Dedka nemeckej novinárky zo Slovenska vysťahovali. Ona tu našla nový domov

Príbehy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

10. Úspešný slovenský kuchár experimentuje z kórejskou kvasenou zeleninou

Vyskúšajte recept Daniela Karasa: Slovak chef’s vegan kimchi wows international judges

9. Na východe majú novú atrakciu: domčeky na stromoch. Niektoré majú aj saunu

Pomenovali ich po vínnych odrodách: Treetop houses connected with rope bridges

8. Slovenská dedina roka sa pýši ropným prameňom. Na východe si malí aj veľkí vyskúšali samozber zemiakov

Prečítajte si výber pozitívnych správ zo Slovenska: NASA publishes a spectacular comet photo taken in Slovakia

NASA ocenila snímku kométy, ktorá vznikla na Slovensku. (zdroj: Petr Horálek)

7. Overení nepriatelia - nelegálni migranti a LGBT+ komunita - sú späť

Predvolebná kampaň je v plnom prúde: Migrants for Fico, “LGBTI” for Christian Democrats. The campaign is on

6. Kamzík je veľmi obľúbené miesto na prechádzku. Skúsili ste už túto trasu?

Podujatia v Bratislave, na ktoré takmer nič neminiete: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

5. Posilnite sa na festivale vína v Rači, vinobraní v Pezinku, či na festivale burgrov. Potom ich choďte vybehať na dva behy, alebo si zaskáčte na koncerte

Čo vás záujme z týždenného výberu podujatí v Bratislave? Top 10 events in Bratislava for foreigners

4. Jeseň je obdobie, keď sa reštaurácie predbiehajú s kačacími či husacími hodmi. S týmito radami si môžete dobré jedlo pripraviť aj doma

Slovenský spôsob prípravy je jednoduchý, výsledok je chutné a šťavnaté mäso: How to make Slovak roast goose or duck

Husacina v Slovenskom Grobe. (zdroj: Archív SME)

3. Hovorí sa, že keď si nemecký výrobný sektor kýchne, Slovensko prechladne

Nielen slová ukazujú tesné prepojenie oboch krajín: Close economic bond between Germany and Slovakia has its ups and down

2. Dostať sa na trojmedzie na severe Slovenska je hračka, dokonca aj z Bratislavy

Starosta prihraničnej slovenskej dediny žije v susednej krajine: Where three countries meet, the local mayor runs a small cheese factory

1. Pracovný "mišung" Nemky, pre ktorú je Bratislava už roky domovom

A to ešte neprišli na rad jej koníčky: A German from Bratislava who loves her working ‘mischung’