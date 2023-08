Väčšina občanov si myslí, že by mala vláda viac bojovať proti dezinformáciám a hoaxom, ukazuje prieskum

Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 14. augusta.

BRATISLAVA. Prevažná väčšina občanov Slovenska je názoru, že by mala vláda viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami. 66,2 percenta respondentov si myslí, že by vláda mala určite bojovať s dezinformáciami určite, pričom 16 percent opýtaných uviedlo, že by asi mala viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami.

Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj24 Volebná encyklopédia Slovenska. Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 14. augusta na vzorke tisíc respondentov.

Ako z prieskumu ďalej vyplynulo, 13,1 percenta občanov Slovenska je názoru, že by budúca vláda nemala viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami, z čoho 5,6 percenta si myslí, že by to vláda nemala určite robiť, 7,5 percenta opýtaných uviedlo, že by asi nemala.

Tí, ktorí si myslia, že budúca vláda by mala viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami, sú skôr vzdelanejší ľudia, obyvatelia Banskobystrického, Žilinského a Košického kraja, takmer všetci voliči hnutia Progresívne Slovensko a nadpriemerne tiež voliči strany Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratického hnutia, hnutia Sme rodina a strany Hlas.