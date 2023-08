Víkendový výber: Prešiel svet a ani raz neletel

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Legenda o prútoch a súdržnosti je to najlepšie pre náš život, Svätopluk však pre nás rozhodne nemôže byť vzorom, hovorí operný spevák Peter Mikuláš, ktorý stvárňuje kráľa v opere Eugena Suchoňa. O niekoľko dní otvorí novú sezónu v Opere Slovenského národného divadla. Aj o tom, či patrí vysoká politika do opery a čo hovorí na politizovanie diel majstrov vážnej hudby, sa s ním rozprával reportér Peter Getting.

O tom, že ženy v Izraeli sa teraz obávajú o svoje práva, a že spoločnosť sa vracia späť v čase, zas hovorí v rozhovore izraelská divadelníčka Annabelle Dvir, ktorá nedávno vystúpila na Slovensku. Svojou tvorbou chce dávať hlas ženám, ich príbehom, strachom aj traumám, a aj takto meniť situáciu vo svojej domovine.

Prvýkrát sa laureátkou hlavnej ceny fotografickej súťaže Slovak Press Photo stala ženská autorka. Dorota Holubová zachytila dav ľudí, ktorý sa zišiel na proteste za práva LGBTI+ ľudí po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave. Pozrite si jej fotku v našom článku.

Prinášame vám aj reportáž o Torbjørni Pedersenovi, ktorému trvalo desať rokov, aby precestoval celý svet bez toho, že vstúpil na palubu lietadla, text o tom, prečo ženy nedosahujú orgazmy tak často ako muži, či recenziu na inscenáciu, ktorá otvára tému neplodnosti mužov aj na film, ktorý nakrútil český influencer a mystifikátor Kazma.

Peter Mikuláš: Svätopluk pre nás rozhodne nemôže byť vzorom

Peter Mikuláš. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V úlohe kráľa v Svätoplukovi otvorí novú sezónu Opery Slovenského národného divadla. Je to pritom už tretia verzia tejto opery, v ktorej sa od 80. rokov predstavil. „Teraz je moja postava azda citlivejšia a vnímavejšia na detail. Som boľavým kráľom chorej krajiny, ktorá je politicky v úpadku a na dno padá aj môj vzťah ako kráľa voči vlastným synom,“ opisuje operný spevák Peter Mikuláš.

Zdá sa mu, že opera Svätopluk je aktuálna a že ešte dlho bude. „Ba dokonca si viem predstaviť, že pre niektorých môže byť až nepohodlná. Preháňam? Možno. Ale odzrkadľuje aktuálny rozmer súčasného sveta,“ dodáva.„Stačí si vziať lupu a dobre vnímať, aké zhudobnené slová nám ponúkol Suchoň. Neuveríte, ale mám odrazu odpovede aj na násilia páchané teraz na Ukrajine,“ myslí si.

V rozhovore sa dočítate aj to, ako sa dostal už ako chlapec k opere, či po cvičení árií zachytil aj beatlemániu, prečo sú v opere veľké gestá a ktorého skladateľa sa speváci boja.

Kričiaci a plačúci LGBT+ aktivisti sú najlepšou fotografiou roka

Autorkou víťaznej fotografie súťaže Slovak Press Photo je Dorota Holubová. (zdroj: Slovak Press Photo)

Fotografia zachytávajúca dav ľudí, ktorí sa zišli na proteste za práva LGBTI+ ľudí po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave, získala Grand Prix na aktuálnom ročníku súťaže Slovak Press Photo. Jej autorkou je Dorota Holubová a víťazná fotografia má názov Kričiaci a plačúci aktivisti. V histórii súťaže ide o prvú ženskú víťazku.

„Po prvýkrát vyhrala hlavnú cenu fotografka, ktorá sa venuje téme LGBT+ komunity už niekoľko rokov. Je signálom objektivity a nezávislosti medzinárodnej poroty, ako aj indíciou, že nielen etablovaní fotožurnalisti z veľkých vydavateľských domov majú šancu na úspech a výhru, ale aj voľní fotografi,“ komentovala rozhodnutie o Grand Prix riaditeľka súťaže Jana Garvoldtová.

Pri teroristickom útoku na Zámockej ulici zomreli Juraj Vankulič a Matúš Horvát. Medzinárodná porota vybrala túto fotografiu aj vzhľadom na vplyv, aký má táto téma na život spoločnosti na Slovensku.

Na ceste okolo sveta ani raz nenastúpil do lietadla. Trvalo mu to desať rokov

Torbjørn Pedersen vo vlaku na Srí Lanke. (zdroj: Mike Douglas — Handout)

Torbjørn Pedersen si v roku 2013 zbalil kufor so základnými vecami - košeľami, topánkami, lekárničkou a notebookom - a tešil sa, ako sa vydá na cestu svojho života.

Dúfal, že sa stane prvým človekom, ktorý navštívi všetkých 195 krajín sveta bez lietania. Predpokladal, že sa domov do Kodane vráti ako čerstvý držiteľ rekordu o štyri roky.

Cestovateľ sa však vylodil v Dánsku iba nedávno. Cieľ splnil až o šesť rokov neskôr, ako predpokladal, a bol šťastný, že je vôbec nažive. Prešiel tisíce kilometrov autami, vlakmi, autobusmi, taxíkmi, loďami a po vlastných.

Minimálne polovica žien priznáva predstieranie orgazmu. Na čo muži pri sexe zabúdajú?

Ilustračné foto. (zdroj: ADOBE STOCK)

Keď sa v romantických filmoch zamilujú do seba žena a muž, všetko je ideálne – počnúc prvým rande až po sex. Samozrejme, vo väčšine sexuálnych scén dosiahnu vyvrcholenie obe postavy. A súčasne.

Profesorka psychológie Laurie Mintzová z Floridskej univerzity však upozorňuje, že to vôbec neodráža realitu.

„Počas heterosexuálnych stretnutí majú ženy oveľa menej orgazmov ako muži. Nazýva sa to medzera v orgazme. Vo vedeckej literatúre je zdokumentovaná už viac ako dvadsať rokov,“ píše v texte na portáli The Conversation.

V jednej štúdii z roku 2018 sa odborníci pýtali na orgazmus vyše 50-tisíc ľudí. Približne 95 percent heterosexuálnych mužov uviedlo, že zvyčajne alebo vždy majú počas intímneho styku orgazmus. Rovnaké tvrdenie označilo iba 65 percent heterosexuálnych žien.

Zobuďte sa a neriešte vek, bude vám lepšie. Ako bojovať proti predsudkom o starnutí

Väčšina starších ľudí sa však cíti zdravá a je spokojná so svojím životom. (zdroj: Adobe Stock)

Louise Pendryová počas vyučovania psychológie v stiesnenej učebni na Univerzite v Exeteri nemotorne preliezala svoj stôl, aby umožnila študentom prísť dopredu prezentovať. Pritom sa jej nohy zachytili v kábloch a stratila rovnováhu.

„Zjavne už nie som ženou, akou som bývala,“ zavtipkovala docentka.

Iróniou osudu bolo, že kurz bol o vytváraní stereotypov. Po hodine jej študent naznačil, že sa dopustila vekovej zaujatosti – voči sebe samej.

„Uznala som, že je to naozaj tak. Každý by s námahou preliezal cez tie stoly. Nebolo to len preto, že som staršia,“ hovorí 57-ročná Pendryová.

Veková predpojatosť sa neprejavuje len ako zjavná diskriminácia („chceme na túto prácu niekoho mladšieho“) alebo uštipačné narodeninové blahoželania. Jedným z najsilnejších zdrojov diskriminácie starších sú oni sami.

Rovnako ako aj iné formy vekovej diskriminácie, aj táto, ktorú si spôsobujú sami, sa spája s horšou úrovňou emocionálneho a fyzického zdravia a môže im skrátiť život.

Majú krásne svaly a nemajú spermie. Reproducent otvára tabuizovanú tému

Stanislav Stanek v inscenácii Reproducent (zdroj: Martina Mlčúchová )

Mužská neplodnosť sa z roka na rok stáva väčším a väčším problémom a splodiť dieťa majú štatisticky rovnaký problém muži aj ženy. Kým však o fertilite žien sa hovorí stovky rokov, mužská plodnosť a najmä neplodnosť je stále tabu.

Divadlo Jedným dychom uvádza inscenáciu Veroniky Malgot Reproducent, ktorá otvára viacero pálčivých tém. Neplodnosť, etiku spojenú s darcovstvom vajíčok a spermií aj pocity mužov, ktorí si touto skúsenosťou prechádzajú. Ide o dobrý krok k otvoreniu silnej a umelecky len veľmi málo prebádanej témy.

„Bola by si ochotná ísť do vzťahu s neplodným mužom? Zisťovali ste si, či ste plodní pred tým, ako ste šli do vzťahu? Prečo nie?,“ bombarduje inscenácia v istej chvíli nepríjemnými otázkami. Na inom mieste ešte pritvrdí.

„Zmieril si sa s tým, že nebudeš vychovávať svoje deti? Je tvoja mama ešte smutná, že nebude babkou tvojich detí? Bola smutná kvôli tebe alebo sebe?“

To, že v inscenácii zaznie mnoho informácií formou otázok, je veľmi výpovedné.

Film mystifikátora Kazmu je predovšetkým marketingovou bublinou. A hrou o peniaze

Český provokatér Kazma vo svojom filme Onemanshow, obklopený ženami a peniazmi. (zdroj: Bontofilm)

Kazma Kazmitch je český internetový producent, moderátor a influencer. Internetový fenomén, ktorého videá majú milióny pozretí. Mystifikátor, ktorý má na konte pár psích kusov.

Medzi tie najslávnejšie patrí nastrčenie falošného Jima Carreyho na galavečer Českých levov v roku 2015. A to v takom štýle, že ešte deň po ceremoniáli samotní predstavitelia najznámejších českých filmových cien všetkým tvrdili, že na ich akcii bol skutočný hollywoodsky herec.

Jeho najnovším psím kusom je jeho prvý celovečerný film Onemanshow: The Movie, o ktorom sa vlastne až do premiéry nedalo s istotou povedať, či naozaj existuje. Hoci ho sprevádzala masívna marketingová kampaň, mohlo predsa len ísť o ďalší Kazmov chyták. Ale nešlo.

A v Česku sa zrodil hit. Za prvý víkend ho videlo viac ako 290-tisíc ľudí, čím prekonal akékoľvek zahraničné trháky. Žiadny iný film v histórii sa pritom počas otváracieho víkendu nepremietal v toľkých českých kinách – v 280.

Izraelská divadelníčka: Obmedzujú nás. Mám obavy o umenie a nejde len o nahotu

Annabelle Dvir. (zdroj: Marek Jančúch)

Ženy v Izraeli sa teraz obávajú o svoje práva. Súčasťou vlády premiéra Benjamina Netanjahua sú totiž aj krajne pravicové a ultraortodoxné politické strany, ktoré apelujú na oddeľovanie žien od mužov na verejných priestranstvách či návrat k "tradičným rodovým rolám".

"Niektorí ortodoxní muži, ktorí sú vo vláde, majú názory, že ženy by nemali chodiť autobusmi alebo že by nemali mať kariéru," rozpráva izraelsko-gruzínska choreografka, hlasová umelkyňa, skladateľka živého zvuku a tanečná performerka Annabelle Dvir.

"Mám obavy aj o umenie. A nesúvisí to len s nahotou. Aké obmedzenia prídu? Čo budem môcť svojím umením povedať a čo už nie? Nedostaneme od vlády dotáciu, ak budeme svojím umením kritickí?" pýta sa.

Spoločne so svojím čisto ženským kolektívom Women of sounds vystúpila v Námestove počas multižánrového tanečného festivalu Tanečno.

Kultúrne tipy

Inscenácia Toni Wolff zisťuje, že prerobila milióny oceňovaného zoskupenia Uhol_92. (zdroj: Uhol_92)

Konšpiritualistky v Trnave, humor v Kremnici a reggae v Bratislave. Kam za kultúrou od 25. augusta do 1. septembra?

Víkendový recept

Jablková roláda. (zdroj: Naničmama.sk / Kamila)

Vyberte si z dvadsiatich overených receptov na jablkové koláče.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.