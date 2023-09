Postrehy britského novinára k politickej situácii na Slovensku

Príbehy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

10. Niekto si vyberá akvapark podľa veľkosti bazénov, niekto zas podľa počtu tobogánov

Ak patríte k druhej skupine, tento zoznam je pre vás: What's Slovakia's largest water park by number of slides?

9. Nový pravidelný let spojí severovýchod Slovenska s britskou metropolou

Linka začne lietať už v novembri: Ryanair will connect north-east Slovakia with London

8. September je nielen mesiacom vinobraní a jarmokov, ale aj behov. Príďte si dať burčiak do Modry alebo si zabehať na vrchol Veľkého Choča

Vo víkendovom prehľade sú pozvánky na podujatia naprieč Slovenskom: Let the season of festivities and fairs begin

Fontánu si obľúbili deti aj dospelí a stala sa tak miestom verejného stretávania sa. Deti si v nej navyše nachádzajú aj nových kamarátov a priestor na hru. (zdroj: SME/Marko Erd)

7. Otvorené dvere v bratislavskej vozovni pre nadšencov dopravy alebo koncert filharmónie pri fontáne na Námestí slobody

Podujatia v Bratislave, na ktoré takmer nič neminiete: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

6. Experti hovoria, že zjednodušením zamestnávania cudzincov by sa Slovensko stalo atraktívnejším pre investorov

Musí sa však zbaviť zmýšľania, že cudzincov nepotrebuje: Her business was born out of living room. Today, she helps firms expand abroad

5. Slovenskí vodnopóloví veteráni získali bronz, kaviareň zas búra mýty a pomáha ľuďom bez domova získať dôležité skúsenosti

Pozrite si výber pozitívnych správ: Bratislava cafe teaches homeless barista skills

4. Koncert pri fontáne, nočný beh, ale aj trh kvalitných ručných výrobkov

Čo vás záujme z týždenného výberu podujatí v Bratislave? Top 10 events in Bratislava for foreigners

Vinobranie v Modre. (zdroj: archiv. foto: Mesto Modra)

3. Napriek tomu, že angličtina je stále prvým jazykom, ovládať nemčinu v spoločnostiach má svoje výhody

Tie sa môžu prejaviť napríklad na plate: In the job ads requiring German, one thing stands out

2. Ak ste si mysleli, že ochrana životného prostredia je moderný výmysel, mýlili ste sa. Príkladom je aj Sandberg pri Bratislave

Chrániť ho chceli už v 16. storočí: History talks: Ancient treasures in the sand

1. Mesiac pred voľbami nie je nič jasné. Aj víťaz môže prehrať, kričať je lepšie ako hovoriť, a ani jogíni Slovensko nezachránia

Postrehy britského editora The Slovak Spectator k politickej situácii: Land of confusion

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.