Feldek: Agresori zabili na Ukrajine päťsto detí. Dotýka sa ma to, celý život píšem aj pre ne

Múzy nemajú mlčať ani vtedy, keď rinčia zbrane, vraví.

V októbri bude mať 87 rokov, napísal a prebásnil stovky básní. Patrí medzi našich najznámejších spisovateľov. Do dôchodku sa nezberá.

Popri mnohých oceneniach dostal v roku 2007 aj Puškinovu cenu podpísanú prezidentom Putinom. Vrátiť ju nehodlá. Neponechal si ju kvôli Putinovi, ale z lásky k Puškinovi a Jeseninovi, tvrdí.

„Potom sa to dá brať aj ako nevďak z mojej strany. Možno som naozaj nevďačný. Ale ani tie zabité deti na Ukrajine nemajú za čo ďakovať,“ hovorí ĽUBOMÍR FELDEK.

V rozhovore sa dočítate: čo si myslí o špeciálnej operácii a prečo podľa neho nejde o vojnu, ale o agresiu,

kedy počul prvý raz o Putinovi a prečo v Kremli sedia najväčší znalci,

ako môže básnik vzdorovať hluku bômb a propagandy,

aké má najbližšie plány.

Za život vás ocenili rôznymi cenami. Asi nikdy ste však nečelili tomu, čomu teraz po ruskej invázii na Ukrajinu. Dostávate často otázku, prečo nevrátite Puškinovu medailu zaštítenú vojnovým zločincom?

V takejto otvorenej forme, ako mi ju kladiete vy, prvýkrát. Ale podobnú otázku som si dal aj ja sám. Dal som si ju 24. februára minulého roku, keď Rusko prepadlo Ukrajinu. Uvedomil som si, že mám doma medailu, ku ktorej je pripodpísaný Putin, pretože za zásluhy o ruskú kultúru ju udeľuje ruský prezident, ktorým bol už vtedy on.

Vy ste Puškinovu medailu dostali v roku 2007, však?

Áno, bolo to za preklad výberu z poézie Sergeja Jesenina a bolo to pred Putinovým sklonom k „špeciálnym operáciám“. Vzápätí po 24. februári som o tom napísal jedno štvorveršie. Spomínam v ňom túto cenu a aj šľachtica d'Anthésa, ktorý v súboji zastrelil Puškina. Od chvíle, keď začal Putin „špeciálne operovať“ na Ukrajine, mal som pocit, akoby mi medailu s menom zavraždeného Puškina udelil jeho vrah. Nemohol som mlčať.

Niektorí umelci túto cenu vrátili, iní nie. Napríklad Nohavica ju prijal v roku 2018, keď už bolo jasné, že Rusko potláča elementárne ľudské práva, okupuje Krym a útočí na Európu hybridnou dezinformačnou vojnou. Prečo ste ju nevrátili vy?

Každý k tomu pristupoval inak. Nohavica si ju bol prevziať rovno v Moskve, ja som vtedy do Moskvy necestoval, prevzal som si ju v Bratislave. Mimochodom, s cenou nie je spojená nijaká finančná suma, je to len diplom.

Takže ste prišli o spoločnú fotku, ako si podávate ruku s Putinom?

Nebolo to podmienkou. Mňa do Moskvy ani nikto nevolal a ani by sa mi na staré kolená už nechcelo lietať. A prečo by som vracal Puškinovu medailu? Nepotrebujem také gestá. Neponechal som si ju kvôli Putinovi, ale z lásky k Puškinovi a Jeseninovi.

Ocenenie má od anexie Krymu v roku 2014 výrazne propagandistický zámer, z ľudí ako Nohavica urobili užitočných idiotov, ktorí majú tlieskať Putinovi. U vás teda zámer nevyšiel?

Pri výbere nositeľov ceny sa zrejme hľadajú ľudia, ktorí budú schvaľovateľmi politiky Kremľa. To, ako ju ja dnes komentujem, sa dá potom brať aj ako nevďak z mojej strany. Možno som naozaj nevďačný. Ale ani tie zabité deti na Ukrajine nemajú za čo ďakovať. Beriem to výhradne ako ocenenie za moju prekladateľskú prácu. Prebásňovaniu kvalitnej poézie vrátane ruskej sa venujem prakticky celý tvorivý život.

Píšem dnes hru Píšem dnes hru. Má len jednu scénu – d´Anthés mi v nej udeľuje Puškinovu cenu. 24. 2. 2022

Spomeniete si ešte na okamih, keď ste preložili prvú báseň?

V minulosti som vydal preklady Puškina aj Jesenina, nedávno mi vyšiel ďalší preklad z Puškinovej tvorby pod názvom Daj, Bože, nech sa nezbláznim. Ale takisto som prekladal Baudelaira, Shakespeara, Apollinaira, Erbena. Z ruskej literatúry som začal prekladať už ako gymnazista. Vyrastal som v Žiline a v kníhkupectve Sovietskaja kniga na hlavnej triede, Masaryčke, som si kupoval zošitové vydania básní, na ktorých som sa učil prekladať poéziu. Prekladateľ poézie, to býva vždy samouk, to sa nikde nevyučuje.

Pri Puškinovej medaile udiera do očí ešte jeden kontrast. Mám na mysli, že ocenenie nesúce meno talentovaného a kritického básnika odovzdáva kágebák, ktorý sa dáva fotiť pri streľbe na zvieratá alebo s gangstrami z motorkárskeho gangu. Nie je to strašná konfrontácia tvorivosti a slobodného myslenia s primitivitou moci?

Poviem vám, kedy som ja o Putinovi počul prvý raz. Jedna z mojich kníh, Modrá kniha rozprávok, vyšla v rôznych prekladoch, aj v ruskom. Bolo to za Gorbačova, keď ma navštívila ruská prekladateľka Viktorija Kamenskaja s manželom, básnikom Olegom Malevičom. Rozprávali sme sa o všetkom možnom, aj o politike, a od nich som prvý raz počul meno Putin.

Už vtedy?

Boli to Leningradčania a už vtedy padlo Putinovo meno, muselo to byť krátko po tom, ako skončil kariéru agenta KGB. Potom si naňho pamätám z obdobia, keď mu Jeľcin posunul prezidentskú štafetu. Len čo sa Putin stal prezidentom, Jeľcin mu volal, aby mu zagratuloval, natáčala to televízia, no nedovolal sa. Hoci mu pomohol do prezidentského kresla, potom mu už Jeľcin nestál ani za to, aby mu zdvihol telefón. Myslím si, že Putin prepásol veľkú príležitosť nadviazať na Gorbačovovu reformu.

Ako si vysvetľujete vojnu, ktorú spustil? Nestratil tým oveľa viac, než získal?

Ten strašný príbeh nájdete už v Biblii, príbeh bratov Kaina a Ábela. Neúcta k životu sa začína už pri tých prvých dvoch bratoch, pričom Kain bol roľník a Ábel, ktorého zavraždil, bol pastier, teda aj Ábel z času na čas zabil nejakú tú ovečku, a Kain napokon zabil jeho. Zo žartu hovorievam, že prvý vrah bol vegetarián, no nechcem tým uraziť vegetariánov. Schopnosť zabiť brata si človek nesie so sebou celými dejinami. Sme v tom horší ako zvieratá, tie sa bežne nevraždia v rámci jedného živočíšneho druhu.

Spomínali ste verše o Puškinovej medaile. Tie však nie sú zďaleka vaše jediné, ktoré sa týkajú dnešnej vojny. Potrebujete to zo seba dostať?

Hovoríte o vojne, ale dovoľte mi povedať to inak. Na Ukrajine nevznikla vojna medzi dvoma krajinami. Je to agresia Ruska proti Ukrajine.

Dobre, teda agresia.

Krátko potom som preložil báseň ukrajinského básnika Stepana Rudanského Leť, vietor, na Ukrajinu! Dvojjazyčne zaznela v apríli minulého roku na stretnutí s ukrajinskými deťmi v Limbachu. Bolo tam desaťročné dievčatko Kira Tatarenko, ktoré mi ju pomáhalo recitovať po ukrajinsky. Mala rada poéziu, klavír aj umeleckú gymnastiku, kým do jej života a krajiny nevtrhol agresor. Chodila do školy v meste Suma, kúsok od Charkova. Jej otec zostal doma bojovať, ona s mamou Allou našli azyl u nás, no už o pár týždňov, v máji, sa rozhodli, že sa vrátia domov, do tej hroznej situácie. Stále sú tam. Občas im posielam pozdrav a dúfam, že sú nažive a v poriadku.

Keď človek spozná konkrétny príbeh, asi ťažko sa uchýli k tomu, že utečencov pred vojnou dehonestuje ako migrantov, ktorí len využívajú situáciu a na Západe si chcú prilepšiť.

Je to hlúposť, mnohí z nich sa medzitým vrátili domov. Padajú tam na deti bomby a drony. Dotýka sa ma to aj preto, že celý život píšem nielen knihy a hry pre dospelých, ale aj rozprávky a hry pre deti. A kremeľskí agresori zabili detí na Ukrajine už okolo päťsto. A tisíce ďalších uniesli.

Keď sa v Kremli opijú Keď sa v Kremli opijú, píšu novú Bibliu. Kaina vraj provokoval Ábel, duša zbabelá – špeciálne operovať musel Kain Ábela. A vraj aj tie neviniatka správali sa divne – dobrák Herodes ich musel vraždiť preventívne. 24. apríla 2022

Aktuálnu situáciu reflektujete veršami tak pravidelne, až sa zdá, že ide o akýsi váš verejný denník, nie?

Taký charakter má aj moja nová knižka Leť, vietor, na Ukrajinu. Obsahuje spomínané básne, aj ďalšie moje verše, preklady, úvahy, reflexie. Stále pokračujem v týchto svojich veršovaných reakciách na hrôzu, ktorá sa deje.

Dá sa vôbec tvoriť zoči-voči výbuchom bômb a skaze od najmodernejších zbraní?

Je to hrozné, a vždy to tak bolo. Slovenská poézia však poskytuje unikátny príklad, ako na to reagovať. Pavol Országh Hviezdoslav napísal vzápätí po vypuknutí prvej svetovej vojny svoje Krvavé sonety. Celú vojnu ich mal v rukopise, ako protivojnové dielo nemohli vyjsť, dokonca keby mu na to prišli, mohli ho zatvoriť, z pohľadu monarchie bol vlastne vlastizradca. Podotýkam, že na začiatku prvej svetovej vojny aj významní básnici reagovali nadšene alebo nacionalisticky, aj takí Rilke a Kipling napísali básne ospevujúce patetické vojnové hrdinstvo. A máme aj ďalší príklad, ako slovenský básnik vzdoroval vojne: Vladimír Roy preložil Poeovu báseň Havran priamo v zákopoch na talianskom fronte, na bojisku pri Piave. Poézia môže existovať aj za vojny.

Poézia môže existovať aj za vojny, tvrdí Feldek. (zdroj: TASR/AP)

Okrem rachotu zbraní je tu aj rachot propagandy. Vy sa celý život venujete krásnym slovám. Ako vnímate dnešnú cielenú devalváciu slova, vyfabrikované lži a hoaxy valcujúce zmysel a význam komunikácie?