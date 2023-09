Volebná diskusia lídrov: Fico si s Pellegrinim rozumel, Šimečka mal silnejšie aj slabšie momenty

Sulík dominoval ekonomickým témam.

BRATISLAVA. Skôr než jeho politickí oponenti si prvú kritiku od Roberta Fica zo Smeru odniesla moderátorka, líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka už v prvom vstupe vyslovil Ficovo meno ako hrozbu, ktorá zo Slovenska urobí "čiernu dieru."

"To by sa stalo, ak by vládu zostavil tu prítomný Robert Fico," snažil sa jasne zadefinovať svojho hlavného súpera Šimečka, ktorého strana sa čoraz viac odťahuje z druhého miesta prieskumov na vedúci najpopulárnejší Smer.

Fico naopak Šimečkovi predhodil komentár jeho otca, novinára Martina Milana Šimečku, podľa ktorého chcú voliči Smeru demontovať demokraciu. Pri kritike prezidentky Zuzany Čaputovej ju nazýval zároveň Šimečkovou kolegyňou, keďže v minulosti bola podpredsedníčkou Progresívneho Slovenska.

Najväčší rivali o volebné víťazstvo a nádejní premiéri po 30. septembri sa deväť dní pred voľbami vôbec prvýkrát konfrontovali v televíznej diskusii v televízií JOJ. Šimečka týždne Fica vyzýval na spoločnú diskusiu, Fico na ňu však nepristúpil - podľa strany pre plný harmonogram a účasť na kampaňových mítingoch s voličmi.

Napriek tomu Šimečka spočiatku pôsobil v porovnaní s Ficom v debate upäto a nervózne. Fica však tiež ihneď rozladili otázky k tomu, či na mítingy Smeru prichádza veľa voličov aj preto, že si ich tam strana sama zváža autobusmi a k tomu, ako rozumieť jeho nedávnym kritickým komentárom ku konkurenčnému Hlasu.

"To je váš problém, že tomu nerozumiete pani redaktorka," ohradzoval sa trojnásobný expremiér Fico.

JOJ do diskusie zavolala aj lídrov Hlasu a SaS Petra Pellegriniho a Richarda Sulíka, keďže podľa posledného prieskumu AKO ide tiež o strany s najvyššou podporou voličov.

V dvojhodinovej diskusii ani jeden z lídrov svojím výkonom výrazne nevyčnieval. Šimečka sa v niektorých momentoch z diskusie vytrácal, keď čakal, kým mu moderátorka položí otázku. Silne pôsobil napríklad v časti, v ktorej Ficovi pripomínal vyšetrovania jeho nominantov.

V dlhších úsekoch diskusie, naopak, preberal iniciatívu Sulík, ktorý si aktívne pýtal slovo a pri témach ekonomiky, zdravotníctva a sociálneho štátu kontroval dvojici Fica s Pellegrinim. Medzi oboma bývalými spolustraníkmi zo Smeru panoval súzvuk, nijako sa voči sebe nevymedzovali, v niektorých témach sa dopĺňali.

Prieskumy naznačujú, že práve Hlas by mohol po voľbách rozhodnúť, či bude vládu schopný zložiť Smer alebo Progresívne Slovensko.

V tomto zložení sa pritom v závere volebnej kampane zároveň títo lídri stretli v televíznej diskusii poslednýkrát, keďže televízie Markíza a RTVS odvysielajú budúci týždeň svoje diskusie s iným obsadením.

Sulík vopred poďakoval za telefonát od Šimečku

Hneď v úvode sa Šimečka a Fico mali vyjadriť, ktorú ďalšiu stranu by do svojej vlády v prípade víťazstva vo voľbách oslovili ako prvú. Šéf Smeru sa držal svojej obvyklej pozície a odmietol na otázku odpovedať.

"Zostavovanie vlády je pred voľbami vždy národný šport," povedal s tým, že on sa na ňom nechce zúčastňovať. Pellegrini dodal, že prípadnú spoluprácu "s kolegami zo sociálnej demokracie budú riešiť po voľbách".

Adresátom prvého Šimečkovho telefonátu z pozície lídra víťaznej strany po voľbách by bol Sulík a jeho SaS.

"Vopred veľmi pekne ďakujem," reagoval s úsmevom Sulík, hoci jeho strana sa v prieskumoch NMS a Focus pohybuje pod alebo tesne nad hranicou zvoliteľnosti. Len prieskum AKO meria Sulíkovej strane bezpečnejšiu podporu nad hladinou siedmich percent.

Spoločný tón znel medzi Ficom a Pellegrinim jasne pri téme zdravotníctva. K jeho stavu odmietli byť obaja výraznejšie kritickí. "Nezhovadzujme zdravotníctvo až tak pred našimi ľuďmi. (...) Starajme sa oň koľko vládzeme, ale nenadávajme naň tak," povedal najskôr Pellegrini.

"Pozrite sa na mňa, ja som dobrý príklad, ako ma dali do poriadku tu na Slovensku. Ďakujem kardiochirurgom," odkázal zas Fico.

Porozumenie medzi Ficom a Pellegrinim bolo viditeľné aj pri sociálnych témach, kde im zas výrazne oponoval Sulík, zatiaľ čo Šimečka sa dlhší čas držal v úzadí.

"Súhlasím so slovami Petra Pellegriniho," potvrdzoval toto spojenie Fico. "Môžem v krátkosti reagovať?" pýtal si aktívne slovo šéf SaS.

Medzi Ficom a Sulíkom nastala výmena, keď sa Sulík označoval za pravičiara z jedinej pravicovej strany vo voľbách, Fico zas za ľavičiara s jedinou autentickou sociálnodemokratickou stranou. Navzájom si svoj svetonázor vyčítali, zároveň tým však každý oslovoval svojich voličov.

Šimečka sa dostal k slovu až neskôr po položenej otázke od moderátorky. "Už tu nemá byť štát Fica a jeho kumpánov," neopúšťal svoju stratégiu z úvodu vymedzovania sa voči Smeru. PS podľa prieskumov totiž stráca na Smer už menej než tri percentá hlasov, kým pred mesiacom to bolo ešte okolo šiestich percent.

"Nevolám vašich kolegov kumpánmi," ohradil sa Fico. "Každý kto s vami nesúhlasí, je lúza, dezolát alebo opica," kontroval Fico. Šimečka vzápätí ironicky dodal: "Ospravedlňujem sa za slovo kumpáni, lepšie je oligarchovia."

Šimečka bol výraznejší pri vyšetrovaní káuz

Keď moderátorka začala hovoriť o spravodlivosti a právnom štáte, Fico sa dostal k osvedčeným formuláciám o tom, ako sa na Slovensku vraj zneužíva trestné právo na likvidáciu opozície.

Jedno z hlavných opatrení jeho prípadnej vlády by bolo odstavenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a policajného prezidenta Štefana Hamrana z funkcií. V kontraste s jeho výrokmi v minulosti však teraz Fico tvrdil, že samotný Úrad špeciálnej prokuratúry by ponechal.

Pellegrini by však so zrušením Lipšicovho úradu súhlasil. "Viem si predstaviť, že ak sa ukáže, že špeciálny prokurátor splnil svoju historickú úlohu, nebránil by som sa jeho zrušeniu," povedal.

Šimečka mal v tejto fáze diskusie silnejšie momenty, keď okrem návrhov PS v oblasti spravodlivosti a podpory slobodnej práce polície Ficovi pripomenul, že vyšetrovania nie sú vykonštruované

"Tam je predsa skóre 42:0 - boli uznaní za vinných," pripomenul odsúdených nominantov z čias, keď boli Fico a Pellegrini premiérmi. Fica, ktorý na tlačovkách Smeru pravidelne púšťa účelovo zostrihané nahrávky vyšetrovateľov NAKA, prirovnal k osamelým konšpirátorom z filmov.

"Je to ako z filmov, kde sú ľudia celý čas v pivnici a kreslia si konšpiračné prepojenia," povedal Šimečka.

Na Ukrajinu nezostal čas

Politici mali v záverečnej časti diskusie hovoriť aj o zahraničnej politike, kde sú názorové rozdiely medzi Smerom a PS zásadné. Diskutujúcim však nezostalo dostatok vopred vyhradeného času na reakcie. Šimečka však stihol Ficovi pripomenúť, že nerozumie, ako chce byť predseda Smeru dôveryhodným partnerom lídrov NATO a EÚ, ak ich neustále uráža.

"Keď jedným dychom hovoríte, že nemecká armáda je Wehrmacht," dodal Šimečka Ficovi.

Politici dostali na záver debaty minútu na vlastné posolstvo. Podľa Fica si voliči budú vyberať medzi "zlepencom, ktorý je garanciou predčasných volieb," alebo stabilnou vládou. Pellegrini voličom predostrel ústredný motív kampane Hlasu, keď sľuboval opäť silný štát, ktorý "zabezpečí poriadok."

Šimečka ponúkal alternatívu medzi chaosom posledných vlád a minulosťou Smeru. Keď voličov vyzýval koho voliť, nespomenul len Progresívne Slovensko, ale aj "ktorúkoľvek inú demokratickú stranu."

Odlišne poňal svoj priestor Sulík, ktorý zdôrazňoval podobne ako v kampani potrebu ekonomického rastu a pripomínal plány SaS z jej programu. Sulík mal totiž po celý čas diskusie pred sebou vizuálne pomôcky, na ktorých návrhy opatrení aj ukazoval do kamery.