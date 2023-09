Prípad nezvestnej študentky chce polícia objasniť v krátkom čase

Dostupné informácie podľa Hamrana naznačujú úspešné objasnenie.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Prípad nezvestnej 22-ročnej ženy v Bratislave by polícia chcela vyriešiť v krátkom čase. Policajný prezident Štefan Hamran je v aktuálnom stave vyšetrovania optimistom, dostupné informácie podľa neho naznačujú úspešné objasnenie. Uviedol to v stredu.

"Prípadu venujeme mimoriadne veľkú pozornosť, prirovnal by som to možno k prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej," vyhlásil Hamran. Poprel, že by bola žena dorezaná.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Stratenú študentku VŠMU našli zranenú, polícia prípad vyšetruje Čítajte

Šéf polície zároveň pripomenul výzvu polície, ktorá pátra po vodičoch motorových vozidiel vybavených kamerou s nahrávaním, ktorí viedli vozidlo v nedeľu (10. 9.) v čase od 3.00 h do 4.00 h po Štefánikovej ulici v smere od hlavnej železničnej stanice na Hodžovo námestie, prípadne v opačnom smere, tzn. v smere od Hodžovho námestia na hlavnú železničnú stanicu, a disponujú kamerovým záznamom.

K bezpečnosti žien v Bratislave Hamran povedal, že Slovensko je bezpečná krajina. Uvítal by však, aby odborníkov z polície počúvala politická moc a reflektovala na predkladané návrhy. Poukázal napríklad na neschválenú úpravu Trestného zákona v súvislosti s vraždou v Dubnici nad Váhom.