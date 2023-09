Ranný brífing: Súd rozbil Kaľavského verziu udalostí, Rusi sa ďalšej mobilizácii nevyhnú

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Slová aktéra vojny v polícii Jána Kaľavského o tom, že sa mu mstia exkolegovia, vôbec nesedia. Písomný verdikt súdu hovorí, že verzia, že by sa vyšetrovatelia mstili bývalému kolegovi, bola vyvrátená. Kaľavský dnes na úteku v Bosne požičiava bicykle.

Ruská armáda zaznamenáva na bojisku značné straty. Súdiac len podľa týchto čísel sa zdá, že otázkou pri ďalšom možnom kole mobilizácie v Rusku je kedy, nie či. Čím dlhšie vojna na Ukrajine trvá, tým je ďalšia mobilizácia pravdepodobnejšia.

Premiér Ľudovít Ódor prišiel s tvrdením, že Slovensku môže hroziť grécka cesta. Musíme preto urýchlene upratať verejné financie, pretože sa nám dlh môže vymknúť spod kontroly. Ako zle je na tom Slovensko? Hrozí našej krajine krach? A čo sa s tým dá urobiť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Sudca rozložil spôsob, akým sa bránil expolicajt Kaľavský z vojny v polícii. Slová o pomste exkolegov nesedia

Ján Kaľavský v zozname osôb v pátraní. (zdroj: Ministerstvo vnútra)

Stál na počiatku vojny v polícii, keď začal na inšpekcii hovoriť o tom, ako sa na NAKA údajne manipulujú svedkovia a vyšetrovanie niektorých káuz. V júli však expolicajta Jána Kaľavského odsúdili z korupcie a ďalších trestných činov na sedem rokov.

Sudca Miroslav Mazúch v písomnom odôvodnení rozhodnutia píše, že Kaľavský prišiel s obvineniami o údajnej manipulácii vyšetrovaní až po tom, čo sa sám dostal do problémov. Bolo to v apríli 2021. V tom čase bol už dva mesiace v pozornosti NAKA.

Slová o tom, že exkolegovia sa mu len mstia za to, že ich usvedčil, aj na základe toho súd odmietol. „Súd nezistil žiaden reálny a racionálny motív, pre ktorý by mali traja svedkovia krivo vypovedať voči obžalovanému, a to aj po zložení prísahy a poučení o trestnoprávnych následkoch krivej výpovede,“ dodal sudca Mazúch.

Kaľavský, ktorý je na úteku v Bosne a Hercegovine, dostal sedemročný trest. Prípad ešte posúdi Najvyšší súd. Odsúdený expolicajt sa objavil v reportáži bosnianskej televízie o elektrobicykloch.

Problém je v Generálnej prokuratúre a SIS: Kaľavský trestu ľahko unikne. Generálna prokuratúra ho poctila paragrafom 363 a ušiel do Bosny a Hercegoviny, ktorá sa od našej SIS dočkala informácií, že ide pomaly o disidenta. Kaľavský nie je až taký problém, aký máme v oboch uvedených inštitúciách, píše Nataša Holinová.

Odpisy z registra trestov končia. Zamestnávateľ bude vedieť aj o trestoch svojho človeka v zahraničí

Budova Generálnej prokuratúry v Bratislave. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

Od 1. októbra nadobudne účinnosť nový zákon o registri trestov, ktorý prináša dve významné zmeny. Jednou z nich je, že bežný občan sa už k svojmu odpisu z registra trestov v papierovej forme nedostane. Zamestnávateľ sa prostredníctvom odpisu dozvedal také skutočnosti o uchádzačovi, na ktoré z dôvodu ochrany osobnosti nemal nárok. Obsahoval napríklad aj zahladené tresty.

Druhou novinkou je rozšírenie údajov vo výpise z registra trestov. Zamestnávateľ bude po novom informovaný aj o zahraničných odsúdeniach svojich zamestnancov. Generálna prokuratúra tak chce zabezpečiť väčšiu transparentnosť.

Súčasne sa zavádza nový špecializovaný výpis z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou. Podľa advokátov ide o opatrenie, ktoré má zabrániť sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí.

Ľudia budú mať možnosť Generálnu prokuratúru požiadať o informácie ohľadom svojich odsúdení z registra trestov konkrétneho štátu v rámci Európskej únie. Predtým sa tieto informácie dali získať len prostredníctvom zastupiteľského úradu alebo vycestovaním do konkrétnej krajiny.

V krátkosti z domova:

Kuffovci na súde: Na pracovisku Okresného súdu Poprad v Kežmarku sa začalo súdne pojednávanie s Kuffovcami v kauze, ktorá súvisí s medializovanými informáciami o podvodoch s pôdou a útokmi na farmárov. Všetci traja obžalovaní pred súdom vyhlásili, že sú nevinní. Čelia obžalobe z prečinu nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva.

Na pracovisku Okresného súdu Poprad v Kežmarku sa začalo súdne pojednávanie s Kuffovcami v kauze, ktorá súvisí s medializovanými informáciami o podvodoch s pôdou a útokmi na farmárov. Všetci traja obžalovaní pred súdom vyhlásili, že sú nevinní. Čelia obžalobe z prečinu nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva. Policajná akcia Corrumpere 2: Polícia zadržala v rámci akcie Corrumpere 2 obvinených advokátov A. F. a P. J a lekára M. L. Podozriví sú z korupcie. Obvinení sú z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom Média.

Polícia zadržala v rámci akcie Corrumpere 2 obvinených advokátov A. F. a P. J a lekára M. L. Podozriví sú z korupcie. Obvinení sú z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom Média. Sťažnosť obvinených z akcie Vírus: Všetci obvinení z policajnej akcie Vírus podali sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia. NAKA obvinila v rámci akcie Vírus 16 fyzických a dve právnické osoby. Prípad sa týka podozrení z predražených zákaziek pre Vojenské spravodajstvo v rokoch 2013 až 2020. Spôsobená škoda mala byť vo výške najmenej 74 miliónov eur.

Ruská armáda má personálne problémy. Ďalšie kolo mobilizácie je nevyhnutné

Ruský prezident Vladimir Putin si podáva ruku s vojakom počas návštevy vojenského výcvikového strediska. (zdroj: SITA/AP)

Prvá vlna mobilizácie v Rusku sa začala nariadením Vladimira Putina 21. septembra 2022. V nasledujúcich mesiacoch armáda podľa oficiálnych údajov povolala približne 300-tisíc ľudí, okrem toho vytvorili viac ako 65 nových „teritoriálnych“ plukov z približne 150-tisíc povolancov, z ktorých väčšinu teraz poslali na front.

Prešiel rok a Putin stále nevydal dekrét o ukončení mobilizácie, čo znamená, že kampaň stále prebieha. Ruská armáda totiž naďalej zaznamenáva značné straty na bojisku. Ku koncu mája 2023 utrpeli ruské ozbrojené sily a skupina Wagner približne 47-tisíc obetí, a to bez započítania ukrajinských občanov, ktorí bojovali vo vojenských jednotkách samozvaných „ľudových republík“.

Od mája do začiatku septembra zahynulo podľa hrubých odhadov na základe údajov o nekrológoch, ktoré zozbierali Mediazona a BBC, ďalších 15-tisíc ruských vojakov.

Súdiac len podľa čísel sa zdá, že otázkou pri ďalšom možnom kole mobilizácie v Rusku je kedy, nie či. Čím dlhšie vojna na Ukrajine trvá, tým je ďalšia mobilizácia pravdepodobnejšia - a zároveň je tým aj bližšie.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajina patrí do Únie: Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Peter Mišík v rozhovore pre SME tvrdí, že Slovensko bude profitovať zo vstupu Ukrajiny do EÚ, rozširovanie však musí prebiehať súbežne s reformou Únie a musí byť pripravené na oboch stranách tak, aby bolo úspešné a aby nesklamalo očakávania.

Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Peter Mišík v rozhovore pre SME tvrdí, že Slovensko bude profitovať zo vstupu Ukrajiny do EÚ, rozširovanie však musí prebiehať súbežne s reformou Únie a musí byť pripravené na oboch stranách tak, aby bolo úspešné a aby nesklamalo očakávania. Minimálny cieľ protiofenzívy: Ukrajinský generál Oleksandr Tarnavskyj, veliteľ síl v Doneckej a Záporožskej oblasti, ocenil prelomenie ruskej línie pri dedine Verbove v Záporožskej oblasti, ale zároveň poznamenal, že skutočným prielomom na južnom fronte bude oslobodenie mesta Tokmak, čo je podľa neho „minimálnym cieľom“ terajšej protiofenzívy.

Ukrajinský generál Oleksandr Tarnavskyj, veliteľ síl v Doneckej a Záporožskej oblasti, ocenil prelomenie ruskej línie pri dedine Verbove v Záporožskej oblasti, ale zároveň poznamenal, že skutočným prielomom na južnom fronte bude oslobodenie mesta Tokmak, čo je podľa neho „minimálnym cieľom“ terajšej protiofenzívy. Rusi budujú železnice: Rusko začalo budovať priame železničné spojenie s okupovanými ukrajinskými mestami Mariupoľ, Volnovacha a Doneck, informoval poradca exilového starostu Mariupoľa Petro Andruščenko. Ide podľa neho o krok, ktorý by mohol znížiť logistickú závislosť Moskvy od krymského mosta.

Rusko začalo budovať priame železničné spojenie s okupovanými ukrajinskými mestami Mariupoľ, Volnovacha a Doneck, informoval poradca exilového starostu Mariupoľa Petro Andruščenko. Ide podľa neho o krok, ktorý by mohol znížiť logistickú závislosť Moskvy od krymského mosta. Nepravdepodobnosť ruskej ofenzívy: Nová ruská ofenzíva na Ukrajine je v súčasnosti menej pravdepodobná. Podľa britského ministerstva obrany to vyplýva zo skutočnosti, že Rusko nasadzuje na frontovú líniu časti jednotiek, ktoré doposiaľ neboli nasadené do bojov.

Zo zahraničných webov:

Autá mali zdražieť o dve tisícky. Čo nakoniec prinesie nová emisná norma?

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Peter Kálmán)

Návrh emisnej normy Euro 7, ktorý vlani vypracovala Európska komisia, vzbudzoval od začiatku veľké vášne. Európski výrobcovia automobilov ho označili za nerealistický. Do bloku krajín, ktoré ho odmietali, sa postavilo aj Slovensko.

Poverený minister dopravy Pavol Lančarič sa vyjadril, že norma Euro 7 v navrhovanej podobe by neprimerane zaťažila automobilky v čase, kedy sa pripravujú na prechod na elektromobilitu a vodík.

To by podľa neho viedlo k výraznému zdraženiu áut a zníženiu dostupnosti menších modelov pre spotrebiteľov. Automobilky argumentovali, že je lepšie investovať do elektrifikácie, než pumpovať peniaze do drahších spaľovacích motorov.

Ministri krajín Európskej únie za konkurencieschopnosť odhlasovali kompromisný návrh, ktorý zohľadnil argumenty automobiliek, no nezbavil ich povinnosti znižovať emisie. V čom spočíva kompromis?

V krátkosti z ekonomiky:

Rebríček nepotravinových reťazcov: Aj keď najväčšie obraty sa „točia“ v obchodných reťazcoch Lidl, Tesco či Kaufland, zaujímavý biznis sa robí aj v nepotravinárskych sieťach. Ukazuje to rebríček INDEXU, ktorý sa zameral na najväčších hráčov v tomto segmente.

Aj keď najväčšie obraty sa „točia“ v obchodných reťazcoch Lidl, Tesco či Kaufland, zaujímavý biznis sa robí aj v nepotravinárskych sieťach. Ukazuje to rebríček INDEXU, ktorý sa zameral na najväčších hráčov v tomto segmente. Plný výkon jadrových blokov: Na Slovensku beží už všetkých päť jadrových blokov na plný výkon. Prifázovaním prvého turbogenerátora k elektrizačnej sústave sa skončila odstávka druhého bloku elektrárne Mochovce. Išlo o poslednú z odstávok jadrových elektrární na Slovensku v roku 2023.

Na Slovensku beží už všetkých päť jadrových blokov na plný výkon. Prifázovaním prvého turbogenerátora k elektrizačnej sústave sa skončila odstávka druhého bloku elektrárne Mochovce. Išlo o poslednú z odstávok jadrových elektrární na Slovensku v roku 2023. Rebríček inovačného potenciálu: Slovensku patrí v rebríčku Globálneho inovačného indexu 45. miesto. Oproti minulému roku si svoju pozíciu zlepšilo o jednu priečku. Index zoraďuje svetové ekonomiky podľa ich inovačného potenciálu. Do hodnotenia bolo tentokrát zaradených 132 svetových ekonomík.

Krstovič je v Taliansku žiadaný, chystá sa o neho ďalšie milánske derby

Nikola Krstovič v drese Lecce. (zdroj: SITA/AP)

„Hrá ako šampión. Je pôsobivý,” nešetria chválou talianski novinári. Ex-futbalista Dunajskej Stredy Nikola Krstovič uchvátil krajinu Apeninského polostrova. Jeho Lecce je aj po prvej prehre sezóny, ktorá prišla s Juventusom v šiestom kole Serie A, zatiaľ na skvelom štvrtom mieste. Pre “Giallorossi” to bol historicky najlepší štart do sezóny.

Vedenie klubu zostavilo najmladší tím v najvyššej talianskej súťaži, a to sa im podarilo v lete na prestupoch ešte profitovať. Pantaleo Corvino, generálny riaditeľ Lecce, je človek, ktorý má čuch na talenty. Krstovič má byť ďalší z jeho fascinujúcich objavov. Priznal, že útočníka sledoval vo farbách Dunajskej Stredy mesiace, mal napozerané hodiny jeho videí.

„Na trhu prepukla Krstovič-mánia. Chystá sa o neho ďalšie milánske derby,” napísal v denníku La Gazzetta dello Sport rešpektovaný novinár Andrea Ramazzotti. Podľa novinára milánske veľkokluby Inter a AC pozorne sledujú 23-ročného forvarda. V zimnom prestupovom období by sa oňho mali zaujímať.

Ramazzotti predpokladá, že klub, ktorý bude chcieť podpísať Čiernohorca, bude musieť vysoliť niekoľkonásobok toho, čo za neho zaplatilo v lete Lecce. Krstovič tak môže byť pre klub zlatou baňou.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Tretia generácia Volkswagenu Tiguan má špeciálne ovládanie aj svetlá

Volkswagen Tiguan. (zdroj: Volkswagen )

Tiguan v poslednej generácii so spaľovacími motormi má za sebou oficiálne predstavenie. Stalo sa tak po vyše troch rokoch od úniku fotografie neznámeho SUV od Volkswagenu.

Vtedy sa o to postaral niekdajší šéf Herbert Diess, keď na sociálnej sieti LinkedIn uverejnil video, ako sa fungovanie automobilky adaptuje na online prostredie počas pandémie. Teraz je už jasné, že auto, ktoré sa objavilo na zábere za ním, bol práve nový Tiguan tretej generácie.

Pre Volkswagen ide o jeden z najdôležitejších a aj napredávanejších modelov. Od uvedenia prvej generácie v roku 2007 sa ho už predalo vyše 7,6 milióna kusov.

Oproti predchodcovi dostala karoséria novinky oblejšie tvary, ale zároveň pôsobí robustným dojmom. Tak, ako pri novom Passate, aj tu sa dizajn viac priblížil elektrickému radu ID. Vďaka oblejším líniám klesol koeficient odporu vzduchu cx z 0.33 na hodnotu 0.28, čo sa má prejaviť v efektívnejšom fungovaní a nižších emisiách aj spotrebe.

Ďalšie auto novinky v skratke:

Raj veteránov pri Bratislave: Pri Bratislave vyrástlo múzeum, ktoré ocení každý milovník automobilových veteránov. Múzeum Oldtimer Gallery nájdete za bratislavským Letiskom Milana Rastislava Štefánika. V nenápadnej hale logistického parku čakajú na návštevníkov desiatky krásnych veteránov, pričom niektoré z nich nikde inde neuvidíte.

Pri Bratislave vyrástlo múzeum, ktoré ocení každý milovník automobilových veteránov. Múzeum Oldtimer Gallery nájdete za bratislavským Letiskom Milana Rastislava Štefánika. V nenápadnej hale logistického parku čakajú na návštevníkov desiatky krásnych veteránov, pričom niektoré z nich nikde inde neuvidíte. Sandero po roku jazdenia: Tretia generácia Sandera mala premiéru pred troma rokmi a po technickej stránke spravila veľký krok vpred. Stále si drží atraktívnu cenu, hoci už nie je najlacnejším autom na trhu. Tentoraz nás zaujímalo, aké je Sandero po viac ako roku jazdenia na našich rozbitých cestách.

Tretia generácia Sandera mala premiéru pred troma rokmi a po technickej stránke spravila veľký krok vpred. Stále si drží atraktívnu cenu, hoci už nie je najlacnejším autom na trhu. Tentoraz nás zaujímalo, aké je Sandero po viac ako roku jazdenia na našich rozbitých cestách. Test SsangYongu Torres: Značka SsangYong nás tento rok prekvapila hneď dvakrát. Najprv až nečakane rýchlym ohlásením a príchodom nového modelu na trh a teraz aj dojmami zo samotného testu novinky Torres. V segmente väčších kompaktných SUV je navyše k dispozícii za celkom zaujímavú cenu.

Dnes očakávame

Začína sa volebné moratórium pred parlamentnými voľbami

Tlačová beseda Štatistického úradu o sumarizácií výsledkov volieb do NR SR 2023

Tlačová konferencia Prezídia Policajného zboru na tému „Všetko je o dôvere“

Prvý deň autosalónu v Nitre

Výbor americkej Snemovne reprezentantov vypočuje prvých svedkov v rámci vyšetrovania, ktoré môže viesť k impeachmentu prezidenta Joea Bidena

Dnes v histórii

Historický platino-irídiový etalón dĺžky 1 meter. (zdroj: Wikimedia)

28. septembra 1889 definovali na Generálnej konferencii pre miery a váhy vo francúzskom Sèvres dĺžku jedného metra.

