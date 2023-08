Sociológ Slosiarik: Voliči Smeru na zatýkania NAKA citliví nie sú, nedôverujú im

Neočakáva volebnú účasť pod 60 percent.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„ Kampaň beží, ale zatiaľ si myslím, že mobilizovanejšia vyzerá strana, ktorú dnes vedie Smer,“ hovorí riaditeľ agentúry Focus MARTIN SLOSIARIK o volebnej účasti.

Smer stále vedie prieskumy s 20 percentami. Voličov Smeru tak zrejme neodradia ani trestné stíhania jeho členov. Rastie aj Progresívne Slovensko, Hlas klesá už niekoľko mesiacov za sebou.

V rozhovore sa dočítate: na úkor ktorých strán môže Smer rásť a či mu môžu uškodiť akcie NAKA,

koľko je nerozhodnutých voličov a ktorým stranám by mohli pomôcť ich hlasy,

čo považuje za dominantné témy volieb,

či majú podľa neho slovenskí voliči krátku pamäť.

Kam môže Smer ešte rásť? Pred pár rokmi bolo nepredstaviteľné, že dnes majú 20 percent. Mohlo by to byť ešte viac?

Je tam ešte priestor. Ten priestor je, samozrejme, limitovaný rezervoárom, na úkor ktorého by mohli rásť. Tým je zjavne strana Hlas. Nárast Smeru išiel aj v našom prieskume primárne na úkor preferencií Hlasu.

Ďalším rezervoárom sú aktuálni voliči Republiky. Tam je napríklad zaujímavé to, čo sa v posledných dňoch deje okolo lídra Republiky Milana Uhríka, či ho to môže nejakým spôsobom spochybniť.

Že bol ako mladý v SDKÚ?

To nie je zaujímavá informácia pre voliča PS alebo SaS, ale môže do istej miery rozkývať pevnosť volebného rozhodnutia voliča Republiky, ktorému bol konzistentne komunikovaný antisystémový naratív. To môže byť problémom pre Republiku.

Zároveň je možným rezervoárom hlasov pre Smer ešte Slovenská národná strana. Ak ale hovorím o týchto stranách, musím dodať, že Republika má veľmi silné jadro. Výrazná väčšina voličov, 80 až 90 percent voličov Republiky, v našom poslednom prieskume povedala, že ju naisto budú voliť.