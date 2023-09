Vláda by mala podľa Pellegriniho zrušiť mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom

Premiér kontaktoval v súvislosti s migráciou viacerých lídrov politických strán.

BRATISLAVA. Vláda by mala zrušiť mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou, na pomoc by mala vyslať armádu a mala by obmedzovať nelegálnych migrantov na slobode.

Zároveň by mala odvolať policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý situáciu s nelegálnou migráciou nezvládol. Uviedol to predseda mimoparlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini po utorkovom stretnutí s premiérom Ľudovítom Ódorom.

"Premiéra sme požiadali, aby zvážil ukončenie mimoriadnej situácie z titulu pandémie nového koronavírusu. Pretože táto mimoriadna situácia zahŕňa obmedzenie možnosti zaistiť migrantov na slobode alebo ich deportovať, vyhosťovať mimo Slovenska," povedal šéf Hlasu.

Zároveň pripomenul, že štát má k dispozícii vlastné zariadenia, v ktorých môže migrantov obmedziť na slobode. Je to podľa exministerky vnútra Denisy Sakovej (Hlas) právne čisté a Slovensko to má zahrnuté v zákone o pobyte cudzincov.

Na pomoc s nelegálnou migráciou má byť povolaná aj armáda. Má pomáhať polícii na dvoch frontoch, a to udržiavať poriadok a robiť kontroly na vytypovaných miestach.

"Otvorene som premiérovi povedal, že na jeho mieste by som Hamrana okamžite odvolal z funkcie policajného prezidenta, pretože nezvláda túto situáciu," podotkol Pellegrini.

Hamranove tlačové konferencie podľa neho neupokojujú situáciu na Slovensku, naopak, vzbudzujú vášne.

Ódor sa podľa predsedu Hlasu téme venuje a v stredu (6. 9.) na vláde plánuje predstaviť opatrenia.

"Nešlo o žiadnu dohodu s premiérom. Išlo skôr o tlmočenie nášho pohľadu," skonštatoval.

Premiér je podľa jeho hovorcu Petra Majera v súvislosti s nelegálnou migráciou v kontakte s viacerými lídrami politických strán. "Pre ich pracovný program väčšinou telefonicky. Viac informácií bude komunikovať po zajtrajšom rokovaní vlády," uviedol Majer pre TASR.