Premiér nepovažuje pokusy o hermetické uzatváranie hraníc za efektívne

Skúsenosti z Maďarska hovoria, že ide o riešenie s vysokými nákladmi.

BRATISLAVA. Hermetické uzatváranie hraníc nie je efektívne. Skúsenosti z Maďarska hovoria, že ide o riešenie s vysokými nákladmi, ktoré nezastaví príchod migrantov. Tvrdí to premiér Ľudovít Ódor.

Dodal, že Slovensko posilní hliadky na hraničných priechodoch a bude robiť aj náhodné kontroly. Za dôležité považuje nájsť európske riešenie na problém nelegálnej migrácie.

"Skúšali to viaceré krajiny, je to veľmi drahý a neefektívny nástroj," povedal Ódor o pokuse hermeticky uzavrieť hranice.

Poukázal na Maďarsko, ktoré má podľa neho oveľa kratšiu hranicu a investovalo do jej ochrany peniaze na ploty, drony a vyslalo veľa policajtov aj z iných krajín.

"Napriek tomu sú tu migranti, prišli z Maďarska práve cez hranicu, ktorá je strážená po celej dĺžke," zdôraznil.

Slovensko má podľa Ódora s Maďarskom násobne väčšiu hranicu. "Museli by sme na to vynaložiť násobne väčšie prostriedky a migrantov by sme tu mali takisto ako ich majú Maďari, lebo neviete to hermeticky ustrážiť," povedal.

Poukázal na to, že počas pandémie spôsobili uzavreté hraničné priechody rady a hospodárske škody.

"Oveľa jednoduchšie riešenie je, ak vydržíme momentálne ešte pár mesiacov, keď migranti nepáchajú žiadnu trestnú činnosť, nechcú prísť na Slovensko, odchádzajú okamžite preč. Pre nás ako krajinu je to oveľa menej nákladné, oveľa efektívnejšie," vyhlásil premiér.

Sústrediť sa podľa neho treba na to, aby sa našlo aj európske riešenie. Za najefektívnejšie považuje chrániť schengenskú hranicu.

Ódor zopakoval, že poslanci parlamentu mali možnosť zrušiť povinnosť vydávania potvrdení pre cudzincov na Slovensku, no nestalo sa tak. Premiér nepovažuje za reálne, že by sa parlament vrátil k zmene zákona.

Vláda preto rieši situáciu zvýšením kapacít. Cudzinci si podľa neho môžu vybaviť potvrdenie na viacerých miestach na Slovensku. Podľa najnovších informácií je vo Veľkom Krtíši približne 150 cudzincov.