Vodič sa pokúsil prepašovať do Nemecka živé raky za vyše 17-tisíc eur, zrejme by skončili na tanieri

BRATISLAVA. Vodič dodávky skrýval v krabici 85 živých rakov v hodnote vyše 17-tisíceur. Záchrana rakov sa udiala na hraničnom priechode v Milhosti.

Kontraband údajne smeroval do Nemecka, kde by boli pravdepodobne predané do stravovacích zariadení.

Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).

"Raky sa podarilo zachrániť a skončili v rukách odborníkov. Rak riečny je zákonom chránený nielen na našom území. Držba, preprava a obchodovanie s ním sú protizákonné," uviedli inšpektori.

Vodiča podľa SIŽP zadržali a čelí obvineniu za porušenie predpisov o obehu tovaru s cudzinou a porušovanie ochrany rastlín a živočíchov.