Rodičia a priatelia LGBTI+ ľudí žiadajú rodičov, aby neodsudzovali svoje deti

Združenie zdôraznilo, že ich deti sú živí ľudia, nie žiadna ideológia.

BRATISLAVA. Rodičia a priatelia LGBTI+ ľudí apelujú na všetkých rodičov, aby sa spolu s nimi postavili na obranu detí.

Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí sa obrátilo na rodičov detí neplnoletých i dospelých, detí s akúkoľvek farbou pleti, detí akejkoľvek orientácie, rodu či identity, akejkoľvek národnosti či detí s hendikepom aj bez neho a vyzvalo ich, aby nedovolili po deťoch šliapať a ozvali sa a vyjadrili nesúhlas.

Apelujú, aby nedovolili politikom ani predstaviteľom cirkvi ponižovať či ohrozovať hocktoré dieťa. Združenie to uviedlo v tlačovej správe.

„Naše Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí je tu pre rodičov, aj celé rodiny. Denne sme konfrontovaní s názorom, že naše deti, vnúčatá, blízki nie sú hodní/hodné rovnakých práv, ako má väčšina obyvateľov nášho štátu. Ako sa asi cítime? Ako sa cítia naše deti? Skúste si všetci predstaviť, že by to bolo vaše dieťa, o ktorom by sa šírili nepravdivé, osočujúce a strach šíriace výroky," uviedli.

„Ich túžba po spečatení svojho vzťahu, či túžba žiť v súlade s prežívaným rodom nie sú hrozbou pre spoločnosť," napísalo ďalej združenie a poukázalo na to, že v žiadnom zo štátov, kde môžu ľudia rovnakého pohlavia uzavrieť manželstvo, alebo kde je povolená tranzícia bez väčších prekážok, sa žiadna hrozba spoločenskej deštrukcie nenaplnila.

„Nedajme sa oklamať a zmanipulovať. Každému z nás môže zajtra naše dieťa, či vnúča povedať: ‚Mami, som gej. Oci, som transrodová žena. Babka, ja, tvoja vnučka, ľúbim ženu.‘ Nikdy si nemôžeme byť istí. Čo vtedy urobíme?," pýta sa združenie a vyzýva rodičov, aby sa postavili na stranu lásky, dobra, empatie a akceptácie.