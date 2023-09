Slovenská socialistická architektúra bola radikálnejšia ako česká, hovorí jej zástanca

Príbehy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

Niektoré slovenské a anglické slová sa podobajú, no majú iný význam. Sú to takzvaní falošní priatelia. (Zdroj: Wikimedia/CC)

10. Hobby z detstva sa pre Prievidžana stalo vášňou. Fanúšik hokejového klubu Ottawa Senators sa dnes snaží o svetový rekord

Prečítajte si výber dobrých správ zo Slovenska: A Slovak aims to shatter a world record with his childhood hobby

9. Slovenský raj ponúka pre turistov nádherné scenérie a túry. Nájdete v ňom aj druhý najvyšší vodopád na Slovensku

Trasa cez Suchú Belú si zapísala nový rekord: 9 mesmerising Slovak Paradise gorges for walking trips

8. Američan sa snaží získať slovenské občianstvo, pretože odtiaľto pochádza jeho rodina. Brit zas preto, lebo sa mu tu páči

Dvaja cudzinci rozprávajú svoj príbeh: Why do foreigners want to become Slovak?

Už dnes začína vinobranie v Pezinku. (zdroj: TASR)

7. Kým niektorí kandidáti sa uchyľujú k pästiam, psychiatri vyzývajú na to, aby sme boli pokojní a mohli tak informovane odvoliť

Septembrové prieskumy naznačujú, že voľby budú bolestivé: A government without Smer is possible

6. Nechajte sa pritiahnuť zvonom k zrekonštruovanej Michalskej bráne a ešte pred otvorením si vypočujte interpretáciu zvukov spojených s ikonickou budovou

Tipy na podujatia zadarmo v hlavnom meste: 3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

5. Nadchádzajúci víkend ponúka podujatia v Nitre a Banskej Štiavnici pre milovníkov divadla, v Košiciach pre knihožrútov, na západnom Slovensku pre nadšencov umenia

Taktiež si môžete nazbierať tekvicu: Weekend: This one is for theatre, book, flower and art lovers