Analytik Medzihorský: OĽaNO má 60 percentnú šancu na úspech. Sadli by ste si do takého lietadla?

Medzihorský analyzuje šance strán vo voľbách podľa kurzov v stávkových kanceláriách.

BRATISLAVA. Demokratom Eduarda Hegera rastie šanca, že by sa do parlamentu napokon mohli po voľbách 30. septembra dostať. Strane Sme rodina zas pravdepodobnosť na úspech vo voľbách klesá.

K takýmto predpokladom dospel politológ a odborný asistent z Durham Univerzity v Spojenom kráľovstve a absolvent Stredoeurópskej univerzity Juraj Medzihrodský.

Nevyčítal ich však z prieskumov verejnej mienky, ale ako jeden z mála analytikov si pomáha aj na Slovensku netradičnou metódou - vývojom kurzových lístkov stávkových agentúr.

Ak by som mal prirovnať súboj o víťazstvo medzi Smerom a Progresívnym Slovenskom k futbalovému zápasu, išlo by skôr o súboj dvoch tímov v hornej časti tabuľky, než o zápas európskeho veľkoklubu s klubom so slovenskej ligy," pomáha si príznačne v rozhovore pre SME.

V prvej časti rozhovoru opisuje, aký je rozdiel medzi prieskumami a kurzovými stávkami, v druhej analyzuje šancu jednotlivých strán vo voľbách.

V rozhovore sa dozviete: Na čo dokážu stávkové kancelárie v súvislosti s voľbami odpovedať, čo prieskumy nevedia,

či môže Progresívne Slovensko vyhrať voľby,

čo hovorí vývoj kurzov o možnosti, že by OĽaNO opäť vo voľbách výraznejšie narástlo v porovnaní s prieskumami.

Ako sa vyvíja šanca strán, že sa do parlamentu dostanú a koľko ich v parlamente bude

Čo sa dá vyčítať s kurzového lístka stávkových kancelárií k parlamentným voľbám iné, než z prieskumov preferencií a volebných modelov agentúr?

Prieskumy merajú aktuálne nálady, zatiaľ čo kurzy zachytávajú očakávania výsledkov. Kurzy ukazujú, čo stávkové kancelárie a zároveň veľmi špecifická časť voličov - stávkujúci - očakávajú od výsledkov.

Je pomerne neznáme, ako presne stávkové kancelárie určujú kurzové lístky, ide totiž o ich know-how.

Vo všeobecnosti sa dá povedať či už k stávkam na voľby alebo aj bežným športovým stávkam, že v nich zohľadňujú verejne dostupné informácie, teda prieskumy agentúr v prípade volieb, ale zrejme aj správanie tipujúcich.

Je pravdepodobné, že stávkujúci nezohľadňujú len prieskumy, ale môžu napríklad z doterajších trendov popularity strán a priebehu kampane odvodiť, ako by mohli voľby dopadnúť o tri týždne.

Napríklad vývoj kurzov pre KDH a Sme rodina tento týždeň sa dá čítať tak, že sa zhoršili ich vyhliadky, že sa dostanú do parlamentu.

Intuitívne predpokladám, že stávkari a stávkové kancelárie zareagovali na dianie. Kollár má problémy s ďalšou bývalou partnerkou, predseda KDH nazval LGBTI pliagou.

Sú stávkové kurzy presnejšie než prieskumy?

Šance na základe stávkových kurzov sú subjektívne. Jednoducho zhŕňajú nejaký súbor odhadov budúcnosti. Ak tieto odhady nestavajú na užitočných informáciách, akými sú poriadne prieskumy, trafia len náhodou. Niekedy také informácie nemajú ani stávkové kancelárie ani tipujúci.



V Spojených štátoch sú obľúbené trhy s predpoveďami, čo je vlastne stávkovanie. Dá sa z nich dozvedieť aj niečo o voľbách, ku ktorým je málo prieskumov. No niekedy sa výrazne netrafia. Pred rokom napríklad výrazne podcenili kandidátku Demokratov na Aljaške, ktorá nakoniec vyhrala s náskokom 9 percent.



Na Slovensku vo voľbách 2020 dávali kurzy najmenej jednej stávkovej kancelárie pomerne veľké šance vstupu koalície Progresívneho Slovenska so Spolu do parlamentu. Až v posledných chvíľach sa kurz výrazne zhoršil.

Čiže aj kurzy sa môžu meniť do poslednej chvíle alebo byť mimo.