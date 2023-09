Mala pri sebe mobil a polohu zdieľala s kamarátkou. Prečo študentku policajti napriek tomu nenašli?

Ktoré aplikácie na zisťovanie polohy používať?

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Cez víkend sa hlavným mestom prehnala správa o zmiznutí študentky. Tá sa stratila na 22 hodín po tom, ako vystúpila z autobusu na zastávke Záporožská v Petržalke, ktorá bola vzdialená už len pár metrov od jej domu.

Študentka mala v sobotu v noci namierené zo Slovenského národného divadla domov. Rozhodla sa ísť zrejme nočným spojom N95, z ktorého vystúpila na Záporožskej ulici.

Vzdialenosť medzi zastávkou Záporožská, kde žena vystúpila, a miestom, kde ju na druhý deň našli. (zdroj: google maps)

Polícia preto hľadá svedkov, ktorí by si mohli v sobotu v noci všimnúť podozrivú osobu okolo predajne Terno či v blízkosti Domova seniorov na Vilovej ulici v Petržalke.

Ženu našli po takmer jednom dni v nedeľu ráno ležať pred petržalskou univerzitnou nemocnicou, kde je dodnes hospitalizovaná. Klinika je od zastávky autobusu vzdialená štyri kilometre.

Polícia po tom, ako celé Slovensko videlo tvár a meno nezvestnej, oznámila, že prípad vyšetruje ako znásilnenie.

Mediálnym priestorom sa preto začali šíriť dohady o tom, čo sa mohlo žene stať. Brat jej priateľa verejnosť poprosil, aby s úvahami počkala, kým sa skončí policajné vyšetrovanie.

V článku sa dočítate: kedy dokážu policajti zistiť polohu mobilu,

aké majú možnosti a aké dáta pri tom využívajú,

aké aplikácie sú bezpečné na zisťovanie polohy,

ako fungujú.

Zároveň pripomenul, aké dôležité je mať informácie o tom, kde sa práve nachádzajú naši blízki či rodinní príslušníci. „Chcel by som apelovať na rodičov, aby nezabudli na niektoré moderné výdobytky. Sledovanie polohy na telefóne má svoj zmysel a myslím si, že my to už teraz budeme používať na veky vekov,“ vyjadril sa.

Telefón pri sebe mala, no vypnutý

Martin Hauer z dobrovoľníckej organizácie Pohotovostný pátrací tím, ktorý policajtom pomáhal študentku hľadať, denníku SME ozrejmil, že jej telefón nedokázali lokalizovať. A to napriek tomu, že mala aplikáciu na zisťovanie polohy s názvom „Nájsť“, ktorú používajú telefóny značky Apple.