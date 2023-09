Vo Zvolene má pub, z Vojenského spravodajstva vraj vyťahoval desiatky miliónov. Kto je kto v okrádaní tajných?

Denník SME má uznesenie NAKA o obvineniach.

BRATISLAVA. Keď policajti prišli v marci do Vojenského spravodajstva po dôkazy, vojenskí tajní ich zavádzali, že na utajované dokumenty nemajú nárok, kým ich oni sami neodtajnia.

Aj Národný bezpečnostný úrad pod vedením od augusta obvineného riaditeľa Romana Konečného sa s rovnakým odôvodnením snažil prácu vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry brzdiť.

Snažili sa tak, aby vojenské spravodajstvo bolo nepostihnuteľné, kým sa dobrovoľne nenechá vyšetriť.

Polícia napriek tomu v utorok spustila rozsiahlu akciu s názvom Vírus. Dokumentuje podľa nej zvlášť závažné zločiny vo vojenskom spravodajstve, ako porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a pranie špinavých peňazí.

Vyše 74-miliónov eur odtieklo podľa polície medzi rokmi 2013 až 2020, teda za vlád Smeru, z vojenského spravodajstva cez nastrčenú firmu na súkromné účty vedenia vojenského spravodajstva a jeho spriazneným ľuďom.

Išlo by o jeden z najzávažnejších kriminálnych prípadov v histórii bezpečnostných zložiek štátu, ktorý siaha k najvyšším pozíciám v bezpečnostných zložkách.

Po obvineniach celého vedenia polície z čias vlád Smeru po akcii Očistec, riaditeľa NBÚ zvoleného tiež za vlády Smeru po akcii Rozuzlenie, čelia závažným obvineniam aj nominanti Smeru v oblasti vojenského spravodajstva.

NAKA obvinila 16 ľudí, sú medzi nimi bývalí riaditelia vojenských tajných Ľubomír Skuhra a Ján Balciar a bývalý námestník Vojenského obranného spravodajstva Daniel Jackuliak.

Prepraté, pôvodne štátne peniaze, končili podľa polície na ich účtoch, ale aj na účtoch bývalého riaditeľa TA3 Michala Gučíka, či vtedajšieho riaditeľa Slovenského zväzu ľadového hokeja Martina Kohúta.

Uznesenie NAKA o vznesení obvinenia má 83 strán a podrobne dokumentuje pohyby peňazí. Do zločineckej schémy boli podľa neho zapojené aj mnohé súkromné firmy, peniaze končili aj na zahraničných účtoch. Uznesenie má SME k dispozícii.

Aj na základe uznesenia denník SME zdokumentoval pozadie prípadu a jeho hlavných aktérov.

Ľubomír Skuhra

Riaditeľ Vojenského spravodajstva Ľubomír Skuhra. (zdroj: SITA)

"Martin Glváč je preč a treba niečo riešiť,“ písal v auguste 2016 Marián Kočner Ľubomírovi Skuhrovi, vtedy už bývalému riaditeľovi Vojenského spravodajstva z éry, keď ministerstvo obrany riadil práve Glváč zo Smeru.

Z vedúcej pozície Skuhra odišiel krátko predtým, medzi rokmi 2016 až 2018 si s Kočnerom vymenil desiatky správ.

Tykali si v nich, vtipkovali o politike, posielali si množstvo fotiek a dávali si do pozornosti rôzne tlačovky a texty z médií.

Whisky aj zlatá tehla NAKA počas akcie Vírus zabezpečila viaceré cennosti: 101 utajovaných listín so stupňom utajenia vyhradené alebo dôverné,

investičné zlato (zlatá tehla)

investičné mince

finančná hotovosť 326-tisíc eur,

1 kus fľaše limitovanej série škótskej whisky v hodnote 26-tisíc eur

finančné prostriedky na osobných účtoch v sume 1 100 000 eur,

finančné prostriedky na osobných účtoch v sume 6 000 000 Eur

finančné prostriedky na bankovom účte obvinenej právnickej osoby vo výške 5 000 000 Eur

4 izbový byt v Bratislave v odhadovanej hodnote 400 000 Eur

4 izbový byt v Prahe v odhadovanej hodnote 500 000 Eur

podiely obchodnej spoločnosti v celkovej výške 600 000 Eur

Skuhra sa do vedenia Vojenského obranného spravodajstva dostal už za prvej vlády Roberta Fica v roku 2006 a po voľbách 2012 sa do vedúcej funkcie už reorganizovaného Vojenského spravodajstva vrátil. Smer vtedy zložil jednofarebnú vládu. Do funkcie Skurhu vybral minister vnútra Robert Kaliňák (Smer).

Viacerí politici vtedy aj teraz upozorňujú, že Skuhra má blízky vzťah s Kaliňákovou manželkou Zuzanou. Kaliňáková aj Skuhra pracovali v bezpečnostných zložkách už za vlády Vladimíra Mečiara z HZDS. Obaja boli súčasťou komanda Slovenskej informačnej služby, ktoré malo vypátrať korunného svedka únosu syna prezidenta Michala Kováča, Oskara Fegyveresa.

Nie je zrejmé, čomu sa Skuhra po odchode do civilu venoval, zo správ medzi ním a Kočnerom sa javilo, že si v bezpečnostných zložkách zachoval vplyv.

Skuhra už z civilu obhajoval aj Glváčovu komunikáciu s Alenou Zsuzsovou, ktorú nedávno odsúdili v prípadoch vrážd novinára Jána Kuciaka a bývalého primátora Hurbanova.

Uznesenie NAKA opisuje, ako sa na tunelovaní obranného spravodajstva Skuhra priamo podieľal. So svojím vtedajším zástupcom Jánom Balciarom v roku 2013 podpísali zmluvu so spoločnosťou Forum Technologies, cez ktorú Vojenské spravodajstvo nakupovalo tovary a služby.

Firma však bola podľa prokurátora špeciálnej prokuratúry Ondreja Repu len nastrčeným prostredníkom a slúžila na odčerpávanie verejných peňazí do súkromných rúk.

"Neposkytuje reálnu činnosť, nemá ekonomické opodstatnenie, nemá zamestnancov. Je to prostredník, ktorý sa vyskytuje v prípadoch daňovej kriminality," povedal v utorok Repa.

Vojenskí tajní najskôr určili, čo potrebujú nakúpiť. "Za tým účelom obdržala firma viac ako 200 miliónov eur od ministerstva obrany. Nákup tovaru (...) sa však už nedeje za túto sumu, ale za nižšiu - až polovičnú sumu," vysvetľoval Repa.