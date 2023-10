Vláda Smeru, Hlasu a SNS nie je istá. Má riziká a existujú aj dva ďalšie varianty

Premiérom sa môže stále stať aj Pellegrini.

BRATISLAVA. Robert Fico má výhodu, pretože dostane poverenie zostaviť vládu ako prvý a určite urobí všetko preto, aby bol úspešný.

Jeho cesta k vládnutiu však nemusí byť vôbec jednoduchá. Hlavné slovo síce bude mať Hlas, čím sa naplnil scenár, o ktorom hovoria komentátori už niekoľko mesiacov.

No nestojí to iba na Hlase. Do rozhodovania všetkých aktérov vstupuje oveľa viac premenných. Situácia však nie je taká bezvýchodisková, že by sa mala skončiť patom. Nejaká koalícia určite vznikne.

SME opísalo tri možné varianty a čo hovorí v prospech a neprospech každého z nich.

Smer + Hlas + SNS (79 mandátov)

Ak by sme sa mali riadiť len vyhláseniami pred voľbami, ide zrejme o najpravdepodobnejší scenár. Fico už mesiace opakuje, že základom vlády bude spolupráca Smeru s Hlasom. Pre SNS by išlo o vysnívanú koalíciu, o ktorej Andrej Danko hovorí už niekoľko mesiacov.

Pellegrini nadránom povedal, že momentálne nepreferujú žiadnu koalíciu. „Budeme sa snažiť, aby mal Hlas v akejkoľvek koalícii dôstojné postavenie, primerané svojej úlohe, že dopomôže koalíciu zložiť,“ povedal na tlačovej konferencii. Pred voľbami však tvrdil, že hodnotovo mu je Smer najbližší.

Lenže vznik tejto trojkoalície nie je taký samozrejmý, ako by sa mohlo zdať.