Komora učiteľov poukázala na nedotiahnuté zmeny bez finančného krytia

Post ministra školstva považujú učitelia za úložisko neschopných.

BRATISLAVA. Slovenská komora učiteľov kritizuje časté striedanie ministrov školstva. Štyria za rok sú podľa nich už príliš.

Post ministra školstva považujú učitelia za úložisko neschopných či nemohúcich ministrov, ktorí nemajú temer žiadnu pridanú hodnotu.

Najviac ministrov v histórii

Zdôraznili, že za posledný školský rok sa na ministerskom poste v rezorte školstva vystriedalo najviac ministrov v histórii, pričom na jeho začiatku i konci bolo problémom dané miesto vôbec obsadiť.

„Nie je treba znova pripomínať, že kvalita vzdelávania a atraktivita učiteľského povolania sú v našich končinách okrajovejšie témy ako cesta do vesmíru. A to v čase, keď by sme radi videli konečne funkčný „vesmír“ na ministerstve, skokové dorovnanie našich platov na úroveň priemeru porovnateľne vzdelanej populácie, kvalitné vzdelávanie pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov škôl, demokratickú atmosféru na pracoviskách a klímu v triedach,“ uviedla Slovenská komora učiteľov v tlačovej správe.

Nedotiahnuté zmeny bez finančného krytia

Komora učiteľov kritizuje i markantné meškanie s Plánom obnovy, ktorého realizáciu prirovnáva k „stavaniu hradu na vode“.

Učiteľom sa tiež nepáči, že spolu so školami, riaditeľmi, ale i rodičmi a deťmi musia podliehať módnym vlnám, čím majú na mysli napríklad navyšovanie hodín telesnej výchovy či nedotiahnuté reformy, ktorým chýba finančné krytie.

Sú tiež toho názoru, že za stav školstva nevidno skoro žiadnu zodpovednosť kabinetu, ministrov alebo ich nominantov. „V čase energetickej krízy kúriť a svietiť nestačí, tak ako nestačia v dobe zásadne oslabeného duševného zdravia a vojny nasladlé statusy či fotky na Facebooku," uzatvára Slovenská komora učiteľov.