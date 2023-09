Situácia s pediatrami je podľa Palkoviča kritická, ministra čakajú krízové rokovania

Mimoriadnu schôdzu k pediatrom sa nepodarilo otvoriť.

BRATISLAVA. Situácia s pediatrami je kritická, minister zdravotníctva Michal Palkovič plánuje budúci týždeň zvolať krízové rokovania. Mrzí ho, že časť poslancov Národnej rady nepochopila, v akej kritickej situácii je pediatria.

Uviedol to potom, ako sa ani v piatok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu k situácii s pediatrami.

"Musíme si zhodnotiť, že máme veľmi kritickú situáciu. Máme tu výpovede pediatrov. Časť Slovenska už ide na rozpisy, do konca roka budeme musieť rušiť pohotovosti, keďže sa vyčerpajú hodiny nadčasov, ktoré niektorí lekári v rámci pohotovosti absolvujú. Hrozí, že systém skolabuje," vyhlásil Palkovič.

Ministra čakajú krízové rokovania

Na krízovom stretnutí plánuje rezort zdravotníctva rokovať o riešeniach s hlavnými odborníkmi, zástupcami nemocničného aj ambulantného sektora.

Hľadať chcú také riešenia, aby sa vyhli opakovaniu situácie z konca minulého roka, keď pri rokovaní s lekármi vypršali všetky možné alternatívy riešenia. Hovoriť majú o tom, aké kroky navrhujú v tejto situácii odborníci.

Minister podotkol, že ak by mali k dispozícii alternatívne riešenia, už by ich realizovali. Pripomenul, že niektoré stabilizačné opatrenia aplikovali už v lete, ďalšie si vyžadujú aj zákony a ich zmenu.

Na to už veľa priestoru vzhľadom na rétoriku niektorých poslancov nevidí. Dodal, že je tu však vidina zloženia nového parlamentu po septembrových voľbách. Po nich by sa podľa neho možno dalo predložiť návrhy na rokovanie nového parlamentu.

Demokrati sa obuli do saskárov

Poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Demokrati kritizujú poslancov za SaS, že sa pri otvorení mimoriadnej schôdze k pediatrom neprezentovali. Považujú to za politickú frašku.

Demokrati tvrdia, že v parlamente bol dostatok poslancov, aby sa dali schváliť potrebné zákony, ktoré navrhla vláda.

"Mohli sme vyriešiť situáciu, SaS si povedala, že to podporiť nejde, nerozumieme tomu prístupu," povedal na brífingu člen Demokratov a poslanec Juraj Šeliga.

Skupina poslancov podporila aj iniciovanie rokovania o zákone o pobyte cudzincov. Ak bude potrebné, dodajú svoje podpisy k zvolaniu takejto schôdze opäť.

Sezónna záležitosť

Demokrati zdôraznili, že pri téme nelegálnej migrácie treba pokojne a jasne vysvetľovať a prinášať riešenia.

Predseda strany Eduard Heger odmieta pochybnosti, že by sa do vládnych zákonov mohli dostať pozmeňujúce návrhy, ktoré by zmenili zámer legislatívy.

Tvrdí, že predkladateľ, teda premiér či minister, môže v takomto prípade hocikedy stiahnuť návrh z rokovania. Zdôraznil, že premiér Ľudovít Ódor garantoval, že by tak postupoval.

Heger si myslí, že téma migrácie prichádza každý rok, označil to za sezónnu vec, ktorá prichádza najmä v lete. Vláda odborníkov nevie podľa neho robiť politické rokovania na úrovni Európskej únie a Európskej komisie.

Rokovať treba o tom, aby členské štáty poslali svoje hliadky na srbsko-maďarskú hranicu. Uzavretie hraníc by podľa neho šlo proti pravidlám schengenského priestoru.

"Ktokoľvek hovorí, že máme hermeticky uzavrieť slovenské hranice, je blázon a zavádza občanov. Sme súčasťou Schengenu," zdôraznil Heger.