Detská lekárka: Pediatri plačú, že majú veľa práce, ale neplačú, že majú veľa peňazí

Výpovede zo služieb na detských pohotovostiach podalo 410 pediatrov.

BRATISLAVA. K prvému júlu podalo 410 detských lekárov výpovede zo služieb na detských pohotovostiach. Chceli nimi dosiahnuť, aby sa skrátili ordinačné hodiny na pohotovostiach z desiatej na ôsmu večer a aby sa zredukoval ich počet.

Parlament však ani na opakovaný pokus skrátenie ordinačných hodín neschválil. K prvému septembru väčšine pediatrov, ktorí podali výpovede, uplynula výpovedná lehota. Na pohotovostiach aj tak budú musieť slúžiť a ešte za menšiu hodinovú sadzbu ako pred podaním výpovede.

V týchto dňoch predstavitelia Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, ktorí zbierali výpovede, rozmýšľajú nad tým, ako zareagovať na neschválenie skrátenia ordinačných hodín. Niektorí pediatri chcú na protest zavrieť svoje detské ambulancie.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič medzitým v pondelok podpísal vyhlášku, ktorou sa v priebehu približne roka a pol zredukuje počet pohotovostí o 21 na štyridsať.

O tom, aká je situácia medzi pediatrami, sa denník SME rozprával s detskou lekárkou TATIANOU SPEVÁKOVOU z Malaciek.

Nachádzame sa vo vašej novej ambulancii v Malackách, ktorú otvárate 1. októbra. Na Záhorí je posledné roky nedostatok detských lekárov. Prečo si vy ako mladá lekárka otvárate ambulanciu práve na Záhorí?

Pochádzam z Malaciek. Je preto logické, že si ambulanciu otváram práve vo svojom rodnom meste. Otváram si ju tu aj preto, lebo pacienti v tomto okrese už dlhé roky volajú po tom, aby sem niekto prišiel. Nemajú kam chodiť.

Trh v Bratislave považujem za dostatočne nasýtený. Tam nie je toľko priestoru na to, aby sa na ňom niekto nový realizoval.

Je vaša ambulancia určená len pre ľudí z Malaciek, alebo aj pre iných obyvateľov Záhoria?

Naša ambulancia ešte nemá rajón a máme zatiaľ voľné kapacity, takže prijímame všetkých pacientov, ktorí prejavia záujem.

Predpokladám, že neskôr nám župa pridelí rajón, z ktorého budeme povinne brať všetkých pacientov.

Je pre mladého lekára ťažké si založiť ambulanciu? Nová ambulancia stojí desaťtisíce eur a nemusí mať na to peniaze.

Je to pomerne náročné. Organizačne aj finančne. Investícia do týchto priestorov bola už 30- až 40-tisíc eur. Išla som vyslovene do komerčných priestorov, kde budem platiť nájomné okolo 1000 eur.

Dôležité je prekonať strach zo založenia novej ambulancie a pustiť sa do toho. Trh je pomerne otvorený pre nových pediatrov.

V súčasnosti sa veľa hovorí o nedostatku pediatrov. Sú na to dve vysvetlenia. Prvé, že nie sú lekári, a druhé, že starší pediatri si nechcú pustiť ambulancie. Ktoré je pravdivé?

Pediatrov máme dosť. Do pediatrickej ambulancie môže nastúpiť akýkoľvek lekár, ktorý má atestáciu z pediatrie.

Mladí absolvent medicíny ju môžu získať napríklad na novorodeneckom oddelení. Národný ústav detských chorôb v Bratislave je plný pediatrov. Oni všetci môžu ísť na obvod, ak sa rozhodnú. Ale prečo nejdú?

Prečo?

Nie je kam. Pracovala som s mnohými mladými, ale aj staršími atestovanými lekármi. Mladým lekárom sme dávali tipy napríklad, že tá pani doktorka je už staršia, choď sa spýtať na župu, či nebude končiť. Na župe povedali, že nevedia, či bude končiť.

Keď išla mladá lekárka za spomínanou pediatričkou, povedala jej, že by už aj skončila, ale ideálne by bolo, keby sa ona u nej najskôr na pár rokov zamestnala, rozumej za pár stovák eur, a zaučila sa pri nej. Neskôr, že by jej ambulanciu odstúpila za slušné odstupné. Toto nie je pre mladých lekárov lákavé.

“ Všetci pediatri plačú, že majú veľa práce, ale neplačú, že majú veľa peňazí. „ Tatiana Speváková, detská lekárka

Znamená to, že mladých pediatrov je dosť, ale nie sú voľné obvody a ambulancie? A pediatri, ktorí ich majú sú síce v dôchodkovom veku a nevládzu, ale nechcú sa ich vzdať, lebo je to pre nich stále dobrý biznis?

Áno, je to tak. Všetci pediatri plačú, že majú veľa práce, ale neplačú, že majú veľa peňazí.

Ale keď príde mladá lekárka, tak jej pediatrička dôchodkyňa ponúkne symbolický plat 1500 eur a ona berie ďalších desaťtisíc. Chce, aby u nej pracovala. Dostáva ju do submisívneho postavenia. A po tom všetkom ešte žiada aj odstupné 50-tisíc za ambulanciu, ktorú jej odovzdá.

Je pravda, že cena ambulancie sa pohybuje v rozmedzí od 80- do 100-tisíc eur?

Áno. Aj teraz skončili dve kolegyne s ambulanciami. Už im dobieha na župe len výpovedná lehota. Ďalšie dve plánujú tiež odovzdať ambulancie.