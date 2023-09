Bude výrok o pliage stáť KDH účasť v parlamente? Majerský na chvíľu poprel slušnosť, ktorú rád spomína

KDH tvrdí, že ľudská dôstojnosť je pre nich pilierom.

BRATISLAVA. Prečo by KDH mal spôsobiť problém výrok predsedu strany Milana Majerského z nedeľnej relácie televízie Markíza, že LGBTI je "pliaga"?

Výrok časť voličov pochopila tak, že Majerský znevažuje sexuálne menšiny. Šéf KDH to odmietol, ale ospravedlnil sa.

Z letného prieskumu agentúry NMS Market Research pre SME vyplýva, že KDH by pri téme LGBTI+ ľudí mohlo stratiť voličov, ak by chcelo meniť ich súčasné práva a postavenie v spoločnosti:

Nula percent voličov KDH od vedenia hnutia očakáva, že sa po voľbách bude prioritne venovať sexuálnym menšinám.

Žiadny volič KDH od predsedu Milana Majerského a zvyšku strany po voľbách neočakáva, že by sa mali zaoberať rovnosťou práv párov rovnakého pohlavia.

Dve tretiny voličov KDH, najviac zo všetkých voličov, volí KDH pre "hodnoty, ktoré obhajuje a presadzuje". KDH je etablovanou kresťanskou konzervatívnou stranou.

Témou, ktorou by sa podľa najväčšieho počtu voličov KDH malo po voľbách zaoberať, je úloha cirkvi v štáte a spoločnosti, želá si to 47 percent voličov hnutia. Cirkev nesúhlasí s manželstvami párov rovnakého pohlavia.

Majerský v nedeľu a ani v minulosti žiadny kompromis v podobe podpory akejkoľvek formy registrovaných partnerstiev párov rovnakého pohlavia nepripustil.

"Fajka zhasla," povedal napríklad v júni na situáciu, či by si sadol za rokovací stôl so stranou, ktorá by partnerstvá chcela presadiť.

Napriek týmto dátam však môže Majerského výrok odradiť časť sympatizantov rozhodnutia voliť KDH. Zjednodušene preto, že od politika očakávajú slušnosť.

Aj konzervatívnych voličov reči o pliage odpudzujú

Výrok Majerského tak, ako ho časť ľudí pochopila, odporuje hodnotám a programu KDH, akým sa hnutie prezentuje na svojej internetovej stránke.

"Jeho piliermi sú ochrana ľudskej dôstojnosti, solidarita, spravodlivosť pre všetkých, sloboda, ako aj budúcnosť pre každé dieťa," znie titulná informácia na webe KDH.

Majerský často používa slovo "slušnosť", keď vysvetľuje postoje KDH. Vymedzuje sa ňou aj voči iným stranám, ktoré sa považujú za konzervatívne.

"Igor Matovič šíri kultúrne vojny, nenávisť, zlobu. My chceme šíriť slušnosť, spravodlivosť. Sme normálna politická strana. Nechceme šíriť kultúrne vojny," tvrdil vo februári v relácii Rozhovory ZKH denníka SME.

Vyostrená rétorika oslovuje iných konzervatívnych voličov, ktorí majú bližšie k OĽaNO a ku Kresťanskej únii, prípadne k Republike, hovorí analytik NMS Mikuláš Hanes.