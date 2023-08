Ponúkne Fico Pellegrinimu premiérsky post? Môže na tom stáť jeho nová vláda

Fico aj Pellegrini dohodu odmietajú.

BRATISLAVA. Mal by predseda Smeru Robert Fico nejaký dôvod vzdať sa napriek víťazstvu vo voľbách najmocnejšej pozície v krajine - postu premiéra? A prečo by predseda Hlasu Peter Pellegrini pristúpil na scenár riadiť vládu, v ktorej by väčšina ministrov plnila zadania šéfa Smeru a nie jeho?

Scenár, o ktorom sa cez víkend zmienil predseda SNS Andrej Danko, že by Fico napriek víťazstvu Smeru vo voľbách prenechal premiérsky post Pellegrinimu, sa doteraz na Slovensku nikdy neodohral.

Za tridsať rokov samostatnosti Slovenska sa konalo osmoro parlamentných volieb, ani raz však vládu nezostavovala strana až s tretím najvyšším ziskom - ako Pellegriniho Hlasu aktuálne merajú relevantné agentúry.

Navyše, ak sa aj predsedom vlády doteraz stal niekto iný ako šéf víťaznej strany, doteraz vždy išlo o jeho straníckeho kolegu. Nie človeka z inej strany.

Danko však v relácii TV Markíza Na telo nadhodil, že Fico a Pellegrini sú už dohodnutí na tom, že vládu po voľbách povedie šéf Hlasu, aj keby zvíťazil Smer.

„To sa už stalo," odpovedal Danko na otázku, či by mal Fico v záujme vytvorenia vládnej koalície s Hlasom prenechať Pellegrinimu post predsedu vlády. „Ja si myslím, že áno,“ dodal k otázke, či sa už na tom Smer a Hlas dohodli.

Smer aj Hlas takúto dohodu popreli.

Denník SME mesiac pred voľbami rozoberá, aké možnosti na zostavenie vlády majú lídri troch najsilnejších strán podľa výsledkov aktuálnych prieskumov, aj to, či je hypoteticky možný scenár, o ktorom hovorí Danko.

Premiér Pellegrini a návrat v čase

Ficova strana aj Pellegriniho strana možnosť, o ktorej hovoril predseda SNS, už krátko po jeho nedeľnom vystúpení odmietli. "Žiadne takéto dohody neexistujú," reagoval v nedeľu popoludní Hlas cez hovorkyňu Patríciu Medveď Macíkovú.