Premiér Ódor: Bude na ďalšej vláde, aby sa komplexne pozrela na SIS

Už prvý gombík SIS bol zle zapnutý, hovorí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

Po škandále v Slovenskej informačnej službe skončil riaditeľ Michal Aláč a nahradil ho jeho námestník Tomáš Rulíšek. Z policajnej akcie Rozuzlenie však vyplynulo, že SIS zrejme pomáhala neprávoplatne odsúdenému bývalému policajtovi Jánovi Kaľavskému, ktorý je na úteku v Bosne a Hercegovine. V liste do Bosny SIS navodzuje dojem, že Kaľavský nie je zločinec, ale obeť politického prenasledovania.

„Pokiaľ mám informácie, nebol za to zodpovedný,“ hovorí premiér a minister vnútra ĽUDOVÍT ÓDOR o Tomášovi Rulíškovi.

V rozhovore sa dočítate: či dôveruje SIS a ako hodnotí list, ktorý údajne poslala do Bosny,

či nekomunikoval odchod bývalého ministra vnútra Ivana Šimka príliš stroho,

aké môžu byť argumenty politických strán, aby nepodporili dva zákony, ktoré chce predkladať jeho vláda.

Dôverujete SIS?

Pýtali sa ma na to už viackrát, ale veľmi ťažko sa na to odpovedá. Sme pomerne krátko v mandáte a musel som ísť aspoň podľa vlastných vnútorných pravidiel. Tie som si nastavil tak, že chápem, že jedna organizácia niekedy hovorí niečo na druhú a naopak. Potrebujem však hmatateľné veci. Aspoň tretiu organizáciu, ktorá niečo potvrdí. V takom prípade budem konať.

Veľmi ťažko sa vyznať vo všetkých intrigách a mediálnych hrách, ktoré sa dejú z jednej aj z druhej strany. Momentálne by som povedal, že dôverujem, kým nenastane nejaký problém.

Je to 28 rokov, odkedy tajná služba uniesla syna prezidenta Michala Kováča. Tridsať rokov SIS sprevádzajú škandály. Teraz to vyzerá, že sa tam kupčí s informáciami. Je problém povedať, že SIS má vážne problémy?

Nie je to problém povedať. Podľa mňa platí od začiatku, že už prvý gombík bol zle zapnutý a zohrali nepríjemnú úlohu v mnohých kauzách. To bola jedna z vecí, čo som povedal novému šéfovi.

Okrem dvoch vecí, kde som nakreslil červené čiary pre Michala Aláča, pre Tomáša Rulíška som dodal, že musí spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby sa snažili očistiť aspoň časti služby, ktoré sa dajú.

Zatiaľ je v týchto veciach súčinný. Aj ten list, aj nejaké ďalšie úkony boli spravené. Bude však až na ďalšej vláde, aby sa komplexne pozrela na SIS a urobila rozhodnutie hoci aj radikálnejšieho rázu.

Hovorili ste, že ste ten list videli. Je tak?

Áno.

Bola chvíľku debata, že kto je pod ním podpísaný, ale nie je pod ním podpísaný nikto. Prečo by mal? To sa dáva do nejakého systému, tam nemusí byť fyzicky niekto podpísaný. Alebo nie?

Nie. Nemôže sa do systému nahádzať hocičo, niekto tú informáciu musí vypracovať. Potom sa to preloží do angličtiny a dá sa to do systému. Slovenská informácia je podpísaná, ale anglická nie.

Je podpísaná pánom Rulíškom?

Nie je.

Takže niekým nižšie, človekom, ktorý to vypracoval.