Demokrati považujú Korčoka za silného kandidáta, uvítal ho aj Šimečka

Šéf progresívcov ocenil cestu občianskeho kandidáta.

BRATISLAVA. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka je rád, že sa bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok rozhodol kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Uviedol to v statuse na sociálnej sieti.

Predseda progresívcov považuje za dobré i to, že bývalý šéf slovenskej diplomacie sa rozhodol vydať občianskou cestou a zozbierať podpisy. „Viac sa k prezidentským voľbám ale budeme vyjadrovať až po tých parlamentných, ktoré nás čakajú už o 32 dní," doplnil Šimečka.

SaS sa o podpore prezidentského kandidáta rozhodne až po parlamentných voľbách. "Je viac ako zrejmé, že Ivan Korčok je pre nás hodnotovo blízky kandidát," skonštatovala strana.

Strana Demokrati oceňuje, že do boja o prezidentský post vstúpil prvý demokratický kandidát a tiež si praje, aby takýchto osobností pribudlo a občania si mohli vybrať v kvalitnej, spravodlivej a demokratickej politickej súťaži.

„Predpokladom na to sú však výsledky parlamentných volieb a vláda bez extrémistov a proruských trolov, na čele s R. Ficom. Pripomíname, že predseda Smeru podľa vlastných slov urobí všetko pre to, aby ovládol prezidentský palác. Môže tak urobiť zmenou ústavy a zrušiť priamu voľbu prezidenta. Máme dôvod obávať sa, že by z toho mal osoh hlavne predseda Smeru a ďalší, ktorí aktuálne zápasia o vlastné prežitie a beztrestnosť," vystríha strana.

Korčoka považujú Demokrati za silného kandidáta, a sú toho názoru, že ak poniektorí politickí predstavitelia budú mať možnosť skomplikovať mu kandidatúru, tak zmenia ústavu.

„Nesmieme dovoliť, aby ľuďom ukradli priamu voľbu prezidenta. Aj o tom budeme spoločne rozhodovať 30. septembra," uzavreli Demokrati.

Hnutie OĽANO a priatelia verí, že vo finále si demokraticky a protikorupčne cítiaci voliči budú môcť vybrať z viacerých dobrých kandidátov. "Od budúceho prezidenta či prezidentky očakávame najmä to, že nebude odtrhnutý od reality dennodenného života ľudí na celom Slovensku a bude zastupovať záujmy všetkých čestných ľudí, nielen svojich obľúbencov," uviedlo.

Pre Slovensko je dôležité, aby post hlavy štátu zastávala osoba, ktorá vyznáva základné princípy demokratického právneho štátu. skonštatovala strana Modrí/Most-Híd.

Podľa strany by mala hlava štátu zastupovať Slovensko dôstojne v zahraničí a nespochybňovať súčasnú zahraničnopolitickú orientáciu krajiny.

„Z pohľadu ďalšieho smerovania Slovenska aj prezidentské, aj parlamentné voľby budú kľúčové. Modrí, Most-Híd sa v týchto týždňoch sústreďuje na to, aby v septembrových voľbách dosiahla čo najlepšie výsledky. Otázke voľbe hlavy štátu sa budeme venovať po nich,“ uviedla strana.