Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka

Začal sa rozhodujúci týždeň. Koho voliť?

Nesledujú televíziu, nečítajú spravodajstvo, nezaujíma ich politika. Ale je ich dosť na to, aby ovplyvnili výsledok volieb a rozhodli, ktorým smerom sa bude naša krajina uberať. Pred poslednými voľbami v roku 2020 ešte nemali 18 rokov, ale teraz môže ich hlas rozhodnúť o približne 13 poslaneckých mandátoch. V týchto voľbách môže voliť po prvýkrát takmer 185 000 mladých ľudí od 18 do 21 rokov. Pre ilustráciu, strana Sloboda a Solidarita získala voľbách 179 246 hlasov, čo bolo 6,22 percenta.

Mladým ľuďom a prvovoličom sa dlhodobo venuje iniciatíva Zmudri. Na základe čoho sa prvovoliči rozhodujú, komu dajú svoj hlas? „Sama mám skúsenosť, že pri mojich prvých parlamentných voľbách som volila podľa vplyvu rodičov a takéto príbehy počúvam aj od ľudí z môjho okolia. Jednoznačný vplyv na mladých teda má rodinné prostredie. Je však aj skupina mladých, ktorá naopak voči tomuto rodinnému prostrediu rebeluje a hľadá neopozerané nové strany, ktoré ich ešte nemali šancu sklamať. Častokrát si nájdu svojich favoritov napríklad na sociálnych sieťach a vidia v nich veľkú nádej. No a v neposlednom rade, tak ako mladých ľudí ovplyvňuje partia kamarátov v tom, čo si obliekajú či akú hudbu počúvajú, má vplyv aj na to, ku ktorej politickej strane sa priklonia,“ hovorí Ivana Šaturová, šéfredaktorka a editorka obsahu v Zmudri G.

Ak mladí ľudia váhajú, koho majú 30. septembra 2023 v predčasných parlamentných voľbách voliť, iniciatíva Zmudri pre nich pripravila pomôcku. Bez znalosti programov politických strán alebo jej predstaviteľov im pomôže vybrať, komu hodiť svoj hlas na základe hodnôt. Za pár minút, na základe odpovedí áno alebo nie, im kalkulačka na stránke volhodnoty.sk odpovie, ktorá strana sa najviac približuje ich predstavám a hodnotám.

Na mladých fungujú nové strany a emócie

Okrem rodiny a kamarátov majú na mladých ľudí výrazný vplyv sociálne siete. Hlavne Instagram a YouTube, častý je aj TikTok. „Čerpajú tam informácie, pretože tam trávia svoj voľný čas a vedia si jednoducho tieto informácie nájsť. Množstvo mladých si dokonca už informácie ani „negoogli”, radšej si ich vyhľadávajú na sociálnych sieťach. Pri stredoškolákoch, ktorí ešte bývajú so svojimi rodičmi, je tiež stále rozšírené sledovanie televízie, keďže „je doma zapnutá“, dodáva Šaturová.

Mnohé strany aj v roku 2023 na mimoriadne populárnej sociálnej sieti TikTok, primárne určenej pre mladých, chýbajú. Najúspešnejší je Smer, veľmi aktívna je Republika, ale aj Progresívne Slovensko. „Pritom je to sociálna sieť, kde mladí trávia najviac času. Je to pre mňa trošku nepochopiteľné rozhodnutie,“ hovorí riaditeľka Zmudri Martina Bolibruchová.

Algoritmus siete TikTok je podľa expertov z agentúry PS Digital taký, že zaujme najmä obsah, ktorý je najvýraznejší, vzbudzuje emócie, či šokuje. Ak sledovateľ krátky pár sekundový príspevok dopozerá, sieť mu ponúka podobné veci. Nie je potrebné dávať follow, like ani komentovať.

Od exit pollu agentúry Focus v roku 2016 vieme, že mladí ľudia vo voľbách preferujú nové, liberálne alebo strany s radikálnejšími postojmi. Podľa analýzy tohto prieskumu Inštitútom pre verejné otázky sú znechutení klasickými politickými stranami a túžia po zmene.

Potvrdilo sa to aj na simulovaných voľbách, ktoré organizovala na stredných školách Rada mládeže Bratislavského kraja na celom Slovensku v roku 2016, kde vyhrali Sme rodina a Kotlebova ĽS Naše Slovensko, v roku 2020 by vyhralo Progresívne Slovensko.

Potvrdzujú to aj slová riaditeľa agentúry Focus Martina Slosiarika, podľa ktorého aj v týchto voľbách má Republika silnú pozíciu medzi prvovoličmi a v kategórii 25 až 29 rokov. O voliča primárne súťaží práve s Progresívnym Slovenskom.

Ako vznikla volebná kalkulačka Na základe prieskumu medzi mladými od agentúry Focus určili v Zmudri oblasti, ktoré sú pre mladých najdôležitejšie. Konkrétne otázky konzultovali s odborníkmi na jednotlivé oblasti. Výsledných 29 otázok je formulovaných ako tvrdenia, na ktoré môže používateľ odpovedať „áno” alebo „nie”. V kalkulačke je možné označiť otázky, ktoré sú pre respondenta dôležité, ktorým tak dá matematicky vyššiu hodnotu alebo naopak, ktoré nepovažuje za podstatné a tie sa potom do výsledku nezarátajú. Kalkulačku nájdete tu: volhodnoty.sk Všetky politické strany, ktoré mali na konci júna v prieskumoch nad 3 %, dostali čas niekoľko týždňov na to, aby tvorcom kalkulačky poslali svoje odpovede. Tieto odpovede v Zmudri následne skontrolovali na základe ich programov, vyjadrení a hlasovaní v NR SR. V prípade strán, ktoré odpovede neposlali, vychádzali len z ich programov, vyjadrení a hlasovaní.

Podľa Martiny Bolibruchovej by sa mali žiaci v škole viac venovať aj témam ako je spravovanie štátu. „Pre mňa je záhadou, prečo je vôbec táto téma otázkou - ale je a bohužiaľ od nej veľa učiteľov a riaditeľov škôl radšej dáva ruky preč. Ale spravovanie štátu a fungovanie politiky je predsa niečo, čo naše životy intenzívne ovplyvňuje a mali by sme tomu rozumieť od A po Z. Navyše sú to témy, ktoré majú jasné faktické pravidlá. Je jednoznačne stanovené, kto má v štáte akú moc, kto koho kontroluje, ako sa prijímajú zákony a podobne, tak prečo v školách vládne taký strach venovať sa tomu?“

Bolibruchová upozorňuje, že do škôl samozrejme nepatrí propagácia strán alebo politikov, ale ak sa budeme vyhýbať témam fungovania nášho štátu, budú okolo nás občania, ktorí sa nedokážu informovane a zodpovedne rozhodnúť, komu dajú vo voľbách moc a ktorí sú ľahko manipulovateľní.

Pomôcka už dorazila do škôl

V Zmudri sa dlhodobo snažia učiť mladých ľudí kriticky myslieť a orientovať sa v súčasnom svete plnom informácií. V rámci prípravy na voľby preto pripravili aj príručku „Politika polopate“, v ktorej vysvetľujú fungovanie slovenskej politiky, ozrejmujú kompetencie jednotlivých politických predstaviteľov a vysvetľujú aj to, ako na Slovensku vyzerajú parlamentné voľby – od kampane až po prerozdelenie kresiel v parlamente. Prieskum Slovenskej akadémie vied ukázal, že štvrtina mladých sa o politiku nezaujíma vôbec a vyše 40 percent sa o ňu zaujíma menej ako raz do týždňa.

Kto sú prvovoliči v roku 2023 Najviac prvovoličov, viac ako 30 000, má trvalý pobyt v Prešovskom a Košickom kraji

Najmenej, vyše 17 000 prvovoličov, býva v Trenčianskom či Trnavskom kraji

Úplne prvé voľby, mimo komunálnych a župných, sú parlamentné voľby pre 53 300 mladých, tesne po 18 roku života Zdroj: Štatistický úrad SR

Tieto príručky občianske združenie najmä vďaka finančnej podpore desiatok dobrovoľných darcov rozposlalo na 300 škôl. „Keďže sa nám podarilo vyzbierať viac ako 10 000 eur, mohli sme príručky vytlačiť a rozposlať do škôl, ktoré reagovali na našu výzvu a objednali si ich. Príručky sa tak v prvý týždeň školského roka dostali do rúk 10 000 prvovoličov na celom Slovensku,“ teší sa Bolibruchová. Príručka je prístupná aj na stiahnutie.

Ak mladí ľudia pôjdu voliť, dávajú tak signál tým, ktorí sú práve pri moci, že ich nemôžu ignorovať a musia vo svojich programoch myslieť aj na potreby mladých ľudí.

Témy, ktoré politici podľa Bolibruchovej otvárajú, nie sú práve to, čo mladých trápi a čím by sa denne zaoberali. Ďalšia vec je, že politici často rozprávajú nezrozumiteľným, zložitým jazykom.

„Napríklad počas covidu nám veľa študentov hovorilo, že mali pocit, že sú poslední, ktorých vláda rieši. Tento pocit im odvtedy nikto nedokázal vyvrátiť. Ukazujú to čísla a aj naša osobná skúsenosť, záujem nielen o politiku, ale aj o aktívne občianstvo či dobrovoľníčenie klesá. Neznamená to, že by mladým na Slovensku nezáležalo alebo by nechceli niečo urobiť pre to, aby nám tu bolo všetkým lepšie. Len sa v nich musí prebudiť pocit, že o nich niekto na Slovensku stojí,“ dodáva Bolibruchová.

Kto je Zmudri Volebnú kalkulačku pripravilo Občianske združenie Zmudri, ktoré vzniklo v roku 2018 a odvtedy sa intenzívne venuje tvorbe vzdelávacích materiálov v témach kritického myslenia, digitálnej bezpečnosti či fungovania štátu. Na školách realizujú workshopy o kritickom myslení pre študentov aj učiteľov a zároveň tvoria vzdelávací obsah pre stredoškolákov na sociálnych sieťach a webe Zmudri G. Za svoju činnosť získalo Cenu európskeho občana, Social Impact Award či Learning & Development Award.

