Nelegálna migrácia nepredstavuje bezprostrednú hrozbu pre Slovensko, tvrdí premiér

Situácia je podľa Ódora pod kontrolou.

BRATISLAVA. Nelegálna migrácia nepredstavuje pre Slovensko bezprostrednú hrozbu. Situácia je pod kontrolou. Po rokovaní vlády to povedal premiér Ľudovít Ódor s tým, že nezaznamenali žiadne vážne incidenty.

Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s koronavírusom, ktorá obmedzuje niektoré úkony polície, by sa podľa neho mohla zrušiť na budúci týždeň.

Štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič tvrdí, že pracujú na zásadnom znížení počtu migrantov v záchytnej hale vo Veľkom Krtíši. V utorok ich tam bolo približne 700. "V priebehu stredy sa veľké množstvo ľudí podarilo odviesť a distribuovať po oddeleniach cudzineckej polície po celom Slovensku," povedal.

V okrese Veľký Krtíš v spolupráci so Slovenským Červeným krížom zabezpečujú od stredy suchú stravu trikrát denne a pitnú vodu. "Podmienky tam zlepšujeme," podotkol štátny tajomník.

Deklaroval, že tranzitujúci migranti na Slovensku nechcú ostať. Ideálne by podľa Královiča bolo zrušenie potvrdenia o zotrvaní na Slovensku, ktoré odsúhlasila vláda. Zmena ešte musí prejsť Národnou radou SR. Premiér je preto v kontakte s niektorými parlamentnými stranami. "Ak by sa otvorila nejaká schôdza vo štvrtok (7. 9.) a niekto by sa stotožnil s vládnym návrhom, tak nebudeme protestovať," skonštatoval.

"Dovtedy, kým sa to podarí, budeme oveľa rýchlejšie vydávať papiere. Kapacity cudzineckej polície sa nám podarí posilniť aj vďaka nasadeniu Ozbrojených síl SR," poznamenal Královič.

Predseda vlády povedal, že v súvislosti s nelegálnou migráciou budú robiť s Úniou miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska vzdelávaciu kampaň.