej organizácii SDKÚ, ale priamo členom strany, tvrdí Naď

Exminister ako dôkaz priložil časť zoznamu členov SDKÚ.

BRATISLAVA. Predseda hnutia Republika Milan Uhrík bol v minulosti nielen aktívnym členom prozápadnej mládežníckej organizácie strany SDKÚ Nová Generácia, ale aj priamo členom SDKÚ. Novú informáciu v piatok zverejnil na sociálnej sieti bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati). Ako dôkaz priložil časť zoznamu členov SDKÚ, mená ostatných členov rozmazal z dôvodu ochrany súkromia.

Uhrík sa pre Aktuality.sk na margo svojho členstva v mládežníckej organizácii SDKÚ vyjadril, že spolužiaci ho presvedčili, aby išiel s nimi, bol však iba na dvoch - troch stretnutiach a potom zistil, že tam absolútne nepatrí. Pokladá to za „študentský krok vedľa“, ktorý mu pomohol otvoriť oči. „Tak ako to bolo, pán Uhrík, naozaj to boli iba “dve - tri stretnutia”? Lebo to Vás teda rýchlo presvedčili, keď ste sa stali členom strany SDKÚ,“ napísal Naď.

Exminister obrany vo štvrtok upozornil na to, že najväčší bojovník proti USA, NATO, Európskej únii, bruselskému diktátu, liberalizmu, Sorosovi a mimovládkam Uhrík sa angažoval práve v mimovládnej mládežníckej organizácii strany Mikuláša Dzurindu.

„Len pre istotu, ak to náhodou neviete, Nová Generácia okrem politickej podpory SDKÚ Mikuláša Dzurindu presadzovala tiež s podporou Sorosa vojenskú a ekonomickú spoluprácu s USA, členstvo v NATO a v EÚ, liberalizmus, aktivity mimovládok, atď,“ napísal Naď a ako dôkaz priložil jeden z e-mailov, ktorý v tom čase študent univerzity Uhrík poslal do centrály Novej Generácie.

Píše v ňom, ako ho potešila iniciatíva venovať sa v rámci Novej Generácie zahraničnopolitickej situácii.