Palkovič chce rokovať s poslancami, Za ľudí zmeny pri pediatroch nepodporí

Poslancom sa zatiaľ nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Minister zdravotníctva Michal Palkovič chce ešte do piatka rokovať s poslancami o situácii s pediatrami. Mrzí ho, že sa vo štvrtok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu Národnej rady.

Palkovič zopakoval, že ak by sa mal zmeniť zámer a charakter predloženej novely zákona o zdravotnej starostlivosti, stále ju vedia stiahnuť.

"Mrzí ma, že niektorá časť poslancov šesť mesiacov komunikovanú tému potrebovala donekonečna vysvetľovať," podotkol Palkovič. Nevidí na to dôvod, téma je podľa neho veľmi jasná. Ide o sanačné opatrenia na podporu pediatrov.

Minister sa pokúsi presvedčiť poslancov

Palkovič doplnil, že poslancom sa pokúsi ešte vysvetliť potrebu prijatia opatrení. Odmieta, že by vláda prenášala legislatívnu zodpovednosť na parlament. Avizoval, že viaceré podporné mechanizmy v zdravotníctve budú ďalej implementovať.

Ozrejmil, že predložená novelizácia dvíha pokuty za neoprávnené využívanie urgentných príjmov.

"Rozumiem, že primárna ambulantná sféra má svoje problémy, ale to neznamená, že budeme preťažovať nemocničných lekárov," zdôraznil.

Načasovanie situácie podľa neho nie je šťastné vzhľadom na blížiace sa voľby. Podčiarkol však aktuálnu potrebu sanovať systém a udržať ho, kým neprídu do systému noví pediatri. "Ďalšie alternatívy už nemáme," uzavrel.

Za ľudí žiada systémové zmeny

Poslanci strany Za ľudí však tvrdia, že nepodporia navrhované zmeny k situácii s pediatrami. Skrátenie fungovania ambulantných pohotovostí ani zvyšovanie poplatkov za návštevu pohotovostí či urgentu podľa strany problém neriešia, naopak, môžu ho skomplikovať. Žiada systémové zmeny.

"Zdravotné služby sa majú prispôsobovať pacientom, nielen zdravotníkom. Odkrajovanie zdravotných služieb nepomôže systému ani ľudom a môže podstatne prehĺbiť problém, znížiť dostupnosť zdravotných služieb a zhoršiť regionálne rozdiely na Slovensku," povedal odborník strany na zdravotníctvo Obaidullah Mir.

Mir podotkol, že urgenty či pohotovosti "zneužívajú" najmä ľudia, ktorí majú problém dostať sa k bežnému lekárovi. Treba preto podľa neho zabrániť turistike v zdravotníctve. Druhou skupinou sú tzv. "špekulanti", ktorí podľa neho so zneužívaním urgentov neprestanú ani po zvýšení poplatkov.

Situáciu by podľa strany mali riešiť zdravotné poisťovne. "Majú možnosti, vidia v systéme, ktorý pacient zneužíva pohotovosť," uviedol. Podľa strany by tiež poisťovne mali zriadiť telefonické centrá, kde by pacientom poradili, na koho sa obrátiť. Mohli by mu tiež pomôcť nájsť vhodný termín.

Za ľudí považuje za dôležité odpolitizovať zdravotníctvo a plánovať zmeny na dlhší čas. Riešenie vidí napríklad v odstraňovaní byrokracie či podpore rezidenčného programu. Odporúča aj umožniť slúžiť na pohotovostiach aj ďalším lekárskym odbornostiam.

Ostávajú ešte dva pokusy

Skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí prináša návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti. Poslanci o nej mali rokovať na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi parlamentu, ktorú sa nepodarilo otvoriť. Opäť sa schôdzu pokúsia otvoriť v piatok.

Na schválenie zmien vyzýva Výbor Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti i Slovenská lekárska komora.