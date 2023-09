Záhorie, Štiavnické vrchy, horná Orava či Spiš. Detskí lekári tam končia bez náhrady

Ambulantní pediatri majú v priemere 1154 detských pacientov.

BRATISLAVA. Záhorie, oblasť Štiavnických vrchov, horná Orava či Spiš sú oblasti, kde zanikajú detské ambulancie a nové sa neotvárajú alebo len veľmi pomaly. Ordinujú väčšinou pediatri v dôchodkovom veku a nových sa nedarí získať.

Väčšina okresov v týchto regiónoch má na mape ministerstva zdravotníctva čiernu farbu. Je v nich kritický nedostatok pediatrov a detských ambulancií. Nezriedka pritom ide o okresy, v ktorých sa na slovenské pomery rodí nadpriemerne veľa detí.

Mladí lekári nechcú prísť, lebo sú to oblasti ďaleko od hlavných trás a pre mnohých z nich teda neperspektívne. Alebo práve naopak - sú v zázemí veľkých miest, ktoré si stiahnu väčšinu medikov po ukončení lekárskej fakulty.

Problém s nedostatkom detských lekárov zviditeľnila letná protestná akcia Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, keď dala takmer polovica detských ambulantných lekárov výpoveď zo služieb na pohotovosti. Chceli skrátiť jej ordinačné hodiny. Poslanci však ich požiadavku ignorovali a akcia sa skočila fiaskom.

Riešenie veľmi neponúkajú ani zdravotnícki experti najväčších strán, ktoré kandidujú v predčasných voľbách na budúcu sobotu. Mnohí len opakujú riešenia zo Stratégie všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2030, ktorú ministerstvo publikovalo začiatkom roka za ministra za OĽaNO Vladimíra Lengvarského.

Ani tá nie je optimistická, lebo podľa jej prognózy klesne dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti do roku 2025 takmer o 30 percent. Netýka sa to len detských ambulancií, ale všetkých.

Najúčinnejšie zachraňujú ambulancie v regiónoch niektoré župy a obce, ktoré lekárom ponúkajú príplatky k mzde, príspevok na zriadenie ambulancie či jej vybavenie a zabezpečenie služobného bytu.

V článku si prečítate ktoré okresy sú z pohľadu detských ambulancií čierne a prečo

prečo je ťažké získať lekárov do ambulancií v nich

aké riešenia ponúkajú kandidujúce strany

ako ambulancie zachraňujú župy

Ako na vyhnanisku

"Ani jedna tu nezostala. Prišli sa ospravedlniť, že neprídu," hovorí detská lekárka Alica Kubinská (70) z Banskej Štiavnice o medičkách, ktoré ako vraví "odchovala" vo svojej ambulancii a dúfala, že ju v nej nahradia.

Nezazlieva im to však. "Je to tým, že je to mimo," hovorí o Banskej Štiavnici. "Cítim sa tu ako na vyhnanisku, pritom sme okresné mesto," podotýka.