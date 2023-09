Matovič sa tiež chcel stretnúť s Hačšákom. Šéf Penty ho odmietol

VšZP bola ku koncu júla v strate vyše 112 miliónov eur.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Obvinenie padlo, ale nie sú jasné súvislosti. Líder OĽaNO Igor Matovič síce v nedeľu obvinil predsedu SaS Richarda Sulíka, že na jeseň 2020 konal proti záujmu štátu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) na príkaz vtedajšieho šéfa Penty Jaroslava Haščáka, ale nie sú jasné okolnosti, za akých došlo ku komunikácii medzi vtedajším ministrom hospodárstva a partnerom finančnej skupiny.

Denník SME sa preto pokúsil zrekonštruovať, ako to bolo so zamýšľanou 300- miliónovou dotáciou Matovičovej vlády pre VšZP a ako do toho zapadá komunikácia medzi Sulíkom a Haščákom.

Po dvoch dňoch mlčania najskôr šéf liberálov a potom aj bývalý partner Penty potvrdili, že spolu komunikovali.

"Som v kontakte s pánom Haščákom. Komunikácia, ktorá bola zverejnená, bola zmanipulovaná," povedal v utorok na predvolebnej debate denníka SME Sulík.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Matovič odmietol sedieť vedľa Sulíka. Správy s Haščákom považuje šéf SaS za zmanipulované Čítajte

"Pán Haščák nemá k dispozícii svoj mobilný telefón z tej doby a nemá aj preto ako potvrdiť presné znenia komunikácie, ktorej detaily si po troch rokoch jednoducho ani nemôže pamätať," napísal jeho právnik Martin Škubla.

Zároveň podotkol, že aj Matovič v roku 2022, keď bol ministrom financií vo vláde Eduarda Hegera ( vtedy OĽaNO, teraz Demokrati), požiadal Haščáka o stretnutie k zdravotníckym témam. Haščák ho však vraj odmietol ako toxickú osobu. Matovič na túto udalosť do uzávierky nereagoval. Nedvíhal mobil ani neodpovedal na esemesku.

V článku sa dočítate ako to bolo s dotáciou 300 miliónov eur

či sú pravdivé správy Haščáka so Sulíkom na túto tému

či došlo k navýšeniu platieb za poistencov štátu

Ako to bolo s 300 miliónmi pre VšZP

"Ahoj Richard. Od nášho šéfa Dôvery som dostal info, že dnes na vládu Matovič predloží návrh na dofinancovanie sektora spôsobom nie cez navýšenie platby za poistencov štátu, ale cez navýšenie kapitálu vo VŠZP. Pokladám to za hlúpy a nepremyslený akt pomsty Matoviča voči Pente," mal napísať Haščák 30. septembra 2020 Sulíkovi.