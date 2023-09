Poľsko uvažuje o zavedení prísnejších kontrol na hranici so Slovenskom

Varšava chce, aby sa Slovensko jasne vyjadrilo, či plánuje svoje vlastné opatrenia.

VARŠAVA/BRATISLAVA. Poľsko možno posilní kontroly na hranici so Slovenskom, aby zastavilo prílev migrantov smerujúcich do Nemecka. V pondelok to vyhlásil hovorca poľskej vlády Piotr Müller.

"Poľsko sa blíži k rozhodnutiu posilniť kontroly na svojej hranici so Slovenskom po hláseniach, podľa ktorých ilegálni migranti prichádzajú do Poľska z tejto krajiny," povedal Müller pre televíziu Polsat News. Do strednej Európy sa dostávajú cez západobalkánsku trasu, ktorá je jednou z hlavných migračných ciest do bohatšej Európy.

"Blížime sa k tomuto rozhodnutiu, ale chceme, aby sa Slovensko jasne vyjadrilo, či plánuje svoje vlastné opatrenia. Ale pravdepodobne pôjdeme týmto smerom," vysvetlil Müller. Dodal, že migranti pokladajú Poľsko a Slovensko za tranzitné krajiny, pretože ich cieľom je Nemecko.

"Začali sme tieto správy preverovať, keď sme ich dostali, a teraz stojíme pred rozhodnutím, či zavedieme osobitné ochranné opatrenia na poľsko-slovenskej hranici, ale možno nielen tam. Analyzujeme aj ďalšiu možnú trasu migrantov, konkrétne z talianskeho ostrova Lampedusa," uviedol hovorca poľskej vlády.

Podľa neho Varšava okrem plánu pre hranice so Slovenskom uvažuje aj o posilnení kontrol na hraniciach s Nemeckom. Müller dodal, že rozhodnutie ešte nepadlo, pretože vláda "to chce urobiť po dohode s partnermi".

"Nechceme, aby ich naše rozhodnutie prekvapilo, ale nebudeme závislí od ich súhlasu, pretože hlavné je tieto trasy správne ochrániť tak, aby sa migrantom znemožnilo dostať sa na územie Poľska a Nemecka," povedal Müller.