Z cestovateľa zo Slovenska Briti spravili jedného z prvých zahraničných agentov

10) K barberovi išiel kvôli novému účesu, ale dozvedel sa aj to, kto je údajne Soros

Rozprávali sme sa s americkým veľvyslancom o dezinformáciách, Ficovi, budove ambasády a Slovákoch: What the US ambassador learned about his barber from their Soros chat



9) Biela noc sa dotkne aj volieb

Máme pre vás osem tipov na inštalácie, ktoré by ste mali počas bratislavského festivalu vidieť: Bratislava White Night 2023: 8 visual artworks to see

8) Tri správy, ktoré vás potešia (a možno ich bude aj viac)

Úspech fotografa z Lučenca, dve liptovské alpaky a jeden meme o lízatkách: Macko and Árči, two georgeous alpacas that will win your heart

7) Kanaďanov učil maľovať. Po 50 rokoch sa rozhodol vrátiť do malebnej slovenskej dediny

Príbeh o Štefanovi Galvánkovi, ktorý v roku 1968 emigroval: Slovak returns after 50 years in Canada, fascinated by what many overlook

Štefan Galvánek vystavil svoje diela, venované histórii Horehronia, spätej s rodom Coburgovcov, aj vo vzácnom parku v Pohorelskej Maši. (zdroj: Marcela Ballová)

6) S 50 slovenskými knihami odišla pred rokmi do USA. Dnes riadi prvú slovenskú detskú knižnicu v Amerike

Slovenka inšpirovala aj komunitu v Kanade: The Slovak mother helping children in America read Slovak books

5) Čo sa deje v Bratislave? (+ ďalšie tipy na víkend)

Výber podujatí v hlavnom meste (vrátane tých zadarmo): Top 10 events in Bratislava for foreigners

4) Z vraku lode pri švédskom pobreží vytiahli delo. Má aj slovenský pôvod

Ide vraj o najstarší európsky lodný kanón: Slovak copper used in Europe's oldest ship cannon

3) Slovensku chýbajú politickí a "sexi" lídri, tvrdia cudzinci

Pýtali sme sa cudzincov na Slovensku na parlamentné voľby: Slovaks’ wish for a ‘sexy’ leader, may give them an opportunist instead

BN Label: Uzol (zdroj: Biela noc)

2) Slovenskí vedci študujú enzým, ktorého slabá aktivita v tele človeka nesignalizuje nič dobré

Enzým spojili dokonca s väčším rizikom úmrtia človeka na koronavírus: Slovak scientists link enzyme with risk of death from Covid-19

1) Profesor a dobrodruh z Dunajskej Stredy to dotiahol na britského špióna

Prečo sa oplatí učiť cudzie jazyky: Under disguise in the Orient

