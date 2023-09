Zimbabwčana očarili Tatry. Nazval ich snom každého turistu

Príbehy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

10. O záhadnom invalidnom vozíku, zásnubách v cieli pretekov, ale aj slovenských politikoch prirovnaných k hviezdam známeho amerického seriálu

Prečítajte si výber pozitívnych správ zo Slovenska: Marriage proposal 35 kilometres in the making

9. Dve nemecké spoločnosti, ktoré doma nepoznajú, ale patria k trhovým a technologickým lídrom, investujú na Slovensku

Slovensko aj Nemecko čelia rovnakým výzvam: Which German companies operating in Slovakia are “hidden champions”?

8. Cez kopce, jaskyne i skalnaté hrebene na jeden z rozprávkových hradov západného Slovenska

Tri tipy, ako si užiť Bratislavu zadarmo: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

7. Slovensko sa vo svete pýši hradmi, ale pre ich záchranu robí minimum

Dobrovoľníci, ktorí obnovujú zrúcaniny, požadujú v petícii lepšie financovanie: Slovakia boasts castles. Their restoration is not the state’s priority, volunteers say

Chata pod Rysmi. (zdroj: SME - Vladimír Šimíček)

6. Slovenské politické leto začalo aj skončilo škandálmi Sme rodina

Aké je dedičstvo po strane Borisa Kollára? What Sme Rodina leaves behind at the intelligence service

5. Návštevníci festivalu [fjúžn] sa dozvedia o životoch cudzincov, vypočujú si koncerty, pozrú divadlo a môžu sa tiež zapojiť do debát

Tohtoročnou témou je porozumenie: Countdown to Slovakia’s largest festival celebrating foreigners begins

4. Máte posledné dni zažiť denné komentované kŕmenie zvierat v zoo. Alebo radšej uprednostníte obnovenú tradíciu Rozálskych hodov?

Čo vás záujme z týždenného výberu podujatí v Bratislave? Top 10 events in Bratislava for foreigners

Samec leoparda Tissa pochádza zo Španielska. (zdroj: ZOO Bratislava)

3. Ako by ovplyvnila prípadná vláda Smeru slovensko-nemecké vzťahy, nemecká veľvyslankyňa Barbara Wolf nekomentuje. “V prvom rade je dôležité, aby Slováci volili,” tvrdí.

Nemecko veľmi dobre vie, kto je Robert Fico: Germany has its differences with Fico, but election comes first

2. Američan si na párty na Slovensku listoval v knihách. “Nebuď trápny,” povedali mu. Najprv slovu nerozumel, potom si ho obľúbil

Časom dokonca objavil ďalšie slovenské slová, ktorým anglická verzia chýba: Slovak Matters: No translation available

1. Tatry cestovateľa zo Zimbabwe úplne nadchli. Po druhej návšteve plánuje aj tretiu

Čo máte v pláne cez víkend? Weekend: Zimbabwean traveller dubs the High Tatras "a hiker's dream"

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.