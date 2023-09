Fico chce žalovať prezidentku, Matovíč obvinil Sulíka z paktovania s Haščákom. Víkend pred voľbami sa niesol v duchu nenávisti

Šéf KDH vidí v programe PS prvky extrémizmu.

Igor Matovič opäť vyšiel so šokujúcim tvrdením, ktoré sa nedá overiť. (Zdroj: SME - Marko Erd)

BRATISLAVA. Šéf Smeru chce dať žalobu na Zuzanu Čaputovú, aby skončila ako prezidentka a predseda OĽaNO Igor Matovič vyzýva ľudí, aby nevolili SaS, lebo jej šéfa Richarda Sulíka počas jeho účasti vo vláde vraj inštruoval bývalý partner Penty Jaroslav Haščák.

Posledný víkend pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré budú na budúcu sobotu 30. septembra sa niesol v duchu nevraživosti a nenávisti. Prispel k nim aj šéf KDH Milan Majerský, ktorý vyhlásil, že v programe Progresívneho Slovenska sú prvky extrémizmu.

V predvolebnom boji takmer každého proti každému zanikol štátnicky sa tváriaci prejav šéfa Hlasu Petra Pellegriniho v Prešove, v ktorom chcel vyhovieť všetkým na koho si spomenul či koncert PS v piatok večer na Hlavnom námestí v Bratislave, ktorý okrem začínajúceho dažďa a známych hudobníkov ničím zvláštnym nezaujal.

Fico chce žalovať, nikto sa veľmi nepridáva

Smer chce podať po voľbách žalobu na prezidentku za to, že si pred vyše rokom, v auguste 2021, pozvala na stretnutie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Mala ho na ňom ovplyvňovať v prípade trestného stíhania bývalého policajného prezidenta Petra Kovaříka za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Dopustiť sa ho mal preto, že minulý rok v júli zastavil zásah Úradu inšpekčnej služby voči svedkom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorých podozrievali z krivých výpovedí.

Prezidentkin hovorca Martin Strižinec obvinenie odmietol a povedal, že Čaputová sa stretla so Žilinkom pre jeho napäté vzťahy so šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry Danielom Lipšicom.

Na to, aby parlament mohol podať žalobu na prezidentku musí ju schváliť trojpätinová väčšina poslancov. Nie je isté či ju Fico po voľbách bude mať, lebo za nápad Smeru sa nikto nechystá hlasovať. Iba SNS, ktorá už vyhlásila, žeby takýto návrh podporila. Dokonca Republika tvrdí, že najskôr potrebuje vidieť návrh žaloby.

Smer odmietol v tejto veci podporiť aj Hlas. "Je to ich taktika, ak si myslia, že toto je najdôležitejšia téma pred voľbami, nech sa páči, ale ja si myslím, že Slovensko má dôležitejšie problémy, toto je bočná záležitosť,” povedal v relácii RTVS o 5 minút 12 Pellegrini.

Za súčasť predvolebnej kampane považuje žalobu nielen PS, ale aj Demokrati bývalého premiéra Eduarda Hegera. Aj keď poslanec Demokratov Andrej Stančík označil na sociálnej sieti vystúpenie Fica na sobotnej tlačovke, kde hovoril o žalobe na prezidentku za "z technického hľadiska meisterstuck". Ale ako ostatní Demokrati aj on odsúdil snahu Smeru.

Matovič chce vyautovať Sulíka

Deň po Ficovi prišiel s ťažkým obvinením aj Matovič proti svojmu nezmieriteľnému rivalovi a bývalému koaličnému partnerovi Sulíkovi. Na základe správ z aplikácie Whatsapp, ktoré majú patriť šéfovi liberálov ho obvinil z toho, že prinajmenšom počas jesene 2020, keď bol prvým vicepremiérom sa nechal inštruovať Haščákom vo veci získania peňazí pre zdravotnú poisťovňu Dôvera, ktorá patrí Pente.

"Sulík je Haščákova bábka," povedal Matovič v nedeľu poobede na tlačovke. Má to dokazovať komunikácia šéfa liberálov a bývalého partnera finančnej skupiny z jesene 2020.

Z údajnej zálohy Sulíkovho telefónu Matovič prečítal úryvky správ, v ktorej Haščák vraj vyzýval šéfa liberálov, aby nesúhlasili s dotovaním Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) zo strany štátu, ale aby peniaze dostali cez navýšenie platieb štátu aj súkromné poisťovne Dôvera a Union. Sulík mal Haščákovi odpísať, aby mu dodal cez tímlíderku SaS pre zdravotníctvo Janu Bittó Cigánikovú argumenty pre toto blokovanie návrhu OĽaNO.

Za to, že SaS v septembri 2020 stopla na vláde návrh OĽaNO na dofinancovanie VšZP si mal Sulík od Haščáka vypýtať pozitívne PR pre Cigánikovú v médiách vydavateľstva News and Media Holding patriace finančnej skupine.

Matovič na tlačovke neposkytol ďalšie dôkazy pre tieto svoje tvrdenia. Uviedol len, že mal možnosť nahliadnuť do zálohy Sulíkovho telefónu z roku 2020, ktoré vraj kolujú po Bratislave.

Namiesto ministerstvom zdravotníctva navrhovaných 300 miliónov eur dostala nakoniec VšZP takmer dvesto miliónov eur. Sulík to vtedy považoval za svoj úspech. Ani táto finančná injekcia však VšZP nepomohla a jej aktuálna strata prevyšuje 112 miliónov eur.

"Nebudem sa vyjadrovať k obsahu svojho mobilu," reagoval Sulík v nedeľu podvečer v Liberálnom dome na tlačovku OĽaNO. Správy s Haščákom označil za domnelé.

Fakt, že chcel Matovič kúpiť jeho zálohu telefónu označil za suterén. "Ja sa do bahna s Igorom Matovičom kúpať nepôjdem".

Skutočnosť, že SaS bola proti tomu, aby sa VšZP dofinancovala 300 miliónmi cez navýšenie jej základného imania označil Sulík za ich dlhodobé presvedčenie, nie že mu to poradil Haščák. SaS bola podľa neho za to, aby štát zvýšil svoj príspevok do poisťovní o spomínanú sumu cez poistencov štátu. Tými sú napríklad deti, matky na materskej či dôchodcovia. Všetci títo ľudia sú podľa Sulíka aj v Dôvere či Unione, nielen vo VšZP.

KDH vidí v PS extrémizmus

Vyjadrenia Sulíka z tlačovky úplne prekryli jeho víkendovú výzvu lídrovi Modrých Mikulášovi Dzurindovi, aby odstúpil z volieb.

"Dzurinda prispel k porážke Mečiara, no dnes môže napomôcť návratu Fica," vyhlásil v soboru šéf liberálov a vyzval Modrých, aby odstúpili z volieb. Modrí majú len vyše percentnú podporu v prieskumoch verejnej mienky.

"Richard Sulík by mal vážiť slová a možno aj zvážiť svoje ďalšie kroky. Ešte

prednedávnom sľuboval vyhrať voľby a predviesť kampaň svojho

života. Vyhnanie Modrých, Most-Híd z volieb však nepomôže

ani SaS-ke, ani Slovensku," reagoval na to podpredseda Modrých Ľuboš Schwarzbacher.

Svojim vyjadrením voči prípadnému koaličnému partnerovi Progresívnemu Slovensku prekvapil aj šéf KDH Majerský v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.

Keď hovoril o tom, že KDH nepôjde do vlády so Smerom a extrémistami popri ĽSNS a Republike spomenul aj Progresívne Slovensko. "V poslednej dobe citlivo vnímam Progresívne Slovensko, ktoré má vo svojom programe extrémistické prvky," podotkol Majerský. Hoci svoje slová bližšie nevysvetlil oživil spomienky na jeho nedávne vyjadrenie o LGBTI ako o pliage.

V štúdiu rozhlasu sediaci Fico šéfovi KDH s úsmevom povedal, že podľa rozhovorov, ktoré má s členmi hnutia viacerí by so Smerom do vlády išli.

Naopak Pellegrini v nedeľu v RTVS opäť odmietol jasne odpovedať na otázku, či uprednostňuje koalíciu so Smerom alebo PS. Ani líder progresívcov Michal Šimečka jasne nevylúčil z povolebnej spolupráce Hlas.

Jeho šéf Pellegrini v sobotu v prejave v Prešove hovoril o Hlase ako o štvrtej ceste, ktorou sa Slovensko môže po voľbách vybrať, okrem návratu Smeru, pokračovaní Matoviča alebo .vlády neskúsených politikov z PS.

Jeho predstavitelia v piatok na Hlavnom námestí hovorili hlavne o budúcnosti pre Slovensko v Európe. Na koncert, ktorý usporiadali ich prišli podporiť hudobníci ako Jana Kirschner alebo Lasky z Pary. V rámci nej už ako tradične hral na base primátor Bratislavy Matúš Vallo.