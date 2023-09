Ide do dvora audítorov namiesto Klusa: Až úradnícka vláda mi umožnila zabojovať o nomináciu

Katarína Kaszasová bude členkou Európskeho dvora audítorov.

BRATISLAVA. Riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Katarína Kaszasová sa stane slovenskou zástupkyňou v Európskom dvore audítorov. Tento týždeň schválil jej nomináciu Európsky parlament, posledné slovo bude mať ešte Rada EÚ.

Pôvodne sa o miesto uchádzal Martin Klus, no po tom, ako nezískal podporu v rozpočtovom výbore Európskeho parlamentu, svoju kandidatúru stiahol.

Kaszasovú nominovala vláda až po tom, ako ju odporučila špeciálna komisia spomedzi ôsmich kandidátov. V európskom výbore potom získala jednomyseľnú podporu. V rozhovore pre SME hovorí o svoje ceste do Európskeho dvora audítorov.

Vašu nomináciu ešte musí potvrdiť Rada EÚ, no už sa neočakáva žiadny problém. Už viete, kedy sa sťahujete do Luxemburgu?

Presný termín vám neviem povedať. Rada ministrov EÚ by podľa mojich informácií mala rozhodnúť až začiatkom októbra. Ale vzhľadom na to, že súčasný člen dvora audítorov za Slovensko, pán Balko, by sa už rád vrátil na Slovensko, predpokladám, že to bude najneskôr 1. novembra.

Kam to vlastne idete? Čo znamená, že budete členkou Európskeho dvora audítorov?

Dvor audítorov je organizovaný tak, že na vrchole je kolégium členov. Jeden člen za každú členskú krajinu, teda 27 ľudí, ktorí prešli nominačným a schvaľovacím procesom. Jeden z nich je na tri roky zvolený za prezidenta.

Celkovo má dvor audítorov okolo 950 zamestnancov a významná časť z nich sú audítori. Medzi nimi sú aj odborníci zo Slovenska.

A čo členovia dvoru audítorov robia?

Zastrešujú audity, ktoré vykonávajú zamestnanci, a ich výsledky prezentujú auditovaným subjektom vrátane Európskej komisie, ktorá je hlavným subjektom auditu, a potom Európskemu parlamentu a jeho výboru na kontrolu rozpočtu.

Čoho konkrétne sa audity týkajú?

Predmetom auditu sú finančné prostriedky Európskej únie, teda rozpočet, z ktorého aj naša krajina čerpá eurofondy. Tento rozpočet zostavuje a nakladá s ním Európska komisia. Dvor audítorov poskytuje uistenie Európskemu parlamentu, či bol rozpočet minutý správne a či sa ním dosiahli ciele, ktoré sa mali dosiahnuť.

Práca dvora audítorov stojí na dvoch pilieroch. Jedným je overenie správnosti účtovnej závierky Európskej únie a výšky chybovosti v oblasti príjmov a výdavkov. A druhá, ktorá možno znie zaujímavejšie, je overovanie, či politiky Európskej únie priniesli očakávané efekty. Teda či boli európske peniaze minuté hospodárne, efektívne, alebo či sa mohli použiť na niečo iné.

Je možné, aby túto pozíciu vykonával niekto, kto doteraz nemal skúsenosti s audítorstvom?