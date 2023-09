Šimečka: Mrzí ma, že konferencia biskupov nevyzvala ľudí, aby nevolili extrémistov

Hlas nie je náš preferovaný partner.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre http://video.sme.sk. Prepísala ho Lenka Šamajová.

„Kľúčom je slušný jazyk, komunikácia a empatia aj voči tým, čo s nami nesúhlasia,“ hovorí predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Zo svojich skúseností z Európskeho parlamentu chce na Slovensko priniesť kultivovanejší tip politiky.

V rozhovore sa dočítate: či je Progresívne Slovensko ochotné ponúknuť Hlasu po voľbách viac, ako bude hovoriť percentuálny výsledok,

ako možno docieliť dlhodobo zlepšujúci sa hospodársky rast,

ako môže vyzerať zdravotná starostlivosť na Slovensku v najbližších rokoch.

Pred pár dňami prebehla akcia Vírus. V prípade rozkrádania vojenského spravodajstva ide podľa polície o škodu za 74 miliónov eur. V kauze je zakomponovaný aj Michal Gučík, ktorý je blízky priateľ generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Javí sa mi to zle, že tajné služby asi úplne nepotrebujeme?

Javí sa to tak, že ich potrebujeme, ale nie také, aké tu boli počas éry Smeru alebo v prípade Slovenskej informačnej služby za posledné roky. Každý demokratický štát potrebuje spravodajské služby chrániace bezpečnostné záujmy štátu. Lenže keď sa pozrieme na túto kauzu, je to naozaj niečo neuveriteľné.

Ukazuje to pred voľbami dve veci. Prvou je, že Fico (Smer) a SNS sa nesmú dostať späť k moci. Nechceme a nemôžeme dopustiť návrat minulosti, či už v podobe rozkrádania štátneho majetku a štátnych peňazí. Zároveň je treba urobiť všetko pre to, aby polícia, špeciálna prokuratúra a Špecializovaný trestný súd pracovali naďalej nezávisle.

(uzamykacia lišta)

Absurdné je aj to, že v súvislosti so spomínanou akciou sa Robert Fico vyjadril, že ide o útok na opozíciu. Nedáva to žiaden zmysel, nakoľko zadržali podnikateľa Gučíka a poukazuje to len na to, že Roberta Fica v tejto kampani ženie už iba strach o vlastných ľudí a o to, aby zostal na slobode.

Maroš Žilinka sa vyjadril, že v blízkom čase ohlási svoje rozhodnutie, pričom korigoval, že nejde o kandidatúru na prezidenta. Vychádza mi z toho len to, že by chcel skončiť vo funkcii. Ak by to tak nebolo, mala by podľa vás prezidentka Čaputová podať disciplinárne stíhanie na Maroša Žilinku?

Vzhľadom na to, ako nezvláda svoju funkciu a zneužíva paragraf 363, mal by odstúpiť. Zároveň tam je pre mňa ako laika zvláštne aj to, že generálny prokurátor nechce poskytnúť súčinnosť prezidentke.

Jeho argumentácia nie je úplne mimo. Tvrdí, že nemôže prezidentke dávať živé spisy, pričom všetky 363 sú práve v nich.

Nie som právnik, nech o tom rozhodne Ústavný súd. Na druhej strane je tam argument, že prezidentka má disciplinárne právomoci a zároveň ona je aj tá, ktorá ho menuje. Dávalo by teda logiku, že by mala mať prístup k informáciám, na základe ktorých to môže vyhodnotiť.

Ak by naozaj do živých spisov nemohla nahliadať prezidentka, a nedostala by informácie, mala by podať návrh na disciplinárne stíhanie, aby to vyhodnotil Najvyšší správny súd?

Nechcem v tomto radiť, keďže prezidentka je právnička a celé jej prezidentstvo je rámované tým, že naozaj dôsledne dodržiava ústavu.

Katolícki biskupi povedali, aby kresťania nevolili strany alebo poslancov, ktorí podľa slov pápeža Františka podporujú ideologickú kolonizáciu. Konkrétne ide o témy týkajúce sa potratov, registrovaných partnerstiev, eutanázie či genderovej ideológie. Chápete to aj vy tak, že vyzvali veriacich, aby vás nevolili?

Nerozumiem až tak presne tomu, čo znamená ideologická kolonizácia alebo gender ideológia. Pre mňa nejde o ideológiu, ale o ľudí a ich práva. Možno ma mrzí, že konferencia biskupov nevyužila túto príležitosť na to, aby pozitívne vyzvala ľudí, aby išli voliť a nevolili strany, ktoré sú extrémistické.

Možno na Slovensku existuje zdržanlivejšia a konzervatívnejšia časť obyvateľov, ktorá má obavy z toho, že ste príliš liberálni a progresívni. Napríklad, pokiaľ ide o tranzíciu, v programe píšete, že umožnite tranzíciu na princípe sebaurčenia, čo v praxi nezahŕňa nútené sterilizácie a iné nevyžiadané zákroky. Týka sa to aj detí a tínedžerov?

Ide o ďalšie zavádzajúce tvrdenie Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý údajne na sociálnych sieťach uverejnil 10 bodov z nášho programu. Niektoré z nich sú čistá manipulácia, ako napríklad to, že umožnenie tranzície sa týka aj mladistvých. Vôbec niečo také v našom programe nepíšeme. To, čo hovoríme, sa týka toho, aby politici neútočili na túto skupinu ľudí, ktorá by naozaj nemusela podstupovať invazívne zákroky, napríklad v podobe sterilizácie.

Peter Pellegrini (Hlas) v relácii Na telo povedal, že ak jeho strana dostane silný mandát a dosiahol by výsledok, ktorý nebude ďaleko od víťaza, uchádzal by sa o post predsedu vlády. Naozaj to môže dopadnúť tak, že ani vy a ani Smer nebudete vedieť bez Hlasu zostaviť vládu. Pripúšťate verziu, že by ste museli po voľbách ponúknuť Hlasu viac, ako hovorí ich percentuálny výsledok?

Nevieme, aké budú výsledky volieb. Ak zvíťazí Robert Fico, svoje miesto už nepustí z rúk. My sme vylúčili spoluprácu so Smerom a s fašistami, Hlas rovnako nie je náš preferovaný partner. To isté patrí aj v prípade Sme rodina či hnutia OĽaNO.

Čoskoro bude výročie teroristického útoku v Teplárni. Existuje šanca, že sa queer ľudia budú naďalej v tomto štáte pozerať na to, ako niekto v koalícii rozhoduje o ich životoch?

V prípade práv queer ľudí ide pre nás o kľúčovú hodnotu rovnosti. Je pravda, že liberáli naozaj počas posledných rokov v kritických momentoch ustupovali, avšak malo by to už skončiť. Nemyslím si, že neexistuje priestor na to, aby sme sa o danej téme nemohli rozprávať s konzervatívnymi politikmi.

Máte v pláne konsolidovať viac ako pol percenta hrubého domáceho produktu ročne?

Pol percenta je naozaj minimum, čo nemusí stačiť. Netreba všetko urobiť naraz, naším plánom je naštartovať konsolidáciu tak, aby bola sociálne citlivá.

“ "My sme vylúčili spoluprácu so Smerom a s fašistami, Hlas rovnako nie je náš preferovaný partner. “ „

Je dôležité však podniknúť tento krok, nakoľko riziko je reálne, a to nielen preto, že na to upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Môže sa stať, že nám znížia rating, pokiaľ nebudú dôverovať tomu, že slovenskí politici si uvedomujú daný problém.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že na vhodné opatrenia a reformy smerujúce k dlhodobo zlepšujúcemu sa hospodárskemu rastu zostávajú už asi len dve volebné obdobia. Zároveň premiér Ódor poukazuje na to, že by malo ísť o jeden a pol percenta ročne HDP. Nie je teda dobré pripraviť voličov na to, že nás čaká ťažké obdobie?

Zatiaľ v každej relácií, v ktorej som pred voľbami bol, som hovoril, že bude potrebné pristúpiť ku konsolidácii verejných financií. Príkladom je plošná pomoc, ktorú sme tu teraz mali rok a pol, nakoľko nejde o dlhodobé udržateľné riešenie.

Týka sa to aj sociálnej a energetickej pomoci, napríklad pri zvyšovaní celkových cien. Nie je to úplne populárne, avšak je potrebné dostať našu ekonomiku zo stagnácie.

Vašou prioritou je aj stabilita a nezvyšovanie daní, respektíve celkového daňového zaťaženia. Dá sa v súčasnosti hovoriť o nezvyšovaní daní, keď Rozpočtová rada hovorí, že môže štát zbankrotovať?

Som presvedčený, že s úspornými opatreniami a naštartovanou ekonomikou, ktorá bude viesť k vyšším reálnym mzdám, sa dá o tom hovoriť. Zároveň máme k dispozícii približne dvadsať miliárd eur z Európskej únie na investície, reformy a stavbu nemocníc.Na Slovensku máme aj neúmerne vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce, pričom jeho zníženie by nám mohlo pomôcť rozbehnúť ekonomiku.

Keď ste kandidovali do eurovolieb v koalícii PS-Spolu, hovorili ste aj o uhlíkovej dani. Zaviedli by ste ju?

Išlo o program PS-Spolu do eurovolieb a národných volieb v roku 2020, momentálne to nemáme v programe.

Zmenili ste názor?

Aktuálne kandidujeme ako samostatná strana, ale aj celková ekonomická a makroekonomická situácia je v niečom iná. Pokiaľ ide o zelenú transformáciu, máme nesmierne silný program, napríklad v oblasti priemyslu, dopravy alebo energetiky.

Zmenili ste názor? Lebo o uhlíkovej dani sa v Európskej únii diskutuje veľa.

To už asi ani netreba mať v programe, nakoľko ide o niečo, čo je už v oblasti celej Európskej únie zavedené. Ide o uhlíkové clo, čo sme podporili svojím hlasom v Európskom parlamente.

Slúži to práve na to, aby Európska únia v čase znižovania emisií nedala výhodu našim konkurentom, napríklad z Ázie, v tom, že budú vyrábať tovar špinavšie a potom ho dovážať do Európskej únie, na základe čoho budú mať výhodu v porovnaní s našimi výrobcami.

V programe píšete: "Chceme zaviesť Inštitút občianskeho zhromaždenia podľa úspešného írskeho príkladu, ktorý vytvára podmienky a rôzne platformy pre reálnu poctivú celospoločenskú diskusiu o dôležitých, no rozdeľujúcich témach." Zhromaždenie by muselo predchádzať každému referendu. Ako si máme také občianske zhromaždenie predstaviť?

Ide o niečo, čo je asi najväčšia inovácia vo fungovaní demokratických štátov a demokratického rozhodovania za približne posledných 50 rokov. Úspešne sa to odskúšalo nielen v Írsku, ale aj v Škótsku, Belgicku či iných krajinách.

Kým referendum nás núti postaviť sa na jednu stranu, v tomto prípade reprezentatívna vzorka občanov diskutuje o nejakej otázke. Môže to trvať niekoľko mesiacov, aj za pomoci odborníkov venujúcim sa danej téme. Diskusia je moderovaná, môže byť aj streamovaná, pričom vzorka reprezentuje celú spoločnosť.

Nikto tam na seba nekričí, všetci sa snažia naozaj počúvať a diskutovať, nakoľko často sa ukáže, že keď sa naozaj rozprávame, máme k sebe omnoho bližšie a vieme nájsť omnoho viac spoločného.

Pred tým, ako sa uskutoční referendum, sa zorganizuje princíp takéhoto okrúhleho stola?

V Írsku to bolo tak, čo bolo veľmi správne. Týkalo sa to, ak sa nemýlim, práve zákona o interrupciách. Zhromaždenie prebiehalo niekoľko mesiacov, na základe čoho sa naformulovala referendová otázka, ku ktorej sa pridali aj ďalšie stanoviská.

To, čo je v našom programe, je iba návrh. Môžeme sa o tom porozprávať s inými stranami. Ale vo vyspelom demokratickom svete sa to posúva týmto smerom, aby občania mohli prehovárať do verejných vecí nielen raz za štyri roky vo voľbách.

Podľa ministra zdravotníctva sieť pediatrických ambulancií kolabuje, podobne zle je na tom aj sieť všeobecných lekárov. Majú sa ľudia pripraviť najbližšie roky na obmedzenú zdravotnú starostlivosť?

Mnohí z pediatrov sú už v dôchodkovom veku a pracujú iba z pocitu zodpovednosti za pacientov a služby verejnosti. V dôsledku toho aj náš poslanec podporoval návrh vlády, aby sa skrátili hodiny na pohotovosti a zároveň zvýšili poplatky.

Máme niekoľko systémových riešení, niektoré sa týkajú všetkých všeobecných lekárov a špecialistov, niektoré sú špecifické len pre pediatrov. Kľúčové je odbremeniť lekárov od byrokracie, či už v podobe vypisovania potvrdení na školu v prírode alebo lyžiarsky zájazd. Mali by sa dať oveľa väčšie kompetencie sestrám, prípadne aj umožniť, aby si mohli vyberať platby, či to, aby boli zmluvy s poisťovňami aj na platy, napríklad administratívnych pracovníkov v rámci ambulancií.

V prípade všeobecných lekárov by časť internistov mohla vykonávať aj všeobecné lekárstvo.

Ak vyhráte voľby, ako chcete nájsť spoločnú reč s časťou spoločnosti, ktorá vám hlboko nedôveruje?

Uvedomujem si, že je veľa ľudí, ktorí nás nielenže nebudú voliť, ale aj veľmi negatívne vnímajú to, kým sme. Do istej miery to vždy bolo a aj bude na Slovensku tak, že sme v niečom rozdelení. Som však presvedčený, že existuje spôsob, ako po voľbách k sebe nájsť cestu.

“ „Na Slovensku máme aj neúmerne vysoké daňovo odvodové zaťaženie práce, pričom jej zníženie by nám mohlo pomôcť rozbehnúť ekonomiku.“ „

Síce Progresívne Slovensko nikdy nebude mať 100 percent voličov, kľúčom je slušný jazyk, komunikácia a empatia aj voči tým, čo s nami nesúhlasia. Ide o niečo, čo chcem priniesť do slovenskej politiky, nakoľko aj Európska únia je postavená na tom, že máme všetci odlišné záujmy.

Kedy sa vzdáte mandátu v Európskom parlamente?

Vo chvíli, ako sa Progresívne Slovensko dostane do Národnej rady. Vzhľadom na našu skúsenosť však mám stále istú pokoru voči prieskumom verejnej mienky. Verím, že sa to môže podariť a nemusí po voľbách vládnuť Fico s Dankom (SNS) a Mazurekom (Republika).

V súčasnosti je kľúčové zmobilizovať približne tretinu nerozhodnutých voličov, najmä tých, ktorí sú demokraticky proeruópsky zmýšľajúci, nakoľko oni dokážu rozhodnúť o podobe budúcej vlády a budúcnosti Slovenska.