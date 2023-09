Rusko je v prípade plánovanej vraždy nevinný. Súd oslobodil aj tých, ktorí sa priznali

Prípad sa pojednával štyri roky.

BRATISLAVA. V kauze pripravovanej vraždy Sylvie Klaus Volzovej je niekdajší generálny riaditeľ televízie Markíza, Pavol Rusko, nevinný. Sudca Pavol Juhás nadobudol pochybnosti, či sa skutok vôbec stal. Spolu s Ruskom oslobodil aj ďalších obžalovaných - Mikuláša Černáka, Miloša Kaštana a Róberta Lališa zvaného Kýbel, známe postavy slovenského podsvetia.

V deväťdesiatych rokoch bola televízia Markíza prosperujúca a výnosná mediálna spoločnosť. V televízii vystupovali dvaja konatelia.

V roku 1996 sa však Sylvia Volzová pokúsila svojho spoločníka Pavla Ruska z firmy vytlačiť a na valnom zhromaždení ho odvolala z pozície konateľa. Ruskovi reálne hrozilo, že stratí svoj mediálny vplyv a postavenie.

Preto sa podľa obžaloby bývalý minister hospodárstva rozhodol problémy riešiť za pomoci mafie. Nakoniec mafiáni boli tí, ktorí Ruska potopili. Niekdajší boss Mikuláš Černák a jeho pravá ruka Miloš Kaštan totožne vypovedali, že si šéf televízie k nim v roku 1997 prišiel objednať Volzovej vraždu.

Volzová v priebehu konania pred súdom vypovedala, že sa v tom čase cítila sledovaná a v nebezpečí. Z obáv o vlastný život sa preto radšej stiahla do Nemecka, kde žije dodnes. Predtým dokonca spravila vyhlásenie u notára, že ak by svoj podiel v televízii prepísala na Ruska, neurobila by tak z vlastnej vôle.

Práve jej 50-percentný podiel bol totiž podľa obžaloby hlavným motívom, prečo by si u mafiánov Rusko objednal jej likvidáciu. Podľa svedkov bol za Volzovej smrť ochotný zaplatiť 20 miliónov korún. K vražde však už nedošlo, pretože krátko po tom ako prišiel Rusko za Černákom do Banskej Bystrice, skončil boss v putách a jeho pravá ruka Kaštan utiekol do zahraničia.

Nevinní

Vo štvrtok na bratislavskom mestskom súde senát na čele s predsedom Pavlom Juhásom však Ruska, Černáka, Kaštana aj šéfa sýkorovcov Róberta Lališa, ktorí sa mali na plánovanej vražde podieľať, spod obžaloby oslobodil.