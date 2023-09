Stretávali sa na káve. Žilinka riešil ekonomické zločiny, keď mali Gučíkovi chodiť peniaze od tajných

Gučíkova firma sa spomínala už za Radičovej vlády.

BRATISLAVA. "Ja by som sa na prvej lampe obesil," presviedčal prokurátor Maroš Žilinka pred tromi rokmi poslancov parlamentu, čo by radšej urobil, než že by hocikedy loboval v prospech Michala Gučíka, hoci boli priatelia.

O Gučíkovi spájanom s podnikateľom Ivanom Kmotríkom a s blízkymi kontaktmi na Smer a SNS hovoril ako o "Michalovi".

Ich vzťah bol podľa Žilinku o "človečine, o ničom inom" a sám Gučík mu vraj vtedy navrhol, že sa už nemusia stretnúť. "Povedal mi, že nemám za ním chodiť, nechce mi škodiť," dodal Žilinka.

Hoci vtedy v novembri 2020 tvrdil aj to, že si ani nevie predstaviť, ako by mu Gučík mohol pri zvolení za generálneho prokurátora pomôcť, krátko po verejnom vypočutí vysvitlo, že Gučík ešte v lete vybavil Žilinkovi stretnutie s predsedom SaS Richardom Sulíkom.

Hovorili spolu o Žilinkovej podpore pri voľbe, hoci na vypočutí vravel, že s vtedajšou koalíciou ani s opozíciou nerokoval. U Gučíka sa vtedy zastavil aj predseda Hlasu Peter Pellegrini. Vraj preto, že mu Gučík chcel blahoželať k sviatku.

Žilinka po vyše dva a pol roku vo funkcii generálneho prokurátora však už nemusí konfliktu záujmov s Gučíkom čeliť len hypoteticky. Gučík je od utorka obvinený z obzvlášť závažného zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti a Žilinku môže žiadať o zrušenie obvinenia cez paragraf 363 Trestného poriadku.

Vytunelované štátne peniaze z Vojenského spravodajstva totiž podľa výsledkov vyšetrovania Národnej kriminálnej agentúry skončili aj na jeho súkromnom účte a tiež na účtoch firiem, ktoré ovláda. Takto údajne získal takmer dva milióny eur.

Gučík vraj dostával peniaze, keď Žilinka riadil odbor ekonomickej kriminality

Keď Žilinka na jeseň 2020 čelil otázkam o vzťahu s Gučíkom, opísal aj to, ako sa s ním počas rokov nepravidelne stretával na káve. "Bývam v Piešťanoch, do Bratislavy chodím málo, že by som uňho, jak sa povie, lapel (zdržiaval sa, pozn. red.)," opisoval.