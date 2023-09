Ranný brífing: Antikampane majú u nás tradíciu, Slobodník vytiahol ako dôkaz fotoknihu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Boris Kollár sa zaradil do dlhého zoznamu politikov, ktorých sa oponenti snažili kompromitovať pravdivými alebo falošnými nahrávkami, videami, dokumentmi, či správami. Začal s tým už Vladimír Mečiar, keď jeho HZDS zneužívalo moc v SIS.

Chceli sa poďakovať za veľa nádherných zážitkov a tešili sa na ďalšie. Kolegovia darovali Bernardovi Slobodníkovi knihu spoločných fotografií, dnes sú obžalovaní a hovoria, že je klamár. Prokurátor fotoknihu ponúkol súdu ako dôkaz.

Cez maďarsko-slovenské hranice prechádzajú v posledných týždňoch tisícky migrantov, v okrese Veľký Krtíš vyhlásili mimoriadnu situáciu. Ako to tam vyzerá? V akých podmienkach tam migranti čakajú? A čo na celú situáciu hovoria obyvatelia zasiahnutých obcí? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ako upraviť vzdelávací systém pre konkurencieschopné Slovensko? Ako zvýšiť atraktivitu vysokých škôl? Prečo klesá záujem študentov o prírodovedné a technické smery? Ako prilákať viac žiakov k prírodným vedám? Pozrite si dnes naživo diskusiu s tieňovými ministrami školstva a Zuzanou Kovačič Hanzelovou.

Ukrajinský e-mail, komandá SIS, videá aj Kollárove milenky. Ako sa politikov snažili zničiť

Dvorný účtovník piťovcov Tomáš Rajecký a šéf Sme rodina Boris Kollár. (zdroj: TASR/SITA)

V zostávajúcich troch týždňoch do volieb už polícia nestihne vyšetriť, či „organizovaná skupina,“ vedie proti predsedovi Sme rodina a parlamentu Borisovi Kollárovi platenú diskreditačnú kampaň.

Po obvinení z napadnutia od Kollárovej expartnerky Barbory Richterovej viní šéfa Sme rodina z donútenia k dvom interrupciám so spoločnými deťmi aj jeho bývalá milenka Ema Ferusová. Kollár tvrdí, že ide o platenú antikampaň, aby sa Sme rodina nedostala do parlamentu.

V oboch prípadoch podľa neho v pozadí stoja rovnakí ľudia – právnik Zoroslav Kollár a Tomáš Rajecký, ktorý v minulosti intrigoval aj proti prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Boris Kollár podal trestné oznámenie v prvej polovici augusta, polícia podnet od prokuratúry ani vo štvrtok ešte nedostala, aby sa ním zaoberala.

Kollár sa zaradil do dlhého zoznamu politikov, ktorých sa oponenti snažili kompromitovať pravdivými alebo falošnými nahrávkami, videami, dokumentmi, či správami. Začal s tým už Vladimír Mečiar, keď jeho HZDS zneužívalo moc v Slovenskej informačnej službe.

Kam zaradiť Kollárove aféry: Keby Kollár bol autoritou, akou by mal byť z titulu funkcie – ešteže nie je! –, tak jeho príklad by rozkladal presne tie tradície a hodnoty, ktoré by ako údajný (trikrát podčiarknuté) „konzervatívec“ chcel petrifikovať, píše Peter Schutz.

Dnes ho označujú za klamára, v minulosti bol najlepší riaditeľ. Ako dôkaz má Slobodník fotoknihu

Bernard Slobodník, Peter Koščo a Marek Švarc. Expolicajti si užívajú spoločné chvíle na dovolenke. (zdroj: Archív B.S.)

Bernard Slobodník poskytol špeciálnej prokuratúre spomienkovú knihu, ktorú mu darovali jeho bývalí kolegovia v NAKA. Fotokniha má 33 strán, na ktorých sú vyobrazení vtedajší policajti, ako si užívajú spoločné chvíle na dovolenkách či pracovných akciách.

Medzi nimi aj Marek Švarc a Peter Koščo, ktorí sa dnes pred súdom snažia Slobodníka spochybniť. Označujú ho za nedôveryhodného klamára, ktorý si množstvo vecí nepamätá. Rovnakí policajti v roku 2018 v knihe Slobodníkovi písali, že je ten najlepší riaditeľ a tešia sa na ďalšie spoločné zážitky.

Knihu navrhuje prokurátor Matúš Harkabus použiť ako dôkaz aj v prípade podnikateľa Štefana Žigu, súdeného za podplácanie.

Slobodník hovorí, že mu úplatky sprostredkoval, aby ho policajti neobvinili. Vyšetrovanie karuselových podvodov totiž viedlo až k Žigovej firme. Peniaze boli údajne od Norberta Bödöra.

V krátkosti z domova:

Dôvera v zahraničných politikov: Väčšina voličov Smeru, SNS a Republiky by sa zhodla v tom, že najviac obdivujú autokratických a populistických politikov v Maďarsku, Rusku a USA. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. Stredopraví voliči fandia proeurópskym lídrom.

Väčšina voličov Smeru, SNS a Republiky by sa zhodla v tom, že najviac obdivujú autokratických a populistických politikov v Maďarsku, Rusku a USA. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. Stredopraví voliči fandia proeurópskym lídrom. Pediatri sa riešení nedočkali: Dva a pol mesiaca od posledného rokovania sa v parlamente nedokázalo zísť dosť poslancov na to, aby riešili kritickú situáciu s pediatrami. Hrozí tak, že bez prijatých riešení môžu v najbližších mesiacoch niektoré detské pohotovosti zanikať.

Dva a pol mesiaca od posledného rokovania sa v parlamente nedokázalo zísť dosť poslancov na to, aby riešili kritickú situáciu s pediatrami. Hrozí tak, že bez prijatých riešení môžu v najbližších mesiacoch niektoré detské pohotovosti zanikať. Koronavírus zrušením opatrení nezmizol: Vírusová nálož koronavírusu v odpadových vodách v 33. kalendárnom týždni mierne stúpla vo všetkých krajoch. Vyplýva to z výsledkov monitoringu odpadových vôd Úradu verejného zdravotníctva. Pripomína, že vírus zrušením plošných opatrení nezmizol a naďalej vyvoláva ochorenie Covid-19.

Kim sa môže spokojne usmievať. Ponížené Rusko potrebuje jeho zbrane

Severokórejský vodca Kim Čong-un počas stretnutia s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v roku 2019. (zdroj: SITA/AP)

Moskva stála pri zrode súčasného severokórejského štátu, keď si počas vojny vychovala zakladateľa vládnucej dynastie Kim Ir-sena a v 50. rokoch minulého storočia ho podporovala v občianskej vojne na polostrove. No doteraz to bol vždy skôr jednostranný vzťah.

Pchjongjang mal vlastné problémy s prežitím, chvíľami aj s hladomorom, a Sovietskemu zväzu či neskôr Rusku nemal veľmi čo ponúknuť. Aj po páde železnej opony a príchode Vladimira Putina do Kremľa bol pre Moskvu oveľa atraktívnejším obchodným partnerom bohatší sused na Juhu.

Rusko Severnú Kóreu v Bezpečnostnej rade OSN neochránilo ani pred prísnymi sankciami po testoch rakiet a jadrových zbraní a až do februára 2022 sa nimi aj riadilo. No po ruskej invázii na Ukrajinu sa Rusko dostalo do izolácie a každý partner je mu dobrý. Aj Severná Kórea.

V júli tohto roka prišiel do Pchjongjangu za miestnym diktátorom Kim Čong-unom ruský minister obrany Sergej Šojgu, spoločne si pozerali severokórejské zbrojovky. Už čoskoro by sa mal s Kimom stretnúť aj Putin. Rusku sa totiž zjavne míňajú zbrane a vhod by mu prišli aj tie severokórejské.

V krátkosti z Ukrajiny:

Musk zmaril ukrajinský útok: Americký miliardár Elon Musk vlani nariadil inžinierom, aby v oblasti Rusmi okupovaného ukrajinského polostrova Krym vypli internetovú službu Starlink jeho spoločnosti SpaceX. Chcel tak zabrániť útoku na ruskú námornú flotilu, na ktorý sa Ukrajinci chystali použiť ponorky bez ľudskej posádky s nákladom výbušnín.

Americký miliardár Elon Musk vlani nariadil inžinierom, aby v oblasti Rusmi okupovaného ukrajinského polostrova Krym vypli internetovú službu Starlink jeho spoločnosti SpaceX. Chcel tak zabrániť útoku na ruskú námornú flotilu, na ktorý sa Ukrajinci chystali použiť ponorky bez ľudskej posádky s nákladom výbušnín. Ukrajinský postup pri Bachmute: Ukrajinská armáda prevzala kontrolu nad viac ako polovicou obce Kliščijivka, ktorá leží južne od Bachmutu v Doneckej oblasti. Podľa zástupcu veliteľa ukrajinskej 3. útočnej brigády Maksyma Žorina ukrajinskí vojaci zničili v tomto sektore takmer všetku ruskú techniku.

Ukrajinská armáda prevzala kontrolu nad viac ako polovicou obce Kliščijivka, ktorá leží južne od Bachmutu v Doneckej oblasti. Podľa zástupcu veliteľa ukrajinskej 3. útočnej brigády Maksyma Žorina ukrajinskí vojaci zničili v tomto sektore takmer všetku ruskú techniku. Ukrajinský postup v Záporožskej oblasti: Ukrajinské sily dosiahli ďalšie zisky aj v Záporožskej oblasti, uvádzajú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny s tým, že ukrajinské jednotky postupovali severne od Verbove a dostali sa na severozápadný okraj tejto dediny.

Ukrajinské sily dosiahli ďalšie zisky aj v Záporožskej oblasti, uvádzajú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny s tým, že ukrajinské jednotky postupovali severne od Verbove a dostali sa na severozápadný okraj tejto dediny. Mučenie vojnových zajatcov: Približne 90 percent vojnových zajatcov zažilo mučenie, povedal ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin. Zajatci čelili týraniu, znásilneniu, hrozbám sexuálneho násilia alebo iným formám krutého a neľudského zaobchádzania.

Približne 90 percent vojnových zajatcov zažilo mučenie, povedal ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin. Zajatci čelili týraniu, znásilneniu, hrozbám sexuálneho násilia alebo iným formám krutého a neľudského zaobchádzania. Kusy ruského dronu v Rumunsku: Na rumunskom území našli kusy dronu podobného tým, ktoré používaná ruská armáda., uviedol rezort obrany v Bukurešti. Rumunské ministerstvo zahraničia si v tejto súvislosti predvolalo ruského chargé d'affaires.

V krátkosti zo zahraničia:

Maroko zasiahlo ničivé zemetrasenie: Zemetrasenie s magnitúdou 6,8 z piatkovej noci bolo najsilnejším v Maroku za vyše 100 rokov. Podľa najnovších údajov marockého ministerstva vnútra zomrelo najmenej 2 122 ľudí a minimálne 2 421 ľudí utrpelo zranenia, 1 404 z nich kritické.

Zemetrasenie s magnitúdou 6,8 z piatkovej noci bolo najsilnejším v Maroku za vyše 100 rokov. Podľa najnovších údajov marockého ministerstva vnútra zomrelo najmenej 2 122 ľudí a minimálne 2 421 ľudí utrpelo zranenia, 1 404 z nich kritické. Americký väzeň prežil popravu: Kennetha Smitha mali popraviť ešte vlani, popravu smrtiacou injekciou však prežil. Prokurátor v Alabame chce nový termín, tentokrát ale žiada usmrtenie dusíkom - spôsob popravy, ktorý ešte nikdy nebol odskúšaný.

Kennetha Smitha mali popraviť ešte vlani, popravu smrtiacou injekciou však prežil. Prokurátor v Alabame chce nový termín, tentokrát ale žiada usmrtenie dusíkom - spôsob popravy, ktorý ešte nikdy nebol odskúšaný. Z väzenia utiekol po stene: Odsúdený vrah pred siedmimi dňami utiekol z väznice v pennsylvánskom okrese Chester. Pátra po ňom asi 250 policajtov. Danelo Cavalcante bodol svoju expriateľku takmer 40-krát. Z väzenia utiekol po stene.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Nielen na Miletičke. Ako na Slovensko dorazil čierny obchod s kartičkami

Fenomén japonskej hry láka už niekoľko generácií spotrebiteľov. (zdroj: INDEX)

„A pokémonské kartičky máte?“ pýtame sa predavačky na známom bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici. Na chvíľu sa zastaví. Vidíme, že premýšľa a premeriava si nás. „Máme, poďte za mnou,“ hovorí a vedie nás do predajne.

Spod pultu vytiahne škatuľu, v ktorej sú pokémonské kartičky rôznych balení. „Tieto sú po eure, tieto sú zlaté, stoja päť eur. Je o ne veľký záujem, dlho už nebudú,“ presviedča.

Miletička nie je jediné miesto, kde si môžete kúpiť pokémonské kartičky. Stala sa z nich zberateľská mánia, z ktorej však ťažia aj falšovatelia. Ide o biznis, v ktorom sa na Slovensku točia desaťtisíce eur.

Po otvorení balíčka môže prísť sklamanie. Falošné kartičky sa od originálov často na prvý pohľad líšia. Majú nekvalitnú tlač, bledšie farby, iný typ písma a sú tenšie. Natrafiť pritom môžete na rôzne jazykové mutácie, napríklad aj v španielčine. Falošné kartičky netrápia len zberateľov, ale aj vlastníkov licencií a ochranných známok.

V krátkosti z ekonomiky:

Koniec lacnejšej nafty: Ešte počas leta sa nafta predávala o desať až štrnásť centov lacnejšie ako benzín, aktuálne je rozdiel šesť - sedem centov. S prichádzajúcou zimou bude rásť dopyt po nafte a ľahkých vykurovacích olejoch, ktoré majú zloženie podobné ako nafta, čo sa zrejme podpíše pod ich opätovné zdražovanie.

Ešte počas leta sa nafta predávala o desať až štrnásť centov lacnejšie ako benzín, aktuálne je rozdiel šesť - sedem centov. S prichádzajúcou zimou bude rásť dopyt po nafte a ľahkých vykurovacích olejoch, ktoré majú zloženie podobné ako nafta, čo sa zrejme podpíše pod ich opätovné zdražovanie. Rozmach remeselných pekární: V Bratislave vzniklo v posledných rokoch niekoľko remeselných pekární. Za niektorými stoja známi kuchári, iné majú majiteľov z cudziny. Spájajú tradičnú pekáreň, kaviareň, ale aj bistro s rýchlym jedlom. Každá má osobitý koncept, spoločné majú, že pečivo nie je lacné.

V Bratislave vzniklo v posledných rokoch niekoľko remeselných pekární. Za niektorými stoja známi kuchári, iné majú majiteľov z cudziny. Spájajú tradičnú pekáreň, kaviareň, ale aj bistro s rýchlym jedlom. Každá má osobitý koncept, spoločné majú, že pečivo nie je lacné. Čínsky zákaz požívania iPhonov: Rozhodnutie Číny zakázať vládnym zamestnancom používať v kanceláriách iPhony americkej spoločnosti Apple vyvolalo obavy politikov v USA z dôsledkov pre americké technologické spoločnosti, ktoré sú silne závislé od trhu v Číne. Akcie spoločnosti Apple za dva dni klesli o 6,4 percenta.

Brankár sa len modlil, aj Ronaldo vedel, že je zle. Nič mu nevyčítam, vraví Dúbravka

Cristiano Ronaldo a Martin Dúbravka po strete v zápase Slovensko - Portugalsko. (zdroj: SITA)

Na bratislavskom Tehelnom poli práve uplynula hodina hry. Portugalčan Cristiano Ronaldo bol zúfalý, svojho bývalého spoluhráča v bráne Slovenska stále nedokázal prekonať.

Favoritovi J-skupiny v kvalifikácii EURO 2024 sa nedarilo podľa predstáv, tréner v tom čase chystal až trojnásobné striedanie. A Ronaldo sa sčista-jasna dostal do veľkej šance. No opäť loptu nespracoval ideálne. A v snahe dotiahnuť na ňu trafil len brankára. Martin Dúbravka zostal ležať, museli ho ošetriť, vyzeralo to vážne.

Ronaldo aj vďaka tomu, že je hrajúcou futbalovou legendou, vyviazol zo situácie iba so žltou kartou a napriek slabému výkonu zápas dohral až do konca. Po zápase sa tešil z víťazstva 1:0 nad Slovenskom. Rozhodujúci gól strelil Bruno Fernandes, druhý bývalý spoluhráč Dúbravku z Manchester United.

Hodnotenie výkonu hráčov: Slovenskí futbalisti predviedli fantastický tímový výkon, hoci napokon znamenal tesnú prehru s favoritom 0:1. Tréner Francesco Calzona poslal na ihrisko tradičnú jedenástku, z ktorej nikto nesklamal. Práve naopak.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Expert na výživu: Dvadsaťroční športovci nemali rannú erekciu. To indikuje problém

Výživový špecialista Martin Čupka. (zdroj: Archív M.Č.)

Zvyčajne u športovcov predpokladáme, že svoje telo poznajú. A vedia, ako s ním majú cvičiť, hýbať a ako ho živiť. Výživový špecialista Martin Čupka, ktorý spolupracuje aj s olympijským medailistom vo vodnom slalome Jakubom Grigarom, v rozhovore pre SME hovorí, že to tak úplne nie je a väčšina z nich nemá predstavu o energetickom príjme a výdaji.

Tvrdí, že žijeme medzi dvoma extrémami, jedným z nich je prejedanie sa a obezita a druhým snaha športovcov vyzerať čo najlepšie alebo najštíhlejšie. Preto sa dostávajú do nepríjemných situácií, ktoré ovplyvňujú ich zdravie či športový výkon.

Vo výskume sa spolu s Milanom Sedliakom zamerali práve na vplyv nízkeho energetického príjmu na telesné zloženie a športovú výkonnosť športovcov.

"Sú športy, v ktorých je výhodné mať nižšiu hmotnosť a byť štíhlejší. No vznikajú problémy, že to preženú a energetický deficit je chronický. Ak dlhodobo jedia málo, môže to spôsobiť zdravotné problémy a zhoršiť športový výkon," upozorňuje.

V krátkosti o zdraví:

Kedy ísť s dieťaťom za lekárom: Škôlkari a školáci sa po letných prázdninách opäť vracajú do tried. Pre rodičov to neznamená iba návrat režimu, domácich úloh, školských projektov, ale aj chorôb. Pediatrička Marta Špániková v rozhovore pre SME vysvetľuje, kedy by mal ísť rodič s dieťaťom za detským lekárom.

Škôlkari a školáci sa po letných prázdninách opäť vracajú do tried. Pre rodičov to neznamená iba návrat režimu, domácich úloh, školských projektov, ale aj chorôb. Pediatrička Marta Špániková v rozhovore pre SME vysvetľuje, kedy by mal ísť rodič s dieťaťom za detským lekárom. Ovoniavanie jedla nie je zbytočné: Dokáže náš čuch naozaj spoľahlivo odhaliť, či je jedlo pokazené? Na túto otázku odpovedá v texte na portáli The Conversation mikrobiológ Matthew Gilmour, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou potravín v Quadram Institute vo Veľkej Británii. A jeho odpoveď vás možno prekvapí.

Dokáže náš čuch naozaj spoľahlivo odhaliť, či je jedlo pokazené? Na túto otázku odpovedá v texte na portáli The Conversation mikrobiológ Matthew Gilmour, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou potravín v Quadram Institute vo Veľkej Británii. A jeho odpoveď vás možno prekvapí. Cvičiť pred operáciou sa oplatí: Krátke cvičenia s vysokou intenzitou v týždňoch pred operáciou môžu zlepšiť kardiorespiračnú zdatnosť a znížiť riziko komplikácií. Ukazuje to nový výskum. Výskumníci skúmali aj možné prínosy predrehabilitácie - cvičenia, ktoré má pacientov pred operáciou dostať do lepšej kondície.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Andrea Letanovská. (zdroj: SME)

Aké riešenia majú Demokrati v zdravotníctve? Prečo niekoľkí poslanci neboli na rokovaní parlamentu o pediatroch? Čo by povedala voličom, ktorí sa obávajú, že ich hlas prepadne, ak budú voliť Demokratov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Andreou Letanovskou líderkou kandidátky strany Demokrati.

Podcasty SME

Dobré ráno, volebný špeciál: Žiakov prešľap, protesty pred divadlom aj migranti

Žiakov prešľap, protesty pred divadlom aj migranti Vertigo: Hororová Mníška naozaj nefunguje, dajte šancu slovenskému seriálu o politike Víťaz

Hororová Mníška naozaj nefunguje, dajte šancu slovenskému seriálu o politike Víťaz Klik: Testovali desiatky automobiliek. V jednej kategórii zlyhali úplne všetky

Testovali desiatky automobiliek. V jednej kategórii zlyhali úplne všetky Dejiny: Osvietenci ich považovali za skazené. Kráľovské metresy boli vymazané zo životopisov kráľov

Osvietenci ich považovali za skazené. Kráľovské metresy boli vymazané zo životopisov kráľov Vedecký podcast SAV: Aj spoločenské vedy majú čo povedať ku klimatickej zmene

Karikatúra

Nástrahy kampane. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Fašírky z ovsených vločiek. (zdroj: zena.sme.sk)

Ovsené vločky sú univerzálne. Vyberte si z lákavých receptov zo zdravej suroviny.

Dnes očakávame

103. schôdza Národnej rady

Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská si prevezme ľudskoprávnu Cenu Anny Lindhovej

Spoločné vojenské cvičenia Arménska a USA

futbalisti hrajú v kvalifikácii ME s Lichtenštajnskom

Dnes v histórii

Demonštrant nesie portrét bývalého čilského prezidenta Salvadora Allendeho počas pochodu na pripomenutie si výročia prevratu. (zdroj: SITA/AP)

11. septembra 1973 uskutočnila vojenská junta na čele s generálom Augustom Pinochetom puč v Čile. Čilský prezident Salvador Allende odmietol kapitulovať a spáchal samovraždu.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.