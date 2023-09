Demokrati navrhli väčšiu samostatnosť pre regióny a zmenu ich financovania

Vyzvali politické strany, aby sa venovali skutočným problémom.

Písmo: A - | A + diskusia ( 1 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Strany Demokrati a Jablko v rámci štrukturálnej reformy regiónov navrhujú decentralizovať niektoré kompetencie štátu na regióny a zvýšiť objem financií zároveň s presunutím viac eurofondov do réžie regiónov.

Demokrati a Jablko o tom informovali s tým, že odborníci hovoria o štruktúrovanej reforme regiónov ako o matke všetkých reforiem.

Demokrati súčasne vyzvali politické strany, aby sa venovali skutočným problémom a nerobili politiku strachu, a aby nerozpútavali kultúrne vojny.

„Nedovolíme, aby nám témy volieb opäť raz diktoval Fico so strašením migrantmi a LGBT. Skutočným problémom Slovenska sú zomierajúce regióny na východ od Bratislavy," vyhlásila predsedníčka Jablka a kandidátka strany Demokrati Lucia Ďuriš Nicholsonová a zdôraznila, že z ľudí sa stávajú utečenci z vlastných regiónov a z vlastnej krajiny.

Väčšie kompetencie, zmeny v prísune zdrojov

Ako strany vysvetlili, hlavnými piliermi štrukturálnej reformy regiónov sú väčšie kompetencie pre regióny a zmena financovania.

Nicholsonová vysvetlila, že navrhujú prehodnotiť kompetencie štátu a značnú časť presunúť na regióny, a to vrátane určovania výšky dane z príjmu fyzických osôb.

„Do úvahy prichádza aj časť daní z príjmu právnických osôb. Spolu s kompetenciami musia prejsť na regióny aj peniaze. Eurofondy priamo určené na rozvoj regiónov musia byť v réžii regiónov. Regióny najlepšie vedia ako ich využiť, nie úradníci na ministerstvách,” doplnila Nicholsonová.

„Aby regióny dosiahli väčšiu samostatnosť financovania a stabilitu príjmov navrhujeme zmenu financovania tak, aby regióny mali podiel na daňovom mixe. To znamená, že by mali podiel aj na dani z príjmu právnických osôb a podľa dohody aj na ďalších daniach. A po druhé, mali by možnosť sami si určovať sadzby daní fyzických a právnických osôb vo svojom regióne. Tak by mohli získať konkurenčnú výhodu pri lákaní investorov,” priblížil Jozef Mihál.

Čo najskôr

„Vyzývame ostatné politické strany, aby prestali hrať Ficovu hru na strašenie migrantmi, prevratmi vo svojich hlavách, či homosexuálmi, aby prestali klamať ľudí sľubmi o nových príspevkoch k príplatkom, pretože náš rozpočet vyschol a všetci to vieme," vyhlásil podpredseda Demokratov Jaroslav Naď s tým, že dnes nie je otázkou, či reformu zrealizujú, ale kedy ju zrealizujú.

„Naša odpoveď je hneď. Lebo len tu a teraz máme k dispozícii 20 miliárd eur, najväčší balík peňazí, aký sme kedy na Slovensku videli," uzavrel Naď.