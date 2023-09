Dzurindova dcéra Šoková: Vzdať sa v prospech KDH? Je možné, že by voliči hodili do urny prázdny lístok

Otec chcel, aby Modrí a PS vystúpili spoločne, vraví Jana Šoková.

Vnútri strany sme nediskutovali o tom, či sa vo voľbách vzdať, vraví Jana Šoková, ktorá je na kandidátke Modrí-Most-Híd trinástkou.

Výkonná riaditeľka Inštitútu pre politiku a reformy a dcéra bývalého dvojnásobného premiéra Mikuláša Dzurindu desať dní pred voľbami hovorí, že nie je nemožné, aby sa so súčasnou podporou 1,5 percenta napokon dostali do parlamentu.

"Nie som si istá, že by naši voliči išli voliť KDH, ktoré má od liberálno-konzervatívnej strany ďaleko, alebo Demokratov, ktorí doviedli krajinu k úradníckej vláde," hovorí pre SME. "Je možné, že by do urny hodili prázdny lístok".

Koho budete voliť?

Slobodne a odvážne hovorím, že budem voliť stranu Modrí-Most-Híd.

Svoj hlas nepovažujete za prepadnutý?

Nie. Myslím si, že strana tohto rázu na našej politickej scéne chýbala a aj ako občianka hovorím, že sa teším, že konečne môžem dať hlas strane, o ktorej som presvedčená, že to nie je voľba menšieho zla.

Nepovažujem tento hlas za prepadnutý aj preto, lebo je to aj investícia do budúcnosti. Netajíme sa tým, že náš projekt má byť dlhodobý. Mám to odpočuté aj z ulíc miest. Ľudia nám hovoria: My vás chceme voliť, len sa bojíme,lebo tu od začiatku vznikol naratív, že sa máme vzdať.

Asi nie je nič zvláštne, že strany na mítingy prídu podporiť ich voliči a hovoria, že ich chcú voliť. Ako sa však dá vysvetliť, že za stratený nepovažujete hlas pre Modrých s preferenciami 1,5 percenta, no Mikuláš Dzurinda hovoril o "totálne stratenom hlase" v prípade PS s 18 percentami v prieskumoch - ak nezostavia vládu?

Vrátim sa trochu do detstva. Deväťdesiaty ôsmy rok bola pre mňa prvá lekcia parlamentnej politiky na Slovensku, hoci som mala iba desať rokov. Rodičia nás so sestrou ešte na volebnú noc nezobrali, boli sme u rodinných priateľov. Pozerali sme film a čakali sme na výsledky.

Keď som zistila, že SDK voľby nevyhrala a skončila druhá, moja prvá emócia bol smútok. Až dovtedy, kým som pochopila, čo to znamená koaličný potenciál - že hoci Mečiar a HZDS vyhrali, vládu nezostavili.

Otec to aj verejne spomínal, že vtedy sa strany, ktoré zostavili vládu, stretávali a riešili spoluprácu aj rok predtým. Čiže, o tom hovoril Mikuláš Dzurinda pri prepadnutých hlasoch pre PS - že sa to stane, ak sa mu nepodarí vládu vytvoriť.

Prečo však hovoriť o prepadnutých hlasoch, keď to tak nie je? Ani SDKÚ nehovorila o prepadnutých hlasoch napríklad v roku 2006, keď bola v opozícii s 31 poslancami. Takisto by PS malo poslancov v parlamente.

Zodpovednosť strany je usilovať sa o to, aby vládla. Čiže, hrať politiku na to, že budú sedieť v parlamente, to je, použijem na to slovo, švindeľ.

Majú hrať na to, aby mohli reálne presadiť veci, o ktorých voličom v kampani rozprávali. Čiže, je to podľa mňa prepadnutý hlas, lebo z opozície to bude v parlamente ťažké. To, o čom hovoríme, že PS potrebuje, je zvýšiť koaličný potenciál oproti Ficovi, ktorý ho má väčší. Treba mať spoľahlivých partnerov a naša strana Modrí, Most-Híd takým partnerom je.

Ak sama hovoríte o potrebných partneroch pre PS - nedáva potom väčší zmysel podporiť stranu, ktorá má väčšie šance dostať sa do parlamentu, ako je vašich 1,5 percenta? Napríklad s KDH sa Mikuláš Dzurinda chcel veľmi spájať.

Asi sa dostávate okľukou k otázke vzdania sa kandidatúry. Za seba musím povedať, že som do projektu nevstupovala s tým, aby som rezignovala. Rezignovať, keď chceme, aby na voľby nerezignovali ľudia - to nedáva celkom zmysel.

Taká strana ako Modrí-Most-Híd tu nie je. Chceme sa uchádzať o dobrý výsledok v týchto parlamentných voľbách na základe toho, že sme splnili všetky pravidlá kvalifikácie.

A vzdávať sa v prospech koho? KDH? Ak je pravda to, čo sa zatiaľ javí, že pán Šimečka ako líder PS stále nerokuje o spolupráci po voľbách, tak ako vieme, že práve takto zvýšime koaličný potenciál? Vieme, ako budú vyzerať debaty o spolupráci potom?

PS vraví, že KDH považuje za partnera, strany sa zo spolupráce nevylúčili. Vy sami ale varujete pred tým, že sa viaceré stredopravé strany nemusia dostať do parlamentu, čo by znamenalo, že PS nemusí mať s kým vládnuť a kabinet napokon zostaví Robert Fico. Preto tie otázky.

Nie som si istá, že by naši voliči išli voliť KDH, ktoré má od liberálno-konzervatívnej strany ďaleko, alebo Demokratov, ktorí doviedli krajinu k úradníckej vláde. Je možné, že by hodili do urny prázdny lístok.

Nie je to otázka toho, ako by ste to voličom odkomunikovali - v záujme nevytvorenia vlády Smeru, pred ktorou varujete?

Nie som si istá, že by to urobili.

Mikuláš Dzurinda povedal, že je neslušné a nedemokratické pýtať sa na odstúpenie z volieb. S tým súhlasíte?

Súhlasím. Stále bojujem za tú štvrtinu nerozhodnutých voličov.

V roku 2002 v prospech SDKÚ odstúpila DS Ľudovíta Kaníka. Miluláš Dzurinda povedal, že mu vtedy ani nenapadlo žiadať predsedu DS o odstúpenie. Kaník však v rozhovore pre Denník N povedal niečo iné - že za ním prišiel Ivan Mikloš, ktorý mal na to mandát od Dzurindu. Prečo potom lídra Modrých hnevajú otázky o odstúpení z volieb, keď pred dvadsiatimi rokmi o tom SDKÚ rokovala?

Teraz sa ma však pýtate na to, čo hovoril jeden človek, druhý a tretí. Ja len viem, že s týmto tvrdením absolútne súhlasím (že je neslušné a nedemokratické sa pýtať na odstúpenie - pozn. red.). Od momentu, ako sme vznikli, prišla ako prvá reakcia, že zaniknite. Tomu nerozumiem. Myslím si, že máme ešte dosť času do volieb pokúsiť sa mobilizovať pravicového voliča, aby nás volil.

Nevnímate to tak, že otázky prichádzajú, lebo to bol Mikuláš Dzurinda, kto chcel stredopravé sily spájať a namiesto toho vznikli ďalšie strany a zoskupenia? Nedeje sa opak toho, čo zamýšľal?

Minulosť už nezmeníme. Aj otec sa vyjadril, že nie je Copperfield ani čarodejník. Urobili sme, čo sa dalo, kde sa dalo a máme z toho pekné partnerstvo s Mostom-Hídom.

Zostáva necelých osem dní do moratória – ako chcete za taký krátky čas osloviť ďalších voličov?

Keďže mediálny priestor pre nás nie je príliš veľký, tak budeme robiť to čo doteraz. Veľmi intenzívne už tretí mesiac kampaňujeme a chodíme medzi ľudí. Snažíme sa presadiť tam, na čo máme dosah - na sociálnych sieťach. Budeme ďalej motivovať stredopravého voliča, nech sa nebojí voliť Modrých-Most-Híd. Lebo tento volič nechce ísť voliť, niekde spí.

Preferencie by sa vám museli zvýšiť za týždeň trojnásobne, aby ste sa dostali nad hranicu piatich percent. To považujete za reálne?

Nie je to nemožné, vzhľadom na počet nerozhodnutých voličov. Volič sa môže rozhodnúť deň či dva pred voľbami, aj vo volebnej v miestnosti. Nerozhodujme zaňho teraz. Mojou úlohou je urobiť ešte maximum pre to, aby som voličovi vysvetlila, prečo je správna voľba voliť Modrých-Most-Híd.

Čo urobíte, ak budete mať napríklad podporu pod tromi percentami? Vtedy strana nemá nárok ani na príspevok od štátu za výsledok vo voľbách.

My chceme dostať percentá nielen na to, aby sme sa dostali do parlamentu. Chceme sa podieľať aj na vláde, ktorá zabráni tomu, aby sa Fico vrátil.

Máte interné prieskumy, ktoré by vám predpokladali rast alebo v to skôr veríte?

Pracujeme s tým, čo je známe - že sa volič rozhoduje v poslednej chvíli. Máme ešte pred sebou pár predvolebných televíznych debát. To je tiež mediálny priestor, kde sa môžu naše myšlienky dostať aj ďalej medzi ľudí.

Vnútri strany ste diskutovali o možnosti odstúpiť z volieb?

Jasné, fungujeme ako normálna strana a komunikujeme o mnohých veciach.

Ako vyzerala táto diskusia?

Nebola to diskusia o tom, či odstúpiť, alebo nie. Všetkým nám to pripadalo scestné. Diskutovali sme o tom, prečo nás vyzývajú, aby sme odstúpili, keď sme ešte len začali.

Myslím, že to spomínal aj otec po neúspechu s Modrou koalíciou. Keď sme sa rozhodovali, či ísť do zbierania podpisov pre novú stranu, chvíľku nás od toho odrádzal. My, ľudia okolo neho, sme však povedali, že do toho chceme ísť teraz, do týchto volieb.

Mikuláš Dzurinda sa minulý týždeň stretol s predsedom PS Michalom Šimečkom. Povedal, že Šimečkovi odovzdal aj papier so štyrmi bodmi, ktoré navrhoval ako záver ich spoločného stretnutia. O čo šlo?

Neviem konkrétne. Ale koncepčne mal víziu, ako by naše strany mohli spoločne verejne vystúpiť, aby volič pochopil, že by sme mohli spolupracovať po voľbách.

Čo malo na vystúpení odznieť?

Aby ľudia vedeli, že sa tu snažíme nie pre nás, ale pre Slovensko. Že ideme do toho, lebo nechceme vládu Fica, chceme lepšie Slovensko. Aby voliči dostali impulz už teraz, lebo pán Šimečka povedal, že bude s partnermi diskutovať až po voľbách.

A odpoveď PS bola aká?

Vystúpenie sa neuskutočnilo. Takže asi tam je odpoveď.

Bol súčasťou rokovania s PS aj návrh, že by ľudia od vás získali v prípadnej vláde PS funkcie alebo by boli jej nominantmi?

K tomu si, obávam sa, budete musieť zavolať Mikuláša Dzurindu. On bol na tých rokovaniach.

Prečo by malo PS na také spoločné vystúpenie pristúpiť? Modrí im za to niečo ponúkali?

Ja som tie štyri body, o ktorých Mikuláš Dzurinda hovoril, nevidela. Ale nemyslím si, že by tam niečo také bolo. Nešlo o nejaké memorandum. Šlo o to postaviť sa vedľa seba a dať ľuďom signál, že o sebe vieme, sme si blízki a že ľudia s nami môžu rátať.

Predseda PS Šimečka v pondelok vyzval ľudí, nech každý z voličov presvedčí aj jedného nerozhodnutého človeka, aby dal hlas akejkoľvek demokratickej strane. Toto vám stačí?

Nezachytila som tento výrok. Je tam však aj to B. Podľa toho, ako sú teraz rozdané karty, potrebuje PS blízkeho partnera. Demokrati doviedli túto krajinu tam, kde je, ani s KDH alebo so Saskou, ktorá trikrát povalila vládu, to nevychádza na väčšinu v parlamente. Keby povedal aj B, že by sme to boli my, tak by som bola spokojnejšia.

Váš otec je človek, ktorý stopol mečiarizmus, doviedol Slovensko do EÚ a NATO, urobil zo Slovenska podtatranského tigra. Teraz by niekto mohol povedať, že sa jeho návrat do politiky nevydaril. Nie je to tak?

Okľukou sa ma pýtate na to, či tento projekt je úspešný, alebo nie. Ja si myslím, že je. Úspešnosť projektu sa môže ukázať a zhodnotiť aj o päť rokov. Úspešní sme boli v tom, že sme za veľmi krátky čas dokázali vyzbierať podpisy, nabehnúť na kampaň, dokázali sme sa dostať na politickú mapu.

Keďže sa netajíme tým, že to je dlhodobý projekt, tak som spokojná, ako to je. Modrí-Most-Híd nie sú len Mikuláš Dzurinda, sme tam aj my mladí. Ja sa teším aj na prácu po voľbách, našla som sa v straníckej politike, nabrala som skúsenosti. Naša základná myšlienka sa nekončí týmito voľbami, pokračujeme ďalej.

Ak sa má projekt zhodnotiť o pár rokov, prečo nezabojovať v ďalších voľbách?

Tak keď to už mám uzavrieť - jeden a pol percenta demokraciu nerozvráti, nikomu neublíži ani nepomôže.

Nemohlo by niekoho dostať do parlamentu?

To je špekulácia.

Na stredopravom spektre máme strany PS, SaS, KDH, Demokrati, ste tu vy. Všetci spomínate jasné začlenenie Slovenska k EÚ a NATO, že Rusko je na Ukrajine jasný agresor, zodpovedné hospodárenie. Čo ponúkate iné, prečo by vám nerozhodnutý volič mal dať hlas?

Naša túžba na začiatku bola vytvoriť stabilnú, udržateľnú a silnú stredopravú stranu, ktorá by niesla odkaz dvoch najúspešnejších vlád, ktoré táto krajina mala. Bol tu priestor pre stranu, ktorá nadviaže na reformy, bude mať na to odvahu aj skúsenosti. Lebo keď sa pri reformách začne protitlak, treba to vedieť aj vydržať. Počúvame od ľudí, že sa najlepšie žilo za dvoch Dzurindových vlád, stále sa vraciame k tomuto obdobiu.

Aj ostatné strany by povedali, že majú pre krajinu nachystané reformy. Taký odkaz voličovi bude stačiť?

Ale aké s tým majú skúsenosti? Ja si myslím, že áno. Odkazujeme na časy vlád, ktoré nielen dokázali zodpovedne vládnuť, ale krajinu aj zveľaďovať. Ďalšie vlády z toho žili, kým sa dalo a kým sme nie, že začali prešľapovať na mieste, ale upadať.

Čo považujete za highlight vašej kampane?

Je to kontaktná kampaň, vyšli sme do ulíc, ako to bolo v deväťdesiatom ôsmom, sadli sme na bicykle, hoci ja by som možno uprednostnila behanie. Chodili sme po celom Slovensku, za čo som vďačná. Objavila som napríklad Lendak, kde som doteraz nikdy nebola a stal sa mojím obľúbeným miestom.

Ako ste vy konkrétne prispeli do kampane?

Pre mňa bolo vzrušujúce aj budovanie strany. Chodím na takmer všetky akcie, ktoré robíme, naposledy to bolo račianske vinobranie. Rozprávam sa s ľuďmi, s otcom konzultujem jeho texty. Spolu sa veľa rozprávame o stratégii, o politike.