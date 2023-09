Sudca rozložil spôsob, akým sa bránil expolicajt Kaľavský z vojny v polícii. Slová o pomste exkolegov nesedia

Písomný verdikt súdu hovorí, že bola vyvrátená verzia o pomste čurillovcov exkolegovi.

BRATISLAVA. Prípad bývalého šéfa bratislavských policajných operatívcov Jána Kaľavského bol od počiatku plný zvláštnych udalostí.

Mužovi, ktorý odštartoval vojnu v polícii, pomohla v počiatkoch vyšetrovania generálna prokuratúra cez paragraf 363 a neskôr aj SIS. Služba písala do Bosny a Hercegoviny, kam expolicajt ušiel, aby ho krajina na Slovensko nevydala.

Hlavný aktér vojny v polícii, ktorý dnes požičiava elektrobicykle v Bosne, je od polovice júla prvostupňovo odsúdený. Za korupciu a ďalšie trestné činy dostal sedem rokov väzenia.

Písomné odôvodnenie rozsudku, ktoré má denník SME k dispozícii, vyvracia základnú obranu Kaľavského o tom, že jeho vlastné stíhanie je len pomstou exkolegov za to, že poukázal na ich údajné nezákonné praktiky. Bol to práve on, kto nastolil naratív o tom, ako čurillovci údajne inštruovali svedkov vo veľkých kauzách, ako majú vypovedať.

„Robili sme zverstvá, bolo to hrozné,“ vypovedal Kaľavský v marci cez telemost z Bosny. „Ide o pomstu mojich bývalých kolegov za to, že som sa rozhodol pravdivo vypovedať o nezákonných postupoch vyšetrovateľov,“ dodal Kaľavský.

U sudcu Miroslava Mazúcha nepochodil.