Prezidentka vzdala hold účastníkom SNP a pripomenula neustály boj o demokraciu

BANSKÁ BYSTRICA. Dnešným generáciám je možno už vzdialená predstava, že účastníci Slovenského národného povstania, znášali útrapy vojny a museli bojovať o svoje životy, o svoju existenciu, uviedla prezidentka Zuzana Čaputová v príhovore k 79. výročiu SNP počas galavečera, ktorý sa konal v predvečer štátneho sviatku v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Výročie Slovenského národného povstania je príležitosťou nielen uctiť si zásluhy všetkých, ktorí vybojovali našu slobodu, ale vysloviť aj záväzok, že budeme s nadobudnutou slobodou narábať zodpovedne, vyhlásila Zuzana Čaputová.

Boj o demokraciu pokračuje

Prezidentka pripomenula, že SNP svojím zápasom prispelo k porážke nacizmu nielen na slovenskom území, ale aj v globálnom meradle. Boj za demokratický charakter našej krajiny však nebol zavŕšený.

"Ani dnes nie je možné s definitívnou platnosťou konštatovať, že slobodu a demokraciu už nič nemôže ohroziť," povedala prezidentka.

Poklona účastníkom povstania

Išlo o jedno z najväčších ozbrojených vystúpení proti fašizmu na našom kontinente. Zároveň však bolo SNP spontánnou vzburou obyvateľov Slovenska proti diktatúre, proti neľudskosti režimu reprezentovaného nielen nacistickým Nemeckom, ale aj domácimi kolaborantmi, pripomenula prezidentka.

"Skláňame pred hrdinstvom vás, účastníkov Povstania, i pred pamiatkou vašich spolubojovníkov, ktorí za našu slobodu priniesli tú najvyššiu obeť. Pripomíname si tiež odvahu tých, ktorí vám pomáhali. Vám všetkým patrí naša vďaka a úcta," povedala Zuzana Čaputová.



"Veľmi si prajem, aby sme my a predovšetkým naše deti už nikdy neboli bezprostredne konfrontovaní s takouto krutou realitou. I keď treba dodať, že práve takáto realita – teda hmatateľná skutočnosť vojnového konfliktu – sa nachádza až príliš blízko nás. Z geografického, aj politického hľadiska.

Spájanie sa pre demokraciu

Prezidentka upozornila, že nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách sme svedkami rastúceho dopytu po rôznych obmenách autoritatívneho spôsobu vládnutia.

Ako výstižne povedal historik Ivan Kamenec, demokracia je vynikajúca vec, ale nie je dokonalá. Jednou z jej nedokonalostí je jej vlastná zraniteľnosť. A história nám ukazuje, že na zraniteľnosti demokracie môžu vyrásť autoritatívne režimy a totalitné štáty.



"Ponaučením zo SNP je aj fakt, že v tomto zásadnom a principiálnom zápase museli spájať svoje sily aj ľudia s odlišnými politickými názormi. Zapojili sa doň konzervatívni Čechoslováci i slovenskí nacionalisti, prívrženci parlamentnej demokracie, sovietskej moci, obdivovatelia Západu aj Východu, katolíci, evanjelici, Rómovia aj Židia. V rozhodujúcej historickej chvíli sa všetci dokázali povzniesť nad to, čo ich rozdeľovalo," povedala Zuzana Čaputová.



"Štandardné demokratické prostredie, v ktorom žijeme dnes, rešpektuje názorové odlišnosti. Ale vo chvíli hoci len potenciálneho ohrozenia musíme byť schopní stavať na tom, čo nás spája. Slovenská spoločnosť to v kľúčových okamihoch svojich dejín vždy dokázala," dodala prezidentka.

Treba sa postaviť neofašizmu, odkázal Kollár

Aby činy hrdinov SNP nevyšli navnivoč, mali by sme si ako vyspelá spoločnosť odkazy povstania neustále pripomínať a odovzdávať aj ďalším generáciám, povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár.

"Skláňam sa pred hrdinstvom tých, ktorí neváhali položiť svoje životy za ideály slobody, spravodlivosti a demokracie. Vzdávam úctu všetkým, ktorí tieto boje prežili, aj tým, ktorí už nie sú medzi nami," zdôraznil Kollár s tým, že sa treba vedieť v súčasnosti postaviť aj proti "súčasnému nebezpečenstvu v podobe neofašizmu a neonacizmu a proti tým, čo šíria zlobu, nenávisť a odmietajú žiť vo svete bez vojen".

Predseda parlamentu vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa celospoločensky zasadili o presadzovanie hodnôt SNP do dnešného života. "Priame odkazy tých, ktorí nevedeli, či sa dožijú ďalšieho rána, sa z roka na rok stávajú čoraz väčšou vzácnosťou, priam až dedičstvom nášho národa," pripomenul.

Hrdinovia SNP podľa neho preukázali odvahu, silu, odhodlanie a statočnosť.

"No napriek hrozbe zo straty života bola túžba boja za vyššie ciele a slobodu silnejšia. A tak tvárou v tvár smrti bojovali o prežitie a viedli zápas o holú existenciu. Urobili maximum, čo vtedy pre svoju vlasť mohli urobiť," uzavrel Kollár.

Ódora a šokujú spochybňujúce názory na SNP

Premiér Ľudovít Ódor povedal. že je morálnou povinnosťou každého jedného z nás chrániť základné práva a slobody, princípy demokracie v záujme zdravej občianskej spoločnosti, kde sa žije pokojne a bez nenávisti.

Označil za šokujúce, že sa aj v súčasnosti nájdu hlasy spochybňujúce dôležitosť a význam SNP, ako aj boja za slobodu.

"Demokracia, právo na sebaurčenie, základné práva a slobody, bohužiaľ, nie sú zadarmo. Nebolo to tak ani v minulosti a nie je to samozrejmosťou ani dnes, takmer 80 rokov od skončenia druhej svetovej vojny, najväčšej tragédie novodobých dejín. Dokonca sa nájdu aj takí, ktorí ešte aj dnes narábajú s mocou výhradne vo vlastný prospech namiesto toho, aby túto moc plne využili na to, aby zlepšili život ľudí," povedal premiér.

Zdôraznil, že udalosti roku 1944 nám zanechali jasný odkaz o dôležitosti občianskej angažovanosti v zlomovej situácii. Označil ich tiež za odkaz o sile občianskeho odboja, význame boja za slobodu a demokraciu a za signál o vzopretí sa neprávu a útlaku. Pripomenul, že obrovská časť obyvateľstva vtedy povedala jasné nie moci a odhodlane sa postavila na stranu slobody, pravdy a morálky.