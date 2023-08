Výstraha pred búrkami platí pre celé Slovensko, juhovýchod môžu potrápiť aj vysoké teploty

Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav.

BRATISLAVA. Najnižší stupeň výstrahy pred búrkami platí počas utorka pre celé územie Slovenska. Juhovýchod krajiny môžu popoludní potrápiť aj vysoké teploty.

Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na svojom webe.

Výstraha pred búrkami je predbežne vydaná až do stredajšieho (30. 8.) večera. Búrky môžu sprevádzať prudké lejaky s intenzitou od 20 do 30 milimetrov v priebehu 30 minút, nárazy vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a krúpy.

"Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie," priblížil SHMÚ.

Prvý stupeň výstrahy pred teplotami do 34 alebo 33 stupňov Celzia je predbežne vydaný v utorok od 13.00 h do 18.00 h.

Týka sa okresov Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance a Trebišov.