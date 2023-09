Ranný brífing: Žilinka obviňuje prezidentku z nátlaku, vo svete varujú pred vládou Fica

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby jej ukázal všetky rozhodnutia podľa sporného paragrafu 363, on jej odmietol vyhovieť. Bráni sa, že zo strany prezidentky ide iba o spochybňovanie jeho práce, disciplinárky sa nebojí a avizoval vážne rozhodnutie.

Návrat Roberta Fica k moci by mohol znamenať, že Slovensko opustí demokratické smerovanie, píše v predvolebnej reportáži svetová agentúra Associated Press. Podotýka tiež, že situácia na Slovensku je súčasťou širšieho trendu v Európe.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa vrátil z pracovnej cesty rovno na tlačovku. Teda na vyhlásenie bez otázok. A hneď zaútočil na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Má Žilinka priveľa moci? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Žilinka opísal, prečo odmieta vyhovieť prezidentke. Avizuje vážne rozhodnutie

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: TASR)

Maroš Žilinka odmietol prezidentke vydať rozhodnutia podľa paragrafu 363, ktorými on či jeho námestníci zbavili obvinení aj vplyvných ľudí z čias vlád Smeru na čele s Robertom Ficom.

Zuzana Čaputová sa preto nedávno obrátila na Ústavný súd, aby posúdil, či jej generálny prokurátor mohol rozhodnutia nevydať. Žilinka považuje kroky prezidentky za pokračovanie dlhodobého tlaku a spochybňovania jeho funkcie.

„Som toho názoru, že ten návrh je účelový a spor o výklad ustanovení ústavy bol umelo vytvorený,“ povedal Žilinka. Prezidentka sa vraj napätie medzi nimi nesnažila vyriešiť, hoci ju opakovane žiadal o stretnutie.

Žilinka tvrdí, že spor s prezidentkou ho primal k vážnemu rozhodnutiu, o ktorom by inak neuvažoval. „Chcem povedať, že moje vnútorné rozhodnutie som už prijal, samozrejme vo veľmi rozumnom čase bude o týchto zámeroch informovaná aj verejnosť,“ vyhlásil.

Nepovedal, o aké rozhodnutie ide. Neskôr na svojom facebookovom profile poprel, že by sa jeho rozhodnutie týkalo prezidentskej kandidatúry.

Žilinka ide za medveďmi alebo do paláca: Keby Žilinka nebol tak mocne uveril v seba, ohodnotil by celú záležitosť práve tak, ako sa s odstupom jedine ohodnotiť dá: práve keby proti nemu prezidentka viedla svätú vojnu, disciplinárny návrh by nezvažovala, ale rovno ho švacla, píše Nataša Holinová.

Štát spúšťa očkovanie proti jesennej vlne covidu. Komu je určené a kde sa bude dať zaočkovať?

Očkovanie proti covidu. (zdroj: TASR/AP)

Už nezatvára ľudí doma ani naň nezomierajú denne stovky ľudí. Covid-19, na ktorý počas pandémie u nás zomrelo vyše 21-tisíc ľudí, však nevymizol.

Hygienici v najbližších dňoch a týždňoch očakávajú zvýšený výskyt vírusového ochorenia. Naznačil to už záchyt covidu v odpadových vodách v uplynulých dňoch.

„Zaznamenávame nárast chorobnosti,“ hovorí hlavný hygienik Ján Mikas. Vzostup ochorení na covid sa podľa neho kryje s chrípkovou sezónou, ktorá je u nás zvyčajne od októbra do apríla.

Ministerstvo zdravotníctva spúšťa tento týždeň registráciu na očkovanie proti jesennej vlne covidu.

Akou vakcínou sa bude očkovať, kto by mal podstúpiť vakcináciu a kde sa bude očkovať, sú niektoré zo štrnástich otázok, na ktoré sa denník SME prináša odpovede.

V krátkosti z domova:

Prípad študentky objasnili: Z pohľadu polície je prípad nezvestnej 22-ročnej študentky objasnený. Je o tom presvedčený policajný prezident Štefan Hamran, s tým, že je presvedčený o tom, že majú zadržanú osobu, ktorá sa tohto násilného trestného činu vo vzťahu k študentke dopustila.

Z pohľadu polície je prípad nezvestnej 22-ročnej študentky objasnený. Je o tom presvedčený policajný prezident Štefan Hamran, s tým, že je presvedčený o tom, že majú zadržanú osobu, ktorá sa tohto násilného trestného činu vo vzťahu k študentke dopustila. Objav rádioaktívnych látok a výbušnín: V obci Nedožery-Brezany v okrese Prievidza zasahovala enviropolícia. V spolupráci s hasičmi, armádou a kontrolnými chemickými laboratóriami robila prehliadku priestorov a pozemkov v miestnom poľnohospodárskom objekte. Našlo sa v ňom veľké množstvo odpadu vrátane rádioaktívneho materiálu a výbušnín.

V obci Nedožery-Brezany v okrese Prievidza zasahovala enviropolícia. V spolupráci s hasičmi, armádou a kontrolnými chemickými laboratóriami robila prehliadku priestorov a pozemkov v miestnom poľnohospodárskom objekte. Našlo sa v ňom veľké množstvo odpadu vrátane rádioaktívneho materiálu a výbušnín. Chytili hľadanú Slovensku: Polícia vypátrala v Albánsku Slovensku, ktorá sa tam skrývala pred výkonom trestu. Simona Balátová bola na úteku od začiatku roka pred väzbou vo výmere deväť rokov a štyri mesiace pre zločin skrátenia dane a poistného a zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Na mítingu Smeru bola svetová agentúra, situáciu na Slovensku považuje za súčasť širšieho trendu

Šéf Smeru Robert Fico na mítingu v Michalovciach. (zdroj: TASR/AP)

Návrat Roberta Fica k moci by mohol znamenať, že Slovensko opustí demokratický smer a vydá sa cestou Orbánovho Maďarska a do menšej miery aj Poľska pod vládou strany Právo a spravodlivosť, píše zo svojej predvolebnej reportáži zo Slovenska agentúra Associated Press.

„Medzinárodná verejnosť by mala vedieť, že NATO je na Slovensku v súčasnosti extrémne nepopulárne,“ povedal Fico AP pred nedávnym mítingom v Michalovciach. „Ak by sa dnes konalo referendum, môžem garantovať, že ľudia by povedali nie NATO. “ On sám by však krajinu neviedol k vystúpeniu z NATO ani z EÚ, povedal pre AP.

Fico v rozhovore pred mítingom v Michalovciach agentúre AP povedal, že ak by bol vo vláde, zastavil by dodávky zbraní na Ukrajinu. Agentúra podotýka, že Fico je proti sankciám a že chce použiť slovenské členstvo v NATO na to, aby zablokoval vstup Ukrajiny.

Fico v interview pre AP zopakoval, že západné zbrane nemôžu pomôcť zmeniť priebeh vojny a že EÚ a USA by mali využiť svoj vplyv na to, aby pomohli dohodnúť kompromisnú mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou. „Je naivné myslieť si, že Rusko by opustilo územie, ktoré má pod kontrolou,“ tvrdí šéf Smeru.

V krátkosti z Ukrajiny:

Odvolaní námestníci ministra obrany: Námestníčku ukrajinského ministra obrany Hannu Maľarovú odvolali z funkcie, spolu s ňou aj ďalších šiestich predstaviteľov. Maľarová bola poprednou osobnosťou a každý deň zverejňovala informácie o postupe ukrajinských ozbrojených síl. Nový ukrajinský minister obrany Rustem Umerov hovorí o „reštarte“.

Námestníčku ukrajinského ministra obrany Hannu Maľarovú odvolali z funkcie, spolu s ňou aj ďalších šiestich predstaviteľov. Maľarová bola poprednou osobnosťou a každý deň zverejňovala informácie o postupe ukrajinských ozbrojených síl. Nový ukrajinský minister obrany Rustem Umerov hovorí o „reštarte“. Prelomenie obrany pri Bachmute: Ukrajinská armáda prelomila obranné línie okupantov pri Bachmute v Doneckej oblasti. „V Bachmute a okolí sa bojuje, no vďaka postupu sa nám podarilo preraziť nepriateľské línie,“ vyhlásil veliteľ pozemných vojsk Olexandr Syrskyj s tým, že v bojoch na bachmutskom fronte boli porazené a znefunkčnené niektoré z najpripravenejších ruských jednotiek.

Ukrajinská armáda prelomila obranné línie okupantov pri Bachmute v Doneckej oblasti. „V Bachmute a okolí sa bojuje, no vďaka postupu sa nám podarilo preraziť nepriateľské línie,“ vyhlásil veliteľ pozemných vojsk Olexandr Syrskyj s tým, že v bojoch na bachmutskom fronte boli porazené a znefunkčnené niektoré z najpripravenejších ruských jednotiek. Ruské posily pri Robotynom: Rusko vyslalo k obci Robotyne na juhu Ukrajiny počas uplynulých dvoch týždňov posily, upozornilo britské ministerstvo obrany. Práve posilnenie ruských jednotiek v oblasti je považované za kľúčové pre ich schopnosť udržať obranné línie. Ruské posily tvoria tisícky vojakov a spolu je teraz pri Robote asi 10-tisíc elitných ruských výsadkárov.

Rusko vyslalo k obci Robotyne na juhu Ukrajiny počas uplynulých dvoch týždňov posily, upozornilo britské ministerstvo obrany. Práve posilnenie ruských jednotiek v oblasti je považované za kľúčové pre ich schopnosť udržať obranné línie. Ruské posily tvoria tisícky vojakov a spolu je teraz pri Robote asi 10-tisíc elitných ruských výsadkárov. Dron s granátom v Bulharsku: V Bulharskom letovisku Ťulenovo oproti anektovanému Krymu dopadol dron na ktorom bol pripevnený mínometný granát. Úrady poslali do mesta špeciálnu jednotku, ktorá dron pri kontrolovanej explózii zneškodnila priamo na mieste.

V Bulharskom letovisku Ťulenovo oproti anektovanému Krymu dopadol dron na ktorom bol pripevnený mínometný granát. Úrady poslali do mesta špeciálnu jednotku, ktorá dron pri kontrolovanej explózii zneškodnila priamo na mieste. Kyjev a Moskva na súde: Rusko a Ukrajina sa postavili proti sebe na Medzinárodnom súdnom dvore. Kyjev zažaloval Moskvu za jej tvrdenia, že ruská vojenská invázia na Ukrajinu mala zabrániť genocíde tamojšieho ruskojazyčného obyvateľstva. Moskva naopak chce, aby bola požiadavka Ukrajiny zamietnutá, a argumentuje, že súd nemá v danom prípade potrebné právomoci.

Zo zahraničných webov:

Z eurofondov vybudovali regióny aj Varšavu. Poliaci nás môžu učiť, ako stavať krajinu na nohy

Nové Veľkopoľské centrum zdravia vyrástlo na severovýchode Poznane. (zdroj: TKT Engineering sp. z.o.o.)

V centre poľského mesta Poznaň na Krysiewiczkej ulici stojí ošarpaná, takmer 150-ročná budova. Ešte pred dvoma rokmi v nej sídlila najväčšia pediatrická nemocnica vo Veľkopoľskom vojvodstve. Dávno už síce nevyhovovala požiadavkám personálu a pacientov, jej modernizácia však narážala na to, že ide o kultúrnu pamiatku.

Vlani v severovýchodnej časti mesta otvorili nové Veľkopoľské zdravotnícke centrum pre deti. Moderná sedemposchodová nemocnica s vyše tristo jednoposteľovými izbami, piatimi operačnými sálami a priestranným átriom stála viac ako sto miliónov eur.

Investíciu z menej než polovice financoval poľský štátny rozpočet. Väčšinu pokryli eurofondy.

Štatistika ukazuje, že Poliaci sú vo využívaní európskych peňazí podstatne efektívnejší než Slováci. Kým Slovensku z balíka 15 miliárd eur „starých“ eurofondov ostáva dočerpať ešte 25 percent, v prípade Poľska, ktoré malo k dispozíciu päťnásobne viac zdrojov, je to len deväť percent.

V krátkosti z ekonomiky:

Pellegrini sa zvláštne dostal k pozemku: Majetkové priznania bývalého premiéra a aktuálne lídra strany Hlas Petra Pellegriniho na prvý pohľad pôsobia komplexne a zodpovedajú jeho oficiálnym príjmom. Podrobnejší pohľad na jeho majetky však otvára viaceré otázky.

Majetkové priznania bývalého premiéra a aktuálne lídra strany Hlas Petra Pellegriniho na prvý pohľad pôsobia komplexne a zodpovedajú jeho oficiálnym príjmom. Podrobnejší pohľad na jeho majetky však otvára viaceré otázky. Martinus odmietol byť ako Amazon: Rodičia z neho chceli mať lekára, jeho záujmy sa však točili okolo počítačov a technológií. Od roku 2006 stojí Michal Meško v čele firmy Martinus. Za ten čas ju previedol viacerými ťažkými obdobiami a chystá sa písať jej ďalšie kapitoly.

Rodičia z neho chceli mať lekára, jeho záujmy sa však točili okolo počítačov a technológií. Od roku 2006 stojí Michal Meško v čele firmy Martinus. Za ten čas ju previedol viacerými ťažkými obdobiami a chystá sa písať jej ďalšie kapitoly. Ukrajina podala sťažnosť na Slovensko: Ukrajina podala sťažnosť na Svetovú obchodnú organizáciu voči Slovensku, Poľsku a Maďarsko pre rozhodnutie pokračovať v embargu na dovoz ukrajinského obilia. Bratislava, Varšava a Budapešť zaviedli zákaz dovozu obilia v snahe ochrániť svojich vlastných poľnohospodárov.

Fanúšikovia Slovana odišli predčasne. Weiss vraví, že ho nemajú hodnotiť 16-ročné deti

Kanadský brankár Slovana Milan Borja a hráč DAC Fernand Bi Irie Goure. (zdroj: TASR)

Duel sa ešte ani nezačal a oba fanúšikovské tábory sa už častovali vulgárnymi pokrikmi. Rovnako to pokračovalo aj počas pripraveného chorea domácich fanúšikov s nápisom „Tvoja kolíska a potom aj tvoj hrob“ zo slávnej maďarskej básne a obľúbenej piesne Szózat. Zápas mesiaca Niké ligy medzi DAC Dunajská Streda a Slovanom Bratislava sprevádzala od úvodu búrlivá atmosféra.

Tím zo Žitného ostrova dosiahol druhú ligovú výhru, keď zdolal Slovan 3:1. DAC dal Slovanu najviac gólov v jednom zápase od duelu z roku 2019, keď vyhral 5:2 a odvtedy vyhral derby tretíkrát.

Fanúšikovia Slovana pricestovali na zápas v solídnom počte, takmer zaplnili celý sektor hostí. Približne v 70. minúte však zo štadióna odišli, nepáčil sa im nepriaznivý stav. Druhýkrát v krátkom čase tak fanúšikovia protestovali proti výkonom Slovana.

Weiss tvrdí, že to bude musieť vyriešiť klub či majiteľ. „Samozrejme, robím futbal aj pre 20-tisíc ľudí, ktorí prídu na štadión. Vážim si týchto chlapcov, že nás chodia povzbudzovať, ale toto by nemali robiť,“ dodal. Podľa neho by mali povzbudzovať, aj keď je zle.

Nátlak k sexu, nadávky, online násilie. Slovenský výskum ukázal temnú realitu tínedžerských vzťahov

Psychologička a výskumníčka Zuzana Očenášová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ponižujú sa, nadávajú si, manipulujú, kontrolujú, fackajú sa aj nútia do intímneho správania. Násilie sa objavuje už v prvých tínedžerských vzťahoch a je rozšírenejšie, než by si mnohí rodičia chceli pripustiť. Objavujú sa pritom všetky jeho formy, najčastejšie psychické a online násilie, ale aj tie, ktoré súvisia s telesnosťou.

Viac ako každé tretie dievča vo veku 15 až 17 rokov napríklad zažilo nejakú formu sexualizovaného násilia a každé piate zažilo aj fyzickú formu. Online násilie zase zažilo až 38 percent chlapcov.

Ukazuje to nový kvalitatívny slovenský prieskum, ktorý vypracovala odborná skupina v zložení Zuzana Očenášová, Milan Fico a Slávka Karkošková. Realizovali ho v minulom roku pre Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách a dopytovali sa mladých ľudí naprieč Slovenskom.

„Významný faktor, ktorý zvyšuje riziko či už zažívania, alebo páchania násilia v partnerských vzťahoch, je, ak sa mladí ľudia pohybujú v rovesníckej skupine, kde sa takéto prejavy považujú za niečo normálne. Ak v skupine prevláda norma, že každý také niečo robí, tak to mladí ľudia o to menej problematizujú,“ približuje v rozhovore psychologička a výskumníčka Zuzana Očenášová.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Spoločnosť narazila na vlastné predsudky: Sociologička Karin Štrofová uskutočnila experiment, ktorým chcela ukázať, ako u detí odmalička uplatňujeme rodové stereotypy. Stačí ružová alebo modrá farba, dĺžka vlasov a deťom okamžite začíname pripisovať vlastnosti podľa rodu.

Sociologička Karin Štrofová uskutočnila experiment, ktorým chcela ukázať, ako u detí odmalička uplatňujeme rodové stereotypy. Stačí ružová alebo modrá farba, dĺžka vlasov a deťom okamžite začíname pripisovať vlastnosti podľa rodu. Ako predchádzať detskej nadváhe: Až u 95 percent detí je príčinou nadváhy nedostatok pohybu, veľa kalorických jedál, sladených nápojov, sedavé trávenie času, často stráveného pred obrazovkou a nekvalitný spánok. Pri určovaní toho, čo je „normálne“, je vždy rodina. Tá zadáva krok aj v nastavení životného štýlu, v množstve športu, výbere jedál či veľkosti porcií.

Až u 95 percent detí je príčinou nadváhy nedostatok pohybu, veľa kalorických jedál, sladených nápojov, sedavé trávenie času, často stráveného pred obrazovkou a nekvalitný spánok. Pri určovaní toho, čo je „normálne“, je vždy rodina. Tá zadáva krok aj v nastavení životného štýlu, v množstve športu, výbere jedál či veľkosti porcií. Kĺby si obezitu pamätajú: Telesný tuk je veľmi dôležité tkanivo, bez ktorého by ľudský organizmus nemohol fungovať. Problém však nastáva vtedy, keď ho je primálo alebo naopak veľa. Ako veľmi môže veľké množstvo tuku v tele uškodiť našim kĺbom a ako predchádzať ich bolesti?

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Daniel Bútora. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako vyzerá momentálne kurikulárna reforma v praxi? Nemáme priveľa stredných a základných škôl? A čo budeme robiť so žalobou pre segregovanie rómskych detí na školách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva Danielom Bútorom.

Karikatúra

Úvaha. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Špenátové palacinky s lečovou plnkou. (zdroj: Pexels)

Uvarte si pochúťku zo sezónnych surovín a vyskúšajte špenátové palacinky s lečovou plnkou.

Dnes očakávame

Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu na dočasné obnovenie kontrol na hranici s Maďarskom

Premiér Ľudovít Ódor, minister hospodárstva Peter Dovhun a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček budú informovať o cenách elektrickej energie pre domácnosti na rok 2024

Na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN sa začne všeobecná rozprava

Moskovský súd rozhodne o odvolaní amerického novinára Evana Gershkovicha obvineného zo špionáže voči vyšetrovacej väzbe

Dnes v histórii

Ľadový muž Ötzi. (zdroj: TASR/AP)

V ľadovci Similaun v Tirolskom údolí Ötztal v Rakúsku objavili 19. septembra 1991 mŕtvolu človeka, ktorý sa stal známy ako Ötzi. Zistilo sa o ňom, že je starý 5 300 rokov.

