Kto sú ľudia, ktorí prúdia cez Slovensko? Je tu utečenecká kríza ako v 2015? (otázky a odpovede)

Premiér Ódor kritizuje strany, ktoré si „na nešťastí iných“ robia štvavú kampaň.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Počty ľudí, ktorí nelegálne prekračujú slovenské hranice, výraznejšie rastú už od vlaňajška, ale krátko pred voľbami si tému všimli strany Smer aj Hlas, a pridala sa aj Sme rodina.

Slovensko sa pritom ocitlo v novej situácii, keď sa stalo súčasťou trasy, po ktorej sa ľudia snažia dostať do západnej Európy.

Hoci Smer hovorí o „obrovskom riziku“, polícia nezaznamenala žiadny trestný čin, ktorý by ľudia, ktorí nelegálne prekročili hranice, u nás spáchali.

Navyše, potvrdenie od polície, ktoré umožňuje ľuďom po preverení voľne sa pohybovať po Slovensku a ktoré dnes kritizujú, presadili v roku 2018 práve Robert Fico a Robert Kaliňák zo Smeru.

Denník SME pripravil k téme otázky a odpovede.

Odpovedáme na tieto otázky: Je utečenecká kríza ako z roku 2015?

Prečo pred ôsmimi rokmi cez Slovensko neprechádzali?

Kto sú ľudia prechádzajúci cez Slovensko?

Čo sa tu deje s ľuďmi, ktorí nelegálne prekročia hranicu?

Zatvorí Slovensko hranice s Maďarskom?

Ako situáciu zneužívajú politické strany?

Čo bude ďalej?

1. Je utečenecká kríza ako z roku 2015?

Nie, hoci počet prichádzajúcich ľudí do Európy naozaj stúpa. Stále však výrazne zaostáva za číslami spred ôsmich rokov. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) tento rok prišlo do Európy 160-tisíc utečencov, výrazná väčšina z nich do Talianska. Drvivá väčšina sa preplavila cez Stredozemné more.

V roku 2015 do Európy prišlo viac ako milión ľudí, v roku 2016 ich bolo 390-tisíc.

Na Slovensku v prihraničných oblastiach, predovšetkým s Maďarskom, môže mať verejnosť obavy, že je situácia u nás akútnejšia ako v roku 2015 či 2016, vraví šéf migračného úradu na Slovensku Ján Orlovský.

Slovensko sa na rozdiel od spomínaného obdobia stalo súčasťou migračných trás, ktorou ľudia smerujú do krajín západnej Európy. Preto ľudia utečencov vidia a stretávajú častejšie.

Vo Veľkom Krtíši napríklad ministerstvo vnútra zriadilo prechodné stanovisko, v ktorom cudzinci čakajú na potvrdenia od polície. Preto ich tam v jeden deň môže byť aj niekoľko stoviek. Na mieste majú aj prenosné toalety a môžu tam prespať.

„Chápem, že pre verejnosť, ktorá bola zvyknutá, že na cudzineckú políciu prišli štyria ľudia a hneď zmizli za jej dverami, je toto niečo nové,“ vraví Orlovský.

„Keď však povieme, že máme u nás migračnú krízu, tak nás všetci okolo vysmejú, vrátane Maďarov, ktorí mali vlani 270-tisíc nelegálnych prekročení hraníc. Rakúšania mali vlani 108-tisíc žiadostí o azyl, my sme ich mali 504,“ vraví Orlovský.

Na Slovensku polícia tento rok do augusta zaznamenala vyše 25-tisíc prípadov nelegálnej migrácie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Migrant je nový migrant (komentár) Čítajte

2. Prečo pred ôsmimi rokmi cez Slovensko neprechádzali?

Hasiči a policajti v roku 2015 stáli vedľa seba „plece pri pleci“ na maďarskej hranici, a preto cez Slovensko migrujúci ľudia neprechádzali – tvrdia predstavitelia Smeru, ktorí začali tému migrácie využívať v predvolebnej kampani.

Orlovský vysvetľuje, že pred ôsmimi rokmi trasa cez Slovensko ani neviedla, lebo sa ľudia vedeli dosť dlho aj bez väčších problémov dostať z Maďarska až do najčastejšej cieľovej stanice – do Nemecka. Dnes im v tom bránia napríklad aj posilnené kontroly na maďarsko-rakúskych hraniciach. „Keď sa im to nepodarí, tak odbočia a idú cez nás,“ vraví.

Zatiaľ čo do roku 2021 bolo bežné, že prípadov nelegálneho prekročenia slovenských hraníc bolo ročne do 2500, vlani ich už bolo viac ako 11-tisíc a tento rok 25-tisíc.