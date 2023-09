Závislosť štátnej firmy od IT dodávateľa prerástla do vzájomnej nevraživosti

Spor ukazuje, aký veľký problém má štát.

BRATISLAVA. Štátne úrady a štátne firmy sú často závislé od služieb jediného súkromného dodávateľa. Len málo z nich sa snaží z tejto závislosti vymaniť.

„Keď som prvýkrát prišiel do OKTE a chcel som, aby mi zriadili e-mailový účet, tak zdvihli telefón a zavolali do Sféry,“ hovorí Štefan Dobák, ktorý sa koncom minulého roka stal členom predstavenstva Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

OKTE zabezpečuje krátkodobé obchodovanie s elektrinou a je dcérou štátnej firmy SEPS, ktorá prevádzkuje štátnu elektrickú prenosovú sieť. Obe majú obraty v stovkách miliónov eur. Súkromná firma Sféra dodáva pre obe štátne firmy IT služby.

Pri IT službách sa závislosť štátu od súkromníkov prejavuje najviac. Hovorí sa jej „vendor lock-in“. Nastáva napríklad, ak firma pred rokmi dodala špecifický IT systém či službu, pričom jej patria autorské práva, dokumentácia a know-how. Úrady a štátne firmy v ďalších rokoch dodávateľovi cez rôzne dodatky a formálne súťaže často predlžujú zmluvy na prevádzku a aktualizáciu jeho systému.

Pre dodávateľa to znamená istotu miliónových tržieb. Ak by štát urobil naozajstnú súťaž, teoreticky by mohol niekto ponúknuť nižšiu cenu a štát by mohol ušetriť.

Odborníci radia, že aby sa štátna inštitúcia či firma mohla vymaniť zo závislosti, potrebuje sa najmä dohodnúť so starým dodávateľom. Aj ten by mal mať možnosť zapojiť sa do novej súťaže. Nič z toho sa však medzi OKTE a Sférou nestalo.

Ročné tržby firmy Sféra sa pohybujú od šiestich do dvanástich miliónov a väčšina z nich je za služby pre OKTE a SEPS. Podľa informácií z OKTE zinkasovala Sféra od štátnej firmy za 12 rokov 66 miliónov eur.

Sféra údajne postupne pohlcovala aj iných dodávateľov. OKTE nemalo ani vlastné riadne IT oddelenie. „Oni boli 110-percentný dodávateľ. Nič tu bez nich nemohlo fungovať,“ tvrdí Dobák.

OKTE sa vraj snažilo získať dokumentáciu, zdrojový kód či prístupové údaje do svojich IT systémov, ale Sféra to odmietala. Dnes sa preto súdia. „Až takúto aroganciu dodávateľa som ešte nevidel,“ hovorí Dobák.

Riaditeľ úseku služieb v Sfére Daniel Krištofík zas tvrdí, že s OKTE komunikovali a pripravovali návrhy, ako vendor lock-in odstrániť. Aktivity podľa neho zastavil predseda predstavenstva SEPS.

Krištofík tiež odmieta, že by OKTE nemalo dokumentáciu alebo administrátorské prístupy.

Brhelov vplyv

Odpor nového vedenia OKTE k Sfére môže súvisieť s informáciami, že minoritným vlastníkom Sféry bol kedysi oligarcha Jozef Brhel a že mal svojich ľudí v OKTE aj v SEPS, o čom písal portál Aktuality.