Polícia si stotisíc tlačív pre migrantov neobjednala

Policajný prezident Hamran poukázal aj na iné tvrdenia Smeru, ktoré nie sú pravdivé.

BRATISLAVA. Rezort vnútra neobjednal žiadnych stotisíc tlačív pre nelegálnych migrantov, ktoré by legalizovali ich pobyt na Slovensku. Uviedol to v pondelok na tlačovej besede policajný prezident Štefan Hamran.

Reagoval tým na obvinenia zo strany bývalého policajného prezidenta a v súčasnosti kandidáta Smer Tibora Gašpara.

Doklady na pobyt

Ako Hamran vysvetlil, Gašpar si pletie dve odlišné veci, pretože rezort objednal stotisíc povolení na pobyt, čo ale nie je papierové tlačivo, ale polykarbonátová kartička, ako býva napríklad občiansky alebo vodičský preukaz.

Tá sa však nevydáva nelegálnym migrantom, ale cudzincom, ktorí sa na území Slovenska zdržiavajú oprávnene a zákonným spôsobom, napríklad tu študujú alebo pracujú.

„Nesmierne nás mrzí, že sa k takýmto veciam musíme vyjadrovať a bývalý policajný prezident v tom nemá jasno. Stačilo sa na to spýtať, boli by sme mu to vysvetlili mimo verejného priestoru,“ skonštatoval Hamran.

Sily a prostriedky sa musia vynakladať efektívne

Policajný prezident zdôraznil, že mnoho nelegálnych migrantov smeruje na Slovensku práve z dôvodu, že máme v zákone zakotvené vydávanie potvrdenia o pobyte. Zaviedla to ešte vláda Smeru.

„Namiesto toho, aby otvorili schôdzu parlamentu, zrušili to tlačivo a zjednodušili život policajtom aj občanom, tu podsúvajú verejnosti, že bývalý minister vnútra Roman Mikulec objednal stotisíc takýchto tlačív. Prečo by niekto objednával tlačivá, keď nám stačí kancelársky papier a tlačiareň, aby sme si ho vytlačili?“ poukázal Hamran.

Zároveň dodal, že šéf Smeru Robert Fico vo verejnom priestore šíri v súvislosti s nelegálnymi migrantmi hoaxy a bludy. Fico napríklad vo videu na hraničnom priechode Šahy hovorí, že za ním stojí dodávka plná migrantov.

Realita však bola podľa Hamrana taká, že išlo o dodávku oficiálnej prepravnej spoločnosti, ktorej vodič aj riadne zaplatil mýto.

Zdôraznil, že sily a prostriedky policajného zboru nemôžu byť nezmyselným spôsobom vynakladané v rámci predvolebnej kampane podľa predstáv politikov.

„Budeme robiť také racionálne opatrenia, na ktoré táto ekonomika má a ktoré dávajú nejaký zmysel. Preto posilňujeme hliadky na maďarskom území, a nie na vnútrozemí,“ povedal Hamran.