Gröhling navrhol jednotnú sumu na učebnice a novú metodiku ich posudzovania

a učebnice by ročne mohlo ísť 0,03 percenta HDP.

BRATISLAVA. Exminister školstva a poslanec za SaS Branislav Gröhling navrhuje vyčleniť jednotnú sumu na učebnice.

Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že táto suma by mohla byť stanovená ako pevný percentuálny podiel z HDP. Na učebnice by podľa neho ročne mohlo ísť 0,03 percenta HDP.

Ako upozornil, nedávno školy dostali dodatočný príspevok vo výške desiatich miliónov eur na učebnice, avšak tento príspevok prišiel neskoro, čo spôsobilo problémy v obstarávaní učebníc.

"Ak chcú školy zabezpečiť učebnice, musia oslovovať vydavateľov, vydavatelia musia tieto učebnice vydať, respektíve vytlačiť, a môže sa stať, že aj nasledujúce týždne nebude dostatočné množstvo učebníc," uviedol.

Gröhling tiež trvá na tom, že finančné prostriedky na učebnice by mali byť súčasťou štátneho normatívu, čím by sa minimalizovalo politické dohadovanie okolo financovania učebníc v budúcnosti. Okrem toho navrhuje zrýchlenie procesu schvaľovania učebníc. "Mala by byť zavedená nová metodika posudzovania učebníc," dodal.